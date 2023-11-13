挑戰者們，大家好！
我們推出了更新版本，修復許多問題，並對一些卡牌進行平衡性調整，包括進化騎士和進化皇家衛隊！
平衡性調整和問題修復
進化骷髏兵
首次出手速度：從0.5秒調整為0.4秒（加快20%）
在目前的進化卡牌中，骷髏兵並不強勢。這個調整可以讓他們更快生成骷髏大軍！
進化蝙蝠
首次出手速度：從0.5秒調整為0.2秒（加快60%）
調整後，進化蝙蝠可以更快開始生命竊取，希望能讓牠們在競技場上的生命週期（非自然）更長一點！
進化騎士
進化帶來的攻擊速度變化：-0.3秒調整為-0.1秒（減慢67%）
進化騎士目前是最強的進化卡牌之一，在許多牌組中都能看到他的身影。
這個調整會大幅降低他的輸出能力，在11級時每秒傷害降低18%。
進化皇家衛隊
進化帶來的傷害變化：從12%調整為6%（減少50%）
進化皇家衛隊同樣也是目前許多牌組中常見的強勢進化卡牌。
這個調整會讓進化皇家衛隊的整體傷害降低5%。
小王子
皇家支援衝鋒距離：從5調整為4.5（減少10%）
專屬護衛的職責範圍已遠遠不止救援，她的遠距離衝鋒讓她在攻擊皇家塔方面也頗有成效。
這項調整能讓對手更容易應對她的皇家衝鋒。
修復iOS 16.5以上的系統偶爾會出現閃退的問題。
修復部隊沿對角線移動時動畫顯示錯誤的問題。
修復在部隊部署時間內使用複製法術會將部隊向前推的問題。
修復複製哥布林巨人會出現可怕的無頭哥布林的問題。Clash萬聖節真的結束囉！
修復建築會互相重疊的問題。
幻影刺客的突襲和金甲騎士的衝鋒不會再命中河對岸的單位。
被冰凍的部隊無法再被其他單位推動。
專屬護衛不會再命中地下單位。她很強，但也沒有那麼強。
皇家電腦現已進化（懂了？），現在可在練習模式中使用進化卡牌。
練習模式重播取消等級11的限制。
在小王子啟用技能時使用複製法術不會再複製出2個專屬護衛。
請記得更新遊戲，體驗最新調整！