2026年6月平衡性調整
6月1日平衡性調整
削弱⬇️
勇者氣球兵
飛天骷髏兵落地傷害：307 → 263（-14%）
飛天骷髏兵經過嚴格的軍事訓練，擅長深入敵後……但有點太擅長了。現在，他們需要多攻擊一次，才能擊倒某些生命值中等的敵人。
勇者巨石投手
技能持續時間：9秒 → 7.3秒（-19%）
勇者巨石投手近期表現過於強勢。這次削弱後，他只能投出三次巨石，而不是四次。
勇者黑暗王子
部署時間：2秒 → 1秒（-50%）
首次衝鋒所需距離：0 → 2.5格
犀牛登場時對皇家塔造成的傷害：307 → 0（-100%）
我們重製了勇者黑暗王子的暴力下馬技能，以修正一項異常互動問題。該問題曾導致部署階段無法重置犀牛的衝鋒效果。此外，犀牛登場時也不會再對皇家塔造成傷害。
進化地獄飛龍
蓄能持續時間：9秒 → 7秒（-22%）
在完全蓄能的狀態下，進化地獄飛龍非常難以應對。這次調整後，他就無法再頻繁使用火焰射線，協助防守後的反推。
進化狂暴伐木工
對皇家塔傷害：256 → 128（-50%）
我們對進化狂暴伐木工的防守能力很滿意，但他的幽靈卻成了公主塔的噩夢。我們降低了他對皇家塔造成的傷害，在保留防守強度的同時，削弱他在進攻端的壓制力。
進化迫擊炮
部署時間：0.2秒 → 0.5秒（+150%）
調整前，進化迫擊砲發射的哥布林幾乎無法被有效攔截，總是能對皇家塔造成傷害。延長哥布林的部署時間後，單出一張進化迫擊砲時，就不會再造成毀滅性打擊。
進化超級騎士
對重型部隊的擊退距離：4格 → 2.5格（-38%）
進化超級騎士在防守大多數核心卡牌時顯得過於強勢，對手幾乎沒有突破的機會。現在，他對王子、巨石投手、戈侖石人等重型部隊的擊退效果有所下降。
烈焰熔爐
射程：6格 → 5.5格（-8%）
烈焰熔爐是一張很難防守的卡牌，因為它不只射程遠，還會源源不絕地召喚烈焰精靈。削弱後，它就沒辦法再以如此安全的距離「炙烤」敵方部隊了。
骷髏召喚
骷髏兵數量：13 → 12（-8%）
重製後的骷髏召喚必定能對塔造成傷害，玩法變得過於簡單。因此，我們移除了一個直接在皇家塔旁召喚出來的骷髏兵，以限制這些小骷髏的強度。
惡棍少年
生命值：1940 → 1832（-6%）
之前對惡棍少年的加強達到了預期，讓他不再那麼依賴惡棍少女，但這也導致這張卡牌的整體防守表現過於強勢，讓對手難以推進。
特斯拉電磁塔
持續時間：30秒 → 25秒（-17%）
生命值：1152 → 1182（+3%）
由於電磁塔在地下時無法被法術攻擊，它在場上的存活時間往往過長，導致玩家根本無法在它所在的那一路展開進攻。
降低法術對皇家塔造成的傷害
在許多對戰中，尤其是天梯和電競賽事，勝負往往取決於誰的戰術更保守、誰能更快刷到法術。我們決定對幾乎所有法術進行一次全面削弱，以鼓勵更積極進攻的玩法。
萬箭齊發：93 → 75（-19%）
地震法術：159 → 147（-8%）
火球：207 → 172（-17%）
冰凍法術：45 → 37（-18%）
巨型雪球：54 → 45（-17%）
雷電法術：286 → 265（-7%）
毒藥法術：184 → 168（-9%）
狂暴法術：54 → 45（-17%）
火箭：371 → 343（-8%）
復仇滾木：41 → 37（-15%）
藤蔓法術：76 → 70（-8%）
電擊法術：58 → 48（-17%）
加強⬆️
進化吹箭哥布林
毒藥傷害
第1階段：51 → 64（+25%）
第2階段：115 → 128（+11%）
上次對進化吹箭哥布林的削弱，旨在降低他的群體控制能力。雖然調整方向沒錯，但削弱幅度比預期更大。這次我們提高了他前兩個階段的毒藥傷害，第三階段則維持不變。
雷電飛龍
生命值：998 → 1049（+5%）
作為一張5費卡牌，雷電飛龍依舊過於脆弱。雖然雷電法術仍然可以消滅它，但小型法術就沒那麼容易了。
哥布林巨人
生命值：3020 → 3110（+3%）
放心，我們沒有忘記「皮卡綠巨人」這套熱門牌組！我們將回調一部分先前的削弱幅度，並會持續觀察它的表現。如有需要，我們會考慮重製這張卡牌。
符文巨人
傷害：120 → 153（+28%）
雖然我們計畫在未來某個時間重製符文巨人，但目前我們覺得應該給她一些關愛。現在，她能更有效率地摧毀建築和皇家塔。
注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊