2025年9月平衡性調整
9月2日平衡性調整
削弱⬇️
進化烈焰熔爐
高溫召喚速度
從1.8秒調整為2.4秒（-33%）
為什麼？進化烈焰熔爐是目前遊戲內最強的卡牌之一，我們只調整它的進化形態，以縮小其與普通烈焰熔爐之間的差距。
精靈女王
生命值
從1318調整為1192（-10%）
為什麼？精靈女王之前還難以在競技場立足，如今卻成為來自空中的夢魘。我們希望保留她作為遠端飛行單位的主要特色，並降低其生命值，或許能讓她意識到團隊合作的重要性。
亡靈
攻擊速度
從1秒調整為1.1秒（-10%）
為什麼？自從上次加強射程，亡靈就與蝙蝠拉開差距。但亡靈的每秒傷害值使它們過於強勢，所以我們削弱其攻擊速度，讓它們與其他單位之間的對抗回到之前的程度。
炮兵
攻擊速度
從2.1秒調整為2.2秒（-5%）
為什麼？上次的調整雖然降低炮兵的每秒傷害值，但沒想到他的表現仍然比預期更強。我們稍微調回之前的攻速提升，避免讓其他皇家塔部隊忌妒。
加強⬆️
小王子
技能擊退
從2格調整為2.5格（+25%）
技能傷害
從230調整為256（+11%）
為什麼？雖然小王子本身的聖水效益已經很高，但我們還是希望他的技能更強一點，讓其能和其他英雄的技能抗衡（順便也讓他的父親感到驕傲）。
科學怪哥布林
怪物生命值
從2304調整為2385（+4%）
為什麼？科學怪哥布林的技能很強，但怪物本身不夠強大。這就是博士把藥水到處亂放的下場。
黑暗王子
傷害
從248調整為266（+7%）
衝鋒傷害
從496調整為532（+7%）
為什麼？相較於瓦基麗武神和骷髏之王等其他4費坦克卡牌，黑暗王子顯得沒有什麼競爭力。我們覺得他在競技場裡已經充分證明自己，所以進一步提升他的攻擊力，讓他能憑藉高傷害與其他4費坦克一爭高下。
卡牌重製🔄
哥布林詛咒
傷害增強效果
從20%調整為0%（-100%）
每秒傷害
從30調整為35（+17%）
對皇家塔每秒傷害
從6調整為10（+67%）
為什麼？我們重製了哥布林詛咒，透過移除其傷害增強效果並提升其每秒傷害值，把它定位為專門剋制人海型單位的卡牌。之前的傷害增強效果讓它過於全面，且在和其他法術配合時，對高血量單位也表現出過強的壓制力。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊