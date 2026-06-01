由於電磁塔在地下時無法被法術攻擊，它在場上的存活時間往往過長，導致玩家根本無法在它所在的那一路展開進攻。

降低法術對皇家塔造成的傷害

在許多對戰中，尤其是天梯和電競賽事，勝負往往取決於誰的戰術更保守、誰能更快刷到法術。我們決定對幾乎所有法術進行一次全面削弱，以鼓勵更積極進攻的玩法。

萬箭齊發 ：93 → 75（-19%）

地震法術 ：159 → 147（-8%）

火球 ：207 → 172（-17%）

冰凍法術 ：45 → 37（-18%）

巨型雪球 ：54 → 45（-17%）

雷電法術 ：286 → 265（-7%）

毒藥法術 ：184 → 168（-9%）

狂暴法術 ：54 → 45（-17%）

火箭 ：371 → 343（-8%）

復仇滾木 ：41 → 37（-15%）

藤蔓法術 ：76 → 70（-8%）

電擊法術：58 → 48（-17%）