2026年3月更新
走過、路過，不要錯過，《部落衝突:皇室戰爭》10周年慶典來啦！在過去十年裡，你與部隊並肩作戰，經歷勝利與失敗、一路蛻變，並在榮耀之路上持續前進，與各路頂尖高手同台競技。為了慶祝這段旅程，本次更新，以及接下來幾次更新，將帶來全新活動和意義深遠的玩法調整。
我們一直認真傾聽大家關於勇者、獎勵和養成系統的回饋與建議，感謝每一位玩家的分享！部分調整在今天發佈的文章《即將推出的調整》中列出，更多調整將在三月實裝。有些調整需要一些時間，像是更多進化卡牌或全新卡牌，敬請期待！你可以在調整和優化部分查看完整內容。
精簡版：為了感謝大家在競技場中戰鬥的日日夜夜，我們將實裝以下全新功能和優化：
全新勇者：勇者野蠻人滾桶與勇者神箭射手
相冊活動
國王生日社群活動
全球聯賽回歸
社交分頁
快速對戰：立刻開始友誼戰
新增好友
4個全新榮耀之路競技場
調整和優化
2月23日
5階競技場解鎖勇者
幸運寶箱中的滿級重複卡牌減少
3月2日
皇室通行券中包含更多勇者碎片
皇室通行券現在提供更多選擇！
3月中旬
自選勇者，不再隨機，不再重複！
勇者金幣（原本的勇者碎片）
免費解鎖一位勇者
牌組欄位重製：1進化、1勇者、1任意
其他調整
問題修復
慶典開始囉！
全新勇者
勇者野蠻人滾桶
**技能：**野蠻翻滾
他滾來……滾去！啟動勇者野蠻人滾桶的技能後，他會再次翻滾，衝擊敵人兩次。
勇者神箭射手
**技能：**三重威脅
啟動該技能後，勇者神箭射手會立刻後撤，在原地留下假人；下一次攻擊會射出三重箭矢。這才是在森林幫裡提升地位的最佳方式！
在即將到來的相冊活動中，免費獲取勇者神箭射手！下個部分將詳細介紹相冊活動。
相冊活動
接下來要介紹的是全新的相冊活動！
收集被稱為「拼圖」的珍貴歷史圖像碎片，拼出《部落衝突:皇室戰爭》過去十年來的代表性場景，即可解鎖豐厚獎勵，包括終極大獎：勇者神箭射手。
相冊活動又是什麼？
相冊活動是一個主題季限時活動，玩家需要收集拼圖並完成《部落衝突:皇室戰爭》的歷史圖像。
相冊分為多個不同場景。每個場景都對應一幅完整的畫作，靈感源自過去十年裡的難忘時刻。
活動開始時，這些畫作都是不完整的。所以就得把拼圖填進去！
拼圖又是什麼？
拼圖是場景的碎片。每個場景由九塊拼圖組成。集齊一個場景的所有拼圖後，整幅畫作就會完成，你將獲得對應的獎勵！
拼圖有兩種類型：
**隨機拼圖：**獲得一塊隨機拼圖或重複拼圖
**專屬拼圖：**必定獲得一塊全新拼圖（只要你尚未完成相冊）
拼圖有四種稀有度：
普通
稀有
史詩
傳奇
你的目標是收集所有場景的所有拼圖。
如何獲得拼圖？
拼圖可透過以下方式取得**：**
每日對戰獎勵（每天最多4次）
活動
部落遠航
商店
超值特惠
如果我拿到重複拼圖怎麼辦？
如果你開到的隨機拼圖是已擁有的拼圖，就會變成一塊重複拼圖。
但別擔心，重複拼圖也能幫助你完成活動！
每塊重複拼圖都會填充專屬拼圖的進度條，填充的進度取決於重複拼圖本身的稀有度：
|拼圖
|重複拼圖
|普通
|2
|稀有
|3
|史詩
|4
|傳奇
|5
進度條填滿時，你將自動獲得一塊專屬拼圖！溢出的進度會累積，不會有任何浪費！
我要怎麼完成相冊？
完成全部9個場景，相冊就完成了！一旦完成相冊，你將解鎖超級大獎，包括：
勇者神箭射手
勇者神箭射手表情
週年皇家塔造型
活動流程如下：
1.收集拼圖
2.完成場景
3.完成相冊
4.解鎖超級大獎！
我可以在哪裡找到相冊？
你可以從主介面上的對應按鈕進入相冊活動。
提早完成相冊會發生什麼？
完成相冊後你仍可繼續獲得拼圖，但這些拼圖不會再計入活動進度，而是會自動轉換為額外獎勵，獎勵內容取決於開啟的拼圖寶箱類型。
所以完成相冊後，你還可以不斷獲得獎勵！
週年派對
生日慶典怎麼能少了禮物呢？
國王陛下有令！由大家投票選出的20位史上最受歡迎部隊，現已受邀參加國王的盛大生日派對，每一位都將帶來一份專屬小禮物。
當然，國王本想將禮物收入自己囊中……但他知道，好東西就該與他人分享，因此決定讓全體玩家一起分享這份驚喜！
從3月2日至11日，你可以每天投票，決定下一份要開啟的禮物。10天，10份禮物，10次機會，看看大家最喜愛的部隊會帶來什麼好禮吧。請注意：你只能領取你投票當天的禮物！
請柬已發出。禮物已備好。那就只剩下一個問題……你會最先打開哪一份禮物呢？
全球聯賽重磅回歸
全球聯賽以嶄新姿態正式回歸！
我們知道許多玩家都很懷念全球聯賽，因此我們一直在對全球聯賽進行調整，確保回歸後的全球聯賽能完美適配遊戲近期的各項更新改動。聯賽的核心特質——競技性，不會發生任何變化，但我們希望藉此機會帶來一些新內容。
現在可以透過遊戲模式切換器直接參加全球聯賽！
全新全球聯賽
只要進入全球聯賽，你就會發現它現在更像是一個挑戰。我們對其介面結構和視覺效果進行了更新，讓大家的遊戲體驗更加一致，也更直觀。
全球聯賽仍將是高強度的限時活動，每個賽季至少舉辦一次，且形式不再固定。每次聯賽的遊戲模式、獎勵甚至規則可能都會有所不同。
周年特別聯賽將於3月27日火熱開戰！
全球聯賽機制
聯賽的基礎機制沒有改變：
進行對戰，累積敗場達5場後，聯賽就會結束。
每獲勝一場，都會獲得獎勵，直至完成獎勵之路。
如果你完成了獎勵之路且敗場少於5場，你可以繼續遊玩。這種情況下，對戰只會影響你的排行榜名次。你的勝場越多，排名就越高！
獎勵雖然領完了，但比賽可沒停！
有哪些調整？
雖然基礎機制沒有改變，但仍有一些調整。
和其他遊戲模式一樣，全球聯賽不再透過國王等級解鎖。現在，競技場達到3階就會解鎖全球聯賽，這樣玩家都能更早體驗這項內容，且遊戲過程中的解鎖體驗也更加連貫。
在全球聯賽中，你需要使用個人牌庫裡的卡牌組成牌組。卡牌等級仍固定為11級。
獎勵系統也進行了更新。需使用寶石解鎖的額外獎勵已被移除。現在，你只要不斷贏得對戰，就能將聯賽中的所有獎勵收入囊中。
排行榜也進行了優化：
如果你的排名在前10,000名以外，則只會顯示百分比排名。
如果你的排名在前10,000名以內，你將看到具體名次。
如果躋身前1,000名，那恭喜你！你將鎖定名人堂席位，成為精英中的精英。
我們知道，許多玩家喜歡透過聯賽來嘗試不同的策略。然而，如果對牌組完全不加限制，很容易出現玩家開多個帳號反覆參加聯賽的情況；隨著時間推移，這會降低排行榜的競技價值。我們的目標是給所有玩家帶來公平的競技體驗。
我們會持續關注玩家的反映意見，確保全球聯賽兼具趣味性和競技價值。
徽章相關內容
徽章也即將回歸，但同樣進行了一些改動：
完成獎勵之路可獲得傳奇徽章
躋身前1,000名則可獲得尊貴的冠軍聯盟賽徽章
除此之外，贏得的全球聯賽越多，你的徽章等級就越高，表彰你一路上的優異表現。
社交分頁
全新升級的社交分頁匯集了與部落成員聊天、發起友誼戰以及新增好友所需的所有功能！
快速對戰
和身邊的人立刻開戰，從未如此簡單！掃描快速對戰QR-CODE，就可以和另一位玩家立即開始一場友誼戰。你還可以透過快速對戰暢玩各種模式，包括1v1、三倍聖水、驟死賽模式等！
組建好牌組，點擊快速對戰或掃描快速對戰QR-CODE，看看誰才是更厲害的玩家！快速對戰中卡牌的等級上限為11級。
新增好友
分享連結或讓好友掃描QR-CODE，即可在遊戲中立即新增好友。新增好友後，就能更方便地組隊，或進行友誼戰。
有人三番兩次的將你擊敗？他們是不是不停發送對戰邀請給你？別擔心，你可以跟以前一樣把他們移出好友清單。
請注意！連結和QR-CODE的有效期限約為12小時，從你首次打開彈窗開始計算。
榮耀之路長度延伸
4個新競技場將會加入榮耀之路，讓你可以進一步推進進度，並在邁向14,000盃的過程中達成更多里程碑、獲得更多獎勵。
更多里程碑＝更多獎勵
隨著這些新競技場的加入，你在衝盃過程中還能獲得更多獎勵，包括在榮耀之路終點處的一個額外5星幸運寶箱和5星進化寶箱！
全新競技場和獎盃要求
|競技場
|獎盃要求
|29階競技場
|12,000
|30階競技場
|12,500
|31階競技場
|13,000
|32階競技場
|13,500
解鎖天梯
和上次榮耀之路延伸類似，解鎖天梯的條件仍與你的榮耀之路進度相關。
在接下來幾個賽季，解鎖天梯所需的獎盃數將進行如下調整：
**3月：**12,000盃
**4月：**12,500盃
這能確保玩家繼續推進榮耀之路時，天梯始終與玩家的整體進度保持同步。
其他調整與優化
大家的意見我們都收到了！以下是下個主題季即將上線的更多重磅調整……
2月23日實裝的調整
5階競技場解鎖勇者
本次更新後，你將在5階競技場解鎖第一個（也是唯一一個）勇者欄位。解鎖系統在3月中旬完成改動（詳見下文）後，如果你達到5階競技場，就會獲得200勇者碎片，用於免費自選第一位勇者，幫助你在榮耀之路上不斷前進。
勇者是卡牌收藏中的最新內容，為了讓新玩家更容易體驗到這項內容，我們降低了勇者的取得門檻，免去大家解鎖前的漫長等待。
幸運寶箱中的滿級重複卡牌減少
我們也對幸運寶箱進行了一些優化，讓你能獲得更符合個人需求的獎勵。以下是詳細內容：
如果你的滿級卡牌數少於60，你將不會開到任何重複的滿級卡牌。
如果你的滿級卡牌數多於60，滿級卡牌的掉落權重將降低90%。
如果某張卡牌可以升至滿級但你還沒有升級，系統仍會把它視為一張「滿級卡」，並計入那60張滿級卡牌的上限內。皇家塔部隊同樣會計入。
這項調整是為了降低開出目前不需要的卡牌的機率，從而提高幸運寶箱的回報度。這也將幫助大家推進養成進度，在牌庫中大部分卡牌達到滿級之前，將不會再獲得水晶。
3月2日調整
皇室通行券中包含更多勇者碎片
之前勇者寶箱中開出的勇者碎片數量是隨機的，我們也收到了很多玩家對此反映的意見，因此決定將寶箱獎勵改為直接取得碎片，確保玩家每個主題季都能獲得固定數量的勇者碎片。
從3月主題季開始，所有主題季勇者碎片都可透過主題季免費通行券取得，讓取得門檻更低。每個主題季透過通行券取得的勇者碎片保底數量將調整為75，即日起生效。
大家有時也能透過各類活動獲得更多勇者碎片。
皇室通行券現在擁有更多選擇！
從新主題季起，升級版通行券不再分為兩個不同版本。今後所有玩家都將使用同一款皇室通行券。我們對通行券做了一點改動，以提升其靈活性與整體收益。
最大的調整是在部分階等加入了獎勵自選機制：
首個自選階等將提供4種獎勵讓玩家選擇
其他階等則提供2種獎勵選項
如果你現在不需要金幣，則可以選擇其他獎勵，例如隨機卡牌，而不是領取普通金幣箱。這項調整讓大家能更好地掌控自身養成節奏，從而根據實際需求自行規劃獎勵內容。
而且不只這樣唷！我們將在3月中旬推出另一次更新，帶來更多調整！
3月中旬調整
選擇你的勇者
在3月中旬發布的更新中，勇者將不再是隨機召喚的。你將可以選擇你想要解鎖的勇者！
在全新的系統中，勇者碎片將更名為勇者金幣。
勇者金幣
你可以使用勇者金幣解鎖你想要的勇者卡牌！在獲得200枚勇者金幣後，前往魔法物品分頁，找到勇者區。在這個介面，你可以選擇使用勇者金幣解鎖哪一位勇者。
另外，勇者金幣的持有上限為200枚，只要有足夠的勇者金幣，就立刻召喚下一位勇者吧！溢出的勇者金幣將轉換為寶石，每枚勇者金幣等價於1顆寶石。
免費解鎖勇者！
這次調整實裝時，你將能夠免費解鎖一位勇者！每位玩家都將獲得200枚勇者金幣，用於解鎖最適合自己牌組的勇者。
如果你的勇者金幣快要達到儲存上限，別擔心，這200枚勇者金幣中溢出的部分仍會保留，幫助你解鎖下一位勇者。
如果你已解鎖勇者，在3月中旬更新後，你可以在三個月內領取這些勇者金幣；如果你剛開始玩《部落衝突:皇室戰爭》，你將在達到5階競技場後獲得這些勇者金幣。
我們知道勇者卡牌的上線經歷了不少波折，因此希望給大家一個機會，讓大家能夠直接解鎖並體驗心儀的勇者；如果不知道怎麼選，也可以選最近喜歡上的那位！
牌組欄位精簡
在收集大量回饋意見、數據並對這項功能進行測試後，我們將榮耀之路、天梯與挑戰模式中的特殊卡欄位數量從4個減少至3個。這三個欄位是：
1個進化欄位
1個勇者欄位
1個任意欄位
**任意欄位？**使用任意欄位啟用進化、勇者或英雄，想帶什麼就帶什麼！
我們的目標是保持牌組配置的靈活性，但要減少現有4欄位模式帶來的干擾。
其他調整和優化
主題季幸運寶箱將暫時與大家告別。在這之前，我們將用一場最終慶典為它送行：一個裝滿外觀的周年主題幸運寶箱！寶箱中可以開出2025年1月至今的表情、戰旗和皇家塔造型！
現在每場對戰結束後，你無需回到活動介面也能繼續推進里程碑活動。
每張卡牌的資訊介面加入了一個按鈕，用來查看該卡牌在11級時的屬性。
新聞已移到「≡」選單中，就在設定按鈕旁。
在各種限時遊戲模式中配對對手時，無需擁有可用的榮耀之路牌組。
摧毀一座敵方公主塔後，部隊不再換路。
進化骷髏軍團中的幽靈骷髏兵不再顯示等級。
水晶商店現在會顯示你的水晶餘額。
問題修復
勇者騎士的嘲諷技能結束後，電磁炮的蓄力不再重置。
勇者騎士的嘲諷技能現在可對哥布林巨人的哥布林投矛手和蠻羊騎士正常生效。
旋風法術現在可以拉扯鳳凰蛋和冥想中的絕世武僧。
在超級選卡模式中，精靈女王的3聖水和6聖水形態都能使用。
鏡像法術資訊介面現在會正確顯示低等級的傳奇卡牌
如果牌組中有2張英雄卡牌或勇者卡牌，現在即使把骷髏帝王放在左側欄位，他也可以正常收集靈魂。
最後，也請繼續在我們的社群上分享你的意見！我們很樂意傾聽大家的想法與建議，如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Discord、Reddit或是任何其他平台上發文分享！
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊