2026年3月平衡性調整
3月2日平衡性調整
削弱⬇️
勇者戈侖冰人
冰凍效果持續時間：從2秒調整為1.5秒（-25%）
搭配野豬騎士這類速度快、爆發力高的核心卡牌時，勇者戈侖冰人對防守方造成了過大的進攻壓力。我們縮短了它的冰凍效果持續時間，讓防守部隊能更快解凍。
勇者騎士
嘲諷範圍：從7.5格調整為6.5格（-13%）
勇者騎士那金燦燦的大鬍子，簡直讓幾十公尺外的人都為之著迷。現在施放他的「耀武揚威」技能，需要更精準地掌握時機！
勇者重甲亡靈
傳送傷害：從468調整為412（-12%）
勇者重甲亡靈作為後排刺客的表現過於強勢。我們降低了他的傳送傷害，現在他需要再補一刀，才能消滅部分核心遠程卡牌。
進化皇家野豬
落地傷害：從115調整為84（-27%）
進化皇家野豬可能知道怎麼飛，但現在他們也得學會怎麼著陸了。降低落地傷害後，就算玩家手上沒有能剋制他們的卡牌，也不至於承受太嚴重的後果。
吹箭哥布林
視野範圍：從7.5格調整為7格（-7%）
由於吹箭哥布林的視野範圍過大，他常常因為鎖定遠處目標而偏離原本路線。降低視野範圍後，他在防守端的表現更穩定，也不會再出現半路跑到競技場另一邊的狀況。
皇家幽靈
隱身延遲：從1.8秒調整為2秒（+11%）
不管是以基礎形態還是進化形態出現，皇家幽靈總是能在競技場上製造恐慌。我們提高了他在攻擊後重新進入隱形狀態的延遲，讓防守方有更充裕的反應時間。
皇家巨人
攻擊速度：從1.7秒調整為1.8秒（+6%）
皇家巨人多年來一直是遊戲中最強力、也最穩定的核心卡牌之一。我們降低了他的攻擊速度，確保他在進化狀態下無法持續阻擋近戰部隊靠近。
藤蔓法術
部署時間：從0.4秒調整為0.9秒（+125%）
藤蔓法術在牽制毫無防備的防守方時過於強勢，尤其是在搭配自閉飛桶牌組時。我們延長了它的部署時間，讓玩家有更充裕的反應時間。
加強⬆️
勇者火槍手
炮台射程：從3.5格調整為4格（+14%）
上次重做後，勇者火槍手的可靠炮台已經打不到國王塔了。我們決定小幅回調炮台的射程，修正這個互動邏輯。
蝙蝠
攻擊速度：從1.3秒調整為1.2秒（-8%）
蝙蝠在黑暗中被冷落太久了。我們提升了他們的攻擊速度，幫他們狠狠地咬回去！
鳳凰
鳳凰蛋生命值：從240調整為317（+32%）
鳳凰蛋持續時間：從4.3秒調整為3.8秒（-12%）
即使在最近加強後，鳳凰依然沒能在目前版本找到立足之地。因此，我們決定再強化他的重生機制。另外，復仇滾木現在無法再消滅鳳凰蛋了。
卡牌重製🔄
進化雷電飛龍
額外閃電鏈傷害：從128調整為64（-50%）
雷電飛龍
生命值：從949調整為998（+5%）
進化飛斧屠夫
擊退距離：從1.5格調整為1格（-33%）
飛斧屠夫
傷害：從168調整為179（+6%）
飛斧屠夫和雷電飛龍的基礎形態與進化形態之間，強度差距過大。我們把部分進化形態的能力移到他們的基礎形態，讓兩種形態在實戰中的表現更穩定。
野蠻人
生命值：從670調整為691（+3%）
攻擊速度：從1.3秒調整為1.4秒（+8%）
作為高費卡牌，野蠻人在面對範圍傷害時有點太脆弱了。這次提高生命值後，他們在場上不那麼容易倒下，同時因為攻擊速度降低，消滅坦克的效率也跟著下降。
精靈女王（地面）
生命值：從1244調整為1152（-7%）
移動速度：從中等提升為快
精靈女王（空中形態）
生命值：從1192調整為1177（-3%）
精靈女王目前仍找不到自己的定位，只會出現在特定的熔岩獵犬牌組中。我們提升了她的地面形態移動速度，確保她不僅能在空中發起反擊，在地面也能大顯身手。
請特別留意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大多數情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊