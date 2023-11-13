進化騎士

進化帶來的攻擊速度變化：-0.3秒調整為-0.1秒（減慢67%）

進化騎士目前是最強的進化卡牌之一，在許多牌組中都能看到他的身影。

這個調整會大幅降低他的輸出能力，在11級時每秒傷害降低18%。