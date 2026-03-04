精靈女王目前仍找不到自己的定位，只會出現在特定的熔岩獵犬牌組中。我們提升了她的地面形態移動速度，確保她不僅能在空中發起反擊，在地面也能大顯身手。

請特別留意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大多數情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊