2025年7月平衡性調整
削弱⬇️
冰雪精靈
冰凍持續時間
從1.2秒調整為1.1秒（-8％）
作為目前最強勢的精靈卡牌之一，冰雪精靈在應對大規模部隊推進時表現得過於出色。我們將縮短冰凍持續時間，讓其他精靈和速轉型卡排有更多發揮空間。
復仇滾木
傷害
從289調整為266（-8％）
復仇滾木在對抗生命值中等的卡牌時表現得過於強勢。我們將略微下調其傷害，但保留它擊退和清理低生命值軍隊的能力。
進化哥布林飛桶
哥布林假人傷害
從120調整為89（-26％）
一次防住2個飛桶的難度實在太高了。我們將下調哥布林假人的傷害，讓其他進化卡牌在騙法術牌組中有更多上場機會。
進化女巫
每個骷髏兵治療量
從64調整為56（-12％）
我們將降低進化女巫在面對法術和範圍傷害類卡牌時的強度，同時保留她與其他骷髏類卡牌的連動效果，讓她和其他類似的遠程軍隊有所差異。
加強⬆️
骷髏巨人
傷害
從266調整為276（4％）
骷髏巨人在炸彈爆炸前往往無法展現足夠的價值，我們將提升他的攻擊傷害，讓他有更多的能力與同為坦克單位的皮卡超人和超級騎士一較高下。
戈侖冰人
生命值
從1198調整為1315（10％）
藏起來的戈侖石人在各方面都可以碾壓戈侖冰人。我們將提升戈侖冰人的生命值，讓他成為實用的小型坦克單位。
迷你皮卡
生命值
從1361調整為1433（5％）
雖然迷你皮卡在防守方表現穩定，但在反攻時太容易被解掉。我們將提升他的生命值，讓他在進攻方更具威脅。
卡牌重製🔄
惡棍小隊
惡棍少年傷害
從133調整為204（54％）
惡棍少女傷害
從133調整為125（+6％）
由於法術盛行，惡棍小隊整體表現偏弱。我們將讓惡棍少年不再那麼依賴惡棍少女，同時削弱惡棍少女的壓制力，讓那些牌組中缺乏反制卡牌的玩家遇到她們時，不至於毫無還手之力。
刺客首領
生命值
從2421調整為2624（-4％）
技能冷卻時間
從0秒調整為3秒
技能不再於生命值降至50％時重置，她現在將擁有2次蓄能。
我們設計刺客首領的目標之一，是希望她成為在單次上場期間釋放兩次技能的英雄。然而，她原本在生命值降至50%時重置技能冷卻時間的機制太過複雜，無法達到這個目標。我們重新設計了她的技能，使其擁有最多2次蓄能，技能之間只有短暫的冷卻時間，這樣就能更簡單地實現我們的設計初衷。同時，我們也下調她的生命值，讓她更容易被防守。
絕世武僧
生命值
從2150調整為2214（3％）
技能傷害減免
從80%調整為65%（-19％）
絕世武僧的技能被過於頻繁地用來拖延時間，而不是用來反彈投擲物。我們會將他的部分坦度從技能轉移到自身的生命值上。
