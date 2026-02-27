榮耀之路長度延伸

4個新競技場將會加入榮耀之路，讓你可以進一步推進進度，並在邁向14,000盃的過程中達成更多里程碑、獲得更多獎勵。

更多里程碑＝更多獎勵

隨著這些新競技場的加入，你在衝盃過程中還能獲得更多獎勵，包括在榮耀之路終點處的一個額外5星幸運寶箱和5星進化寶箱！

全新競技場和獎盃要求

競技場 獎盃要求 29階競技場 12,000 30階競技場 12,500 31階競技場 13,000 32階競技場 13,500

解鎖天梯

和上次榮耀之路延伸類似，解鎖天梯的條件仍與你的榮耀之路進度相關。

在接下來幾個賽季，解鎖天梯所需的獎盃數將進行如下調整：

**3月：**12,000盃

**4月：**12,500盃

這能確保玩家繼續推進榮耀之路時，天梯始終與玩家的整體進度保持同步。

其他調整與優化

大家的意見我們都收到了！以下是下個主題季即將上線的更多重磅調整……

2月23日實裝的調整

5階競技場解鎖勇者

本次更新後，你將在5階競技場解鎖第一個（也是唯一一個）勇者欄位。解鎖系統在3月中旬完成改動（詳見下文）後，如果你達到5階競技場，就會獲得200勇者碎片，用於免費自選第一位勇者，幫助你在榮耀之路上不斷前進。

勇者是卡牌收藏中的最新內容，為了讓新玩家更容易體驗到這項內容，我們降低了勇者的取得門檻，免去大家解鎖前的漫長等待。

幸運寶箱中的滿級重複卡牌減少

我們也對幸運寶箱進行了一些優化，讓你能獲得更符合個人需求的獎勵。以下是詳細內容：

如果你的滿級卡牌數 少於60 ，你將不會開到任何重複的滿級卡牌。

如果你的滿級卡牌數多於60，滿級卡牌的掉落權重將降低90%。

如果某張卡牌可以升至滿級但你還沒有升級，系統仍會把它視為一張「滿級卡」，並計入那60張滿級卡牌的上限內。皇家塔部隊同樣會計入。

這項調整是為了降低開出目前不需要的卡牌的機率，從而提高幸運寶箱的回報度。這也將幫助大家推進養成進度，在牌庫中大部分卡牌達到滿級之前，將不會再獲得水晶。

3月2日調整

皇室通行券中包含更多勇者碎片

之前勇者寶箱中開出的勇者碎片數量是隨機的，我們也收到了很多玩家對此反映的意見，因此決定將寶箱獎勵改為直接取得碎片，確保玩家每個主題季都能獲得固定數量的勇者碎片。

從3月主題季開始，所有主題季勇者碎片都可透過主題季免費通行券取得，讓取得門檻更低。每個主題季透過通行券取得的勇者碎片保底數量將調整為75，即日起生效。

大家有時也能透過各類活動獲得更多勇者碎片。

皇室通行券現在擁有更多選擇！

從新主題季起，升級版通行券不再分為兩個不同版本。今後所有玩家都將使用同一款皇室通行券。我們對通行券做了一點改動，以提升其靈活性與整體收益。

最大的調整是在部分階等加入了獎勵自選機制：

首個自選階等將提供4種獎勵讓玩家選擇

其他階等則提供2種獎勵選項

如果你現在不需要金幣，則可以選擇其他獎勵，例如隨機卡牌，而不是領取普通金幣箱。這項調整讓大家能更好地掌控自身養成節奏，從而根據實際需求自行規劃獎勵內容。

而且不只這樣唷！我們將在3月中旬推出另一次更新，帶來更多調整！

3月中旬調整

選擇你的勇者

在3月中旬發布的更新中，勇者將不再是隨機召喚的。你將可以選擇你想要解鎖的勇者！

在全新的系統中，勇者碎片將更名為勇者金幣。

勇者金幣

你可以使用勇者金幣解鎖你想要的勇者卡牌！在獲得200枚勇者金幣後，前往魔法物品分頁，找到勇者區。在這個介面，你可以選擇使用勇者金幣解鎖哪一位勇者。

另外，勇者金幣的持有上限為200枚，只要有足夠的勇者金幣，就立刻召喚下一位勇者吧！溢出的勇者金幣將轉換為寶石，每枚勇者金幣等價於1顆寶石。

免費解鎖勇者！

這次調整實裝時，你將能夠免費解鎖一位勇者！每位玩家都將獲得200枚勇者金幣，用於解鎖最適合自己牌組的勇者。

如果你的勇者金幣快要達到儲存上限，別擔心，這200枚勇者金幣中溢出的部分仍會保留，幫助你解鎖下一位勇者。

如果你已解鎖勇者，在3月中旬更新後，你可以在三個月內領取這些勇者金幣；如果你剛開始玩《部落衝突:皇室戰爭》，你將在達到5階競技場後獲得這些勇者金幣。

我們知道勇者卡牌的上線經歷了不少波折，因此希望給大家一個機會，讓大家能夠直接解鎖並體驗心儀的勇者；如果不知道怎麼選，也可以選最近喜歡上的那位！

牌組欄位精簡

在收集大量回饋意見、數據並對這項功能進行測試後，我們將榮耀之路、天梯與挑戰模式中的特殊卡欄位數量從4個減少至3個。這三個欄位是：

1個進化欄位

1個勇者欄位

1個任意欄位

**任意欄位？**使用任意欄位啟用進化、勇者或英雄，想帶什麼就帶什麼！

我們的目標是保持牌組配置的靈活性，但要減少現有4欄位模式帶來的干擾。

其他調整和優化

主題季幸運寶箱將暫時與大家告別。在這之前，我們將用一場最終慶典為它送行：一個裝滿外觀的周年主題幸運寶箱！寶箱中可以開出2025年1月至今的表情、戰旗和皇家塔造型！

現在每場對戰結束後，你無需回到活動介面也能繼續推進里程碑活動。

每張卡牌的資訊介面加入了一個按鈕，用來查看該卡牌在11級時的屬性。

新聞已移到「≡」選單中，就在設定按鈕旁。

在各種限時遊戲模式中配對對手時，無需擁有可用的榮耀之路牌組。

摧毀一座敵方公主塔後，部隊不再換路。

進化骷髏軍團中的幽靈骷髏兵不再顯示等級。

水晶商店現在會顯示你的水晶餘額。

問題修復

勇者騎士的嘲諷技能結束後，電磁炮的蓄力不再重置。

勇者騎士的嘲諷技能現在可對哥布林巨人的哥布林投矛手和蠻羊騎士正常生效。

旋風法術現在可以拉扯鳳凰蛋和冥想中的絕世武僧。

在超級選卡模式中，精靈女王的3聖水和6聖水形態都能使用。

鏡像法術資訊介面現在會正確顯示低等級的傳奇卡牌

如果牌組中有2張英雄卡牌或勇者卡牌，現在即使把骷髏帝王放在左側欄位，他也可以正常收集靈魂。

最後，也請繼續在我們的社群上分享你的意見！我們很樂意傾聽大家的想法與建議，如果你對《部落衝突:皇室戰爭》的新動向有什麼看法，歡迎到我們的Discord、Reddit或是任何其他平台上發文分享！

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊