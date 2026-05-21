點擊勇者骷髏墓碑的技能按鈕，即可從地底召喚「墓碑女皇」。她會帶著兇神惡煞的氣勢，直衝敵方建築。請注意：召喚墓碑女皇會摧毀你的骷髏墓碑。因此，在啟動這個消耗6點聖水的技能前，請先確認你已準備好失去這座建築。

你可以在下個主題季的亡者市集中免費解鎖勇者骷髏墓碑以及其他物品。

公主對弈

沒有牌組，沒有國王。覺得自己已經完全掌握過牌和啟動國王塔的技巧嗎？該換個口味了！

公主對弈將考驗你的臨場應變和隨機決策能力！對戰中，你的手牌會從40張卡牌中隨機抽取。你基本上不會抽到相同的卡牌，所以要發揮每一張卡牌的最大價值。配對機制與榮耀之路類似，你看到的所有卡牌、等級與形態，都取決於每位玩家的個人牌庫。

對戰開始時，你會看到哪些卡牌將以進化和勇者形態出現。進化卡牌不需要蓄能就能啟動進化形態，對戰一開始就會處於啟動狀態！

這個新模式還將採用「驟死賽」機制，且場上只有兩座公主塔，率先摧毀對方一座公主塔即可獲勝！