作為一張只需1聖水的卡牌，這個小精靈的控制與清場能力真的太過全能，這也使得皇家巨人牌組在目前版本中佔據了主導地位。我們削弱它的閃電傳導速度，以降低它對付各種人海流單位的效率。看到這次削弱可能讓你眼前一黑，但這確實是必要的調整。

加強⬆️