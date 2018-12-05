換卡時，換卡雙方都需要使用一枚換卡代幣。

為了平衡這一調整，獲取換卡代幣的機會將提高至現在的兩倍 以上 ！

加入新部落後，將無法立即進行換卡（新增冷卻時間）

優化部落搜尋中的推薦部落功能

超級神奇寶箱現在改為超級雷電寶箱， 包含3-8次換卡機會！

2v2對戰結束後，可將對方加為好友

使用寶石更改名稱！

使用寶石購買表情！

使用寶石跳過請求捐贈冷卻時間！

使用寶石更換任務！

部落戰賞金現在能開出寶石！

可在自己的玩家簡介中查看全新的成就徽章

移除玩家簡介中的傳奇獎盃（ 總算來了！ ）

玩家的傳奇獎盃將轉換為金幣。除此之外，獲得過傳奇獎盃的玩家還將獲得專屬皇家幽靈表情！