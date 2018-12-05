解鎖“星光等級”，讓你的滿級卡牌更加金光閃閃！
國王等級達13級後將可開始獲取“星光點數”
升級和捐贈卡牌可獲取星光點數
使用星光點數為你的13級卡牌換上全新樣貌！
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全新卡牌即將“衝進”競技場，敬請期待！
參加全新推出的全球聯賽，贏取豐厚獎勵！
勝場越多，解鎖的免費獎勵也越多
聯賽結束後，可使用寶石解鎖額外獎勵
在排行榜上名列前茅，贏取專屬獎勵！
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我們重新設計了原來的聯賽系統（現在改名為“個人聯賽”）
創建任意規模、任意比賽時間的個人聯賽都只需要10寶石，但不再提供獎勵 -
個人聯賽是充滿歡樂的所在，適合與好友們一起切磋技術！
創建個人聯賽時，你可以選擇
任意
遊戲模式
並
設定國王/卡牌等級上限。
部分挑戰將會有“繼續挑戰”的選項…
你可以繼續當前的挑戰，保留勝場的同時清空敗場。
換卡時，換卡雙方都需要使用一枚換卡代幣。
為了平衡這一調整，獲取換卡代幣的機會將提高至現在的兩倍
以上
！
加入新部落後，將無法立即進行換卡（新增冷卻時間）
優化部落搜尋中的推薦部落功能
超級神奇寶箱現在改為超級雷電寶箱，
包含3-8次換卡機會！
2v2對戰結束後，可將對方加為好友
使用寶石更改名稱！
使用寶石購買表情！
使用寶石跳過請求捐贈冷卻時間！
使用寶石更換任務！
部落戰賞金現在能開出寶石！
可在自己的玩家簡介中查看全新的成就徽章
移除玩家簡介中的傳奇獎盃（
總算來了！
）
玩家的傳奇獎盃將轉換為金幣。除此之外，獲得過傳奇獎盃的玩家還將獲得專屬皇家幽靈表情！
點擊玩家簡介中的玩家標籤即可將其複製到剪貼簿
我們對部分卡牌進行了調整！
冰凍法術現在在任何等級冰凍時間都為5秒，且可以造成範圍傷害
聖水收集器不會再出現在起手卡牌中
更新並優化部落戰經典牌組中的對戰牌組
希望您喜歡這次更新，如果您有任何建議或想法，請您透過遊戲內與我們取得聯繫！
讓我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊