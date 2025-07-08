我們設計刺客首領的目標之一，是希望她成為在單次上場期間釋放兩次技能的英雄。然而，她原本在生命值降至50%時重置技能冷卻時間的機制太過複雜，無法達到這個目標。我們重新設計了她的技能，使其擁有最多2次蓄能，技能之間只有短暫的冷卻時間，這樣就能更簡單地實現我們的設計初衷。同時，我們也下調她的生命值，讓她更容易被防守。