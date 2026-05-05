骷髏巨人的表現一直不太穩定，因為他被消滅後留下的炸彈，只有在靠近皇家塔時才能真正影響戰局。我們調整了他的屬性，讓炸彈在防守時更有效，同時保留對皇家塔的威脅。

注意！所有卡牌屬性皆以11級為基準調整，大部分情況下，基礎形態的屬性調整也會同步影響該卡牌的進化形態和勇者形態。

我們競技場見！

《部落衝突:皇室戰爭》遊戲團隊