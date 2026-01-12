Skip to content
2026年1月12日
Blog – Clash Royale

2026年1月平衡性調整

1月14日

削弱⬇️

骷髏兵數量：從14減少至13

出兵模式：改善骷髏兵生成模式，現在會在骷髏召喚範圍的邊緣附近生成

為什麼？骷髏召喚重製後提供的價值過高，故進行平衡性調整使其更加平衡。

1月12日

削弱⬇️

勇者騎士

護盾值：從819降低至768（-6%）

為什麼？勇者騎士具有護盾，再搭配上他的「耀武揚威」技能，牽制能力過於強大了。我們對他的整體強度是滿意的，所以這次只是稍微削弱一下他的護盾。

勇者迷你皮卡

受傷治療百分比：從40%降低至30%（-25%）

迷你皮卡

生命值：從1433降低至1390（-3%）

為什麼？迷你皮卡在成為勇者前就是數一數二的坦克殺手，變成勇者後他更是有點「火力太猛」。我們將削弱他勇者形態的治療能力，並調降他普通形態的生命值，幫他降降溫。

勇者火槍手

炮台部署時間：從1秒延長至2秒（+100%）

為什麼？勇者火槍手的「可靠炮台」部署速度過快，火力也過猛。延長部署時間後，能讓玩家面對它時有更多反應、反制的機會。

刺客首領

傷害：從268降低至245（-9%）

突襲傷害：從537降低至491（-9%）

攻擊速度：從1.2秒調整為1.1秒（-8%）

為什麼？刺客首領的「逃生手榴彈」使用起來效益極高而風險過低。攻擊傷害和突襲傷害降低後，刺客首領需多攻擊一次才能消滅部分脆弱單位，所以在拉手榴彈引信前，要好好盤算一下了！

金甲騎士

技能冷卻：從8秒延長至12秒（+50%）

為什麼？我們對金甲騎士在目前版本中的定位感到滿意，但他單次登場期間可以使用多次「閃亮衝鋒」技能，這個頻率有點高了。

進化骷髏軍團

幽靈骷髏兵速度：從快速調整為中等

骷髏上將生成位置：上移1格

為什麼？上將蓋利在各個競技場都取得了驚人的成績，很多玩家利用他的軍隊壓制對手，效果非常好，但也令對手相當頭痛。為了平衡這種情況，我們將做出一點調整。

進化骷髏氣球

死亡附加傷害：從238降低至220（-8%）

為什麼？進化骷髏氣球在「自閉飛桶」牌組中表現過於強勢，對軍隊和皇家塔造成的傷害有點太高了。本次調整過後，它的死亡附加傷害將不再能直接消滅像亡靈這樣的軍隊。

吹箭哥布林

傷害：從156降低至151（-3%）

為什麼？最近幾個月，吹箭哥布林一直是許多「自閉飛桶」牌組中的常客。降低他的傷害後，即使對手反制手段有限，面對他也不會有那麼大的壓力。

加強⬆️

小王子

傷害：從99提升至104（+5%）

為什麼？小王子在其他英雄的光環下一直略顯遜色，因此我們將提升他的傷害，讓他在呼叫支援前能撐得久一些。

烈焰熔爐

攻擊速度：從1.8秒調整為1.7秒（-6%）

為什麼？烈焰熔爐一直不如那些更可靠的遠程卡牌受歡迎。攻擊速度提升後，烈焰熔爐的輸出會更穩定。

骷髏巨人

攻擊速度：從1.4秒調整為1.3秒（-7%）

為什麼？骷髏巨人是一張可靠的防禦型坦克卡牌，但作為進攻方時往往施加不了多少壓力，也容易被拉扯。提升攻擊速度能讓他更高效地解決人海單位。

蠻羊騎士

蠻羊攻擊速度：從1.8秒調整為1.7秒（-6%）

為什麼？上一次削弱後，蠻羊騎士和其他橋頭衝鋒流的核心卡牌相比已經落了下風。我們將提升其攻擊速度，讓她在鎖塔後更具威嚇力。

卡牌重製🔄

骷髏召喚

骷髏兵數量：從13增加至14（+8%）

出兵模式：從隨機調整為固定

為什麼？之前很難判斷骷髏召喚究竟是會摧毀皇家塔，還是會跑得到處都是。調整後，每次使用骷髏召喚，骷髏兵的出兵模式都會保持一致。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊