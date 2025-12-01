2025年12月平衡性調整
12月1日
削弱⬇️
進化飛龍寶寶
加速友軍百分比
從50%降低至30%（-40%）
我們很樂於見到進化飛龍寶寶挺身而出、扭轉戰局，但再配上大規模推進，牠的加速效果就顯得過於強勢了。藍國王一直密切關注著進化飛龍寶寶的表現，認為現在是時候統一牠的加速和減速效果了。
進化加農炮
炮彈傷害
從304降低至281（-8%）
進化加農炮的調整新鮮出爐！以前它可以說是最強的防禦建築，遠超其他相同定位的卡牌。但這一次，我們把它的火藥拿走了一點，現在它的炮彈無法再秒殺弓箭手或煙火射手了。
進化飛斧屠夫
近距離傷害
從294降低至268（-9%）
最近一段時間，各種近戰軍隊都變成進化飛斧屠夫的「斧下敗將」。因此，我們降低了他的近距離傷害，讓近戰部隊有機會和他過上兩招。
進化瓦基麗武神
旋風法術範圍
從5.5格降低至5格（-9%）
雖然已經調整過一次，進化瓦基麗武神每次上場能產生的影響還是太大了。這次我們縮小了她的旋風法術範圍，讓她消耗皇家塔血量、拉扯遠程軍隊的能力有所下降。
進化皇家幽靈
幽靈士兵傷害
從130降低至102（-22%）
幽靈士兵登場傷害
從261降低至204（-22%）
雖然我們上次已經削弱進化皇家幽靈，但他召喚的幽靈士兵依然令人畏懼。我們調低了幽靈士兵的登場傷害與普通攻擊傷害，讓這張卡牌的強度與其他進化卡牌相匹配。
野蠻人滾桶
傷害
從240降低至230(-4%)
野蠻人部署時間
從0.5秒增加至1秒（+100%）
野蠻人滾桶的適用性過於廣泛，堪稱遊戲中最全能的法術。野蠻人部署時間增加後，這張卡牌清理中等生命值部隊的效果將會減弱。
閃電精靈
閃電傳導速度
從0.2秒調整至0.25秒（+25%）
作為一張只需1聖水的卡牌，這個小精靈的控制與清場能力真的太過全能，這也使得皇家巨人牌組在目前版本中佔據了主導地位。我們削弱它的閃電傳導速度，以降低它對付各種人海流單位的效率。看到這次削弱可能讓你眼前一黑，但這確實是必要的調整。
加強⬆️
哥布林爆破狂
攻擊速度
從1.2秒調整為1.1秒（-8%）
呆頭呆腦的傢伙們看起來很像！我們提升了哥布林爆破狂的攻擊速度，以強化他在場上的存在感，讓他與炸彈兵以及其他能造成遠距離爆炸傷害的卡牌區別開來。調整後，他的傷害輸出將更加穩定，進攻時也更具威脅。
神箭射手
傷害
從133提升至143（+8%）
自從旋風法術的強度降低後，神箭射手在競技場中就很難找到一席之地了。這次我們提升了他的攻擊力，既能增強他對抗其他遠程軍隊的能力，也能讓他的箭矢在命中目標時提供更明顯的價值。
冰凍法術
傷害
從115提升至148（+29%）
冰凍法術總能讓對方措手不及，但即便搭配其他法術，它應對人海部隊時的效果還是很普通。調整後，它的傷害足以消滅哥布林投矛手，既保留了它的核心作用，也適當提升了它能造成的威脅。讓雪花飛揚吧！
虛空法術
單體傷害
從320提升至340（+6%）
經過上次削弱後，虛空法術感覺有點……空虛。這次我們提升了它的單體傷害，讓它能找回自己對抗高生命值部隊的威力。
問題修復🐛
熔岩獵犬
迷你熔岩犬生命值
從217降低至215（-1%）
16級熔岩獵犬分裂出的迷你熔岩犬非常耐打，即使被16級的公主塔攻擊2次也不會被消滅，而其他等級的迷你熔岩犬都撐不過公主塔的2次攻擊。稍微調低16級迷你熔岩犬的生命值，即可解決這個四捨五入導致的問題！
三個火槍手
目標選擇邏輯優化
三個火槍手的外觀升級後，藍國王發現這些精銳兵種還需要多加練習應該瞄準哪些目標！調整後，三個火槍手將採用分散攻擊的方式，各自鎖定不同目標，避免多人同時攻擊同一個小骷髏或哥布林，從而減少彈藥浪費。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊