2026年5月平衡性調整
5月4日平衡性調整
「為競技場帶來平衡，絕不讓它被黑暗籠罩！」——藍國王
削弱⬇️
勇者野蠻人滾桶
重新滾動範圍：從4格調整為3格（-25%）
勇者野蠻人滾桶之前只想著滾向皇家塔，偷磨塔血。這項調整會把它的定位拉回防守端，讓它更穩定地清理敵軍，但同時也更難碰到皇家塔。
勇者重甲亡靈
傳送傷害：從412調整為373（-9%）
勇者重甲亡靈現在需要多攻擊一下，才能消滅部分中等生命值的部隊，也會降低它轉而攻擊皇家塔的頻率。
進化哥布林鑽地機
第二次鑽出地面召喚的哥布林數量：從2個調整為1個（-50%）
上次加強後，進化哥布林鑽地機一躍成為天梯熱門卡牌。我們將這項改動調回，並會繼續觀察它的表現，再決定是否進行其他平衡性調整。
進化皇家野豬
落地傷害：從84調整為43（-48%）
這些傢伙很懂得怎麼「豬」動出擊！對這張核心卡牌來說，騰空能力帶來的優勢太高，因此現在需要兩隻進化皇家野豬的落地傷害，才能消滅骷髏兵。
進化巨型雪球
減速持續時間：從4秒調整為3秒（-25%）
進化巨型雪球的防守拖延效果太出色，因此我們將它的減速持續時間調整為與普通形態一致。
進化特斯拉電磁塔
脈衝傷害：從174調整為148（-15%）
憑藉高範圍傷害和暈眩效果，進化特斯拉電磁塔有點太萬用了。我們降低了它的傷害強度，讓這張進化卡的定位更著重於暈眩機制。
黑暗王子
攻擊速度：從1.3秒調整為1.4秒（+8%）
黑暗王子在去年的加強後成為主流卡牌。我們降低了他的攻擊速度，讓他在進攻端不再那麼有壓迫感。
骷髏飛龍
傷害：從161調整為151（-6%）
我們之前提升了骷髏飛龍的濺射範圍，讓它們與其他範圍傷害單位保持一致，結果讓人海部隊明顯心生不滿。這次傷害削弱應該能更好地平衡它們的泛用性。
精靈女王（地面）
攻擊速度：從1.1秒調整至1.2秒（+9%）
生命值：從1152調整為1121（-3%）
精靈女王（空中）
生命值：從1,177調整為1,121（-5%）
精靈女王無論在空中還是地面，表現都有些過於強勢。我們降低了她的攻擊速度和生命值，同時維持其核心互動機制不變。
加強⬆️
閃電巨人
攻擊速度：從2.1秒調整為1.8秒（-14%）
首次出手速度：從1.5秒調整為1秒（-33%）
對皇家塔的反擊傷害：從50調整為38（-24%）
閃電巨人只要鎖定皇家塔，就能造成巨大傷害，但建築一直限制著他的發揮。這次重製旨在維持他對皇家塔的傷害輸出，同時強化他突破建築的能力。
卡牌重製🔄
骷髏巨人
生命值：從1413調整為1313（-7%）
碰撞範圍：從1格調整為0.75格（-25%）
炸彈傷害：從209調整為269（+29%）
炸彈對皇家塔的傷害：從418調整為269（-36%）
骷髏巨人的表現一直不太穩定，因為他被消滅後留下的炸彈，只有在靠近皇家塔時才能真正影響戰局。我們調整了他的屬性，讓炸彈在防守時更有效，同時保留對皇家塔的威脅。
注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。
我們競技場見！
《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊