2025年8月平衡性調整
8月6日平衡性調整
烈焰熔爐
召喚速度
從5秒調整為7秒
生命值
從896調整為727
重製後的烈焰熔爐玩法非常有趣，但它的表現有點太強勢了。我們將稍微削弱它，以維持整體的平衡姓。
我們將持續關注烈焰熔爐的表現，並在必要時做出進一步調整！
削弱⬇️
炮兵
攻擊速度
從2.4秒調整為2.1秒（-13%）
傷害
從386降低至320（-17%）
飛刀女爵
攻擊速度
從0.45秒調整為0.5秒（11%）
皇家大廚
最短烹飪時間
從21秒調整為23秒（9%）
最長烹飪時間
從35秒調整為38秒（10%）
在高階天梯中，皇家塔部隊已經成為很多主流牌組的核心力量。因此我們決定削弱它們，避免它們在部分對戰中展現出過強的壓制力。
進化巨型雪球
滾動持續時間
從1.25秒縮短至0.75秒（-40%）
進化巨型雪球的滾動時間有點久，即使是在它落地很久後才上場的敵軍，也常常會被它捲進去。我們提升了它的滾動速度，來縮短軍隊被困在進化巨型雪球內的時間。
進化骷髏氣球
死亡附加傷害
從256調整為238（-7%）
骷髏氣球最初設計了較高的死亡附加傷害，目的是讓它在遇到使用建築和低費法術的牌組時更具威脅性，但這也使它在解決低生命值軍隊時的效率太高了。
掘地礦工
攻擊速度
從1.2調整為1.3秒（8%）
掘地礦工在解決防守他的軍隊時效益過高，因此我們降低了他的攻擊速度，但仍保留其輔助推進的能力。
狂暴法術
傷害
從148提升至179（21%）
持續時間
從5.5秒縮短至4.5秒（-18%）
狂暴法術的持續時間過長，在面對狂暴法術強化的大規模推進時，對手往往難以抵擋。我們縮短了它的持續時間，同時提升其傷害，在保持狂暴法術實用性的同時，也讓它沒那麼難對付。由於狂暴伐木工目前的平衡性表現較好，他自己的狂暴法術持續時間將保持5.5秒不變。
哥布林投矛手
射程
從5.5格縮短至5格（-9%）
首次出手速度
從0.4秒調整為0.5秒（25%）
哥布林投矛手和哥布林大隊的表現一直強於其他人海流卡牌。為削弱它們蹭塔血的能力，當它們生命值較低時，將無法再攻擊皇冠塔。
煙火射手
視野範圍
從8.5格縮小至8格（-6%）
後退距離
從1.5格縮短至1格（-33%）
煙火射手的獨特機制讓她的走位難以預測，而且每次部署都能存活很久。我們削弱了她的自我擊退效果，同時對應縮短了她的視野範圍。
加強⬆️
精靈女王（空中形態）
射程
從4.5格提升至5格（11%）
生命值
從1254提升至1318（5%）
精靈女王（地面形態）
生命值
從1075提升為1134（5%）
精靈女王的一卡雙形機制沒能達到我們預期的效果，因此我們將提升她的射程，並提高她兩種形態的生命值，以增強她在對抗其他軍隊時的生存能力。
鳳凰
對皇家塔的死亡附加傷害
從減少70%改為不減少
鳳凰的強度目前被其他所有空中軍隊全面壓制。我們提升了它對皇家塔的死亡附加傷害，使其在進攻端更具威脅。
戈侖石人
小戈侖石人傷害
從48提升至84（74%）
由於小戈侖石人傷害過低，玩家目前幾乎可以完全無視它們，因此我們提升了它們的攻擊力，使其更具威力。
電擊車小隊
首次出手速度
從1.1秒調整為0.8秒（-27%）
電擊車突擊隊在被摧毀前往往發揮不了多少作用，因此我們提升了它們的首次出手速度，讓它們的反應更迅速。
亡靈/亡靈大軍
射程
從1.6格提升至2.5格（56%）
亡靈/亡靈大軍在面對濺射傷害卡牌時過於脆弱，而且很多玩家並不清楚它們是透過投射物進行攻擊的。我們提升了它們的射程，讓它們能更有效地對付敵方遠程軍隊，幫助它們重新在目前版本佔據一席之地。
卡牌重製🔄
進化女巫
每個骷髏兵治療量
從56提升至76（36%）
其他骷髏兵提供的治療量
從56降低至0（-100%）
進化女巫的設計初衷是讓她可以透過附近的骷髏兵獲得治療，這樣她就有機會在特定牌組中大放異彩。然而，當她與多張骷髏卡牌搭配時，就變得太難對付了。因此我們削弱了她與其他骷髏卡牌的聯動效果，同時強化她透過自己召喚的骷髏兵獲得的治療效果。
吹箭哥布林和進化吹箭哥布林
毒藥持續時間
從4秒縮短至1秒（-75%）
攻擊速度
從0.7秒調整為0.8秒（14%）
傷害
從133提升至156（17%）
吹箭哥布林最近的出場率有點高。為了削弱他對高費牌組的壓制力，我們降低了他的攻擊速度，並縮短其進化形態飛箭毒藥的持續時間，同時稍微提升其基礎傷害作為補償。
進化弓箭手
勁射傷害
從215降低至168（-21%）
勁射範圍
從4.5格降低至4格（-11%）
傷害
從107提升至112（5%）
弓箭手和其進化形態相比幾乎沒有任何存在感。為了縮小兩者之間的差距，我們下調了勁射傷害並縮短了勁射觸發所需的最小範圍，讓它更容易觸發，但威力有所下降。
哥布林小屋
哥布林投矛手部署延遲
從1秒調整為0.5秒（-50%）
出兵速度
從1.8秒調整為1.9秒（6%）
我們縮短了召喚哥布林投矛手的部署延遲時間，讓該建築在高壓防守時反應更即時。我們對哥布林小屋的整體強度感到滿意，因此只是稍微下調了它的出兵速度，以保持其整體強度基本不變。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊