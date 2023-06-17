卡牌進化詳細機制

收集特定卡牌的 進化碎片 即可解鎖該卡牌的卡牌進化。

解鎖後，將該卡牌放入牌組的 進化欄位 ，便可以在對戰中啟用卡牌進化。

在對戰中使用該卡牌一定次數 進化所需次數 後，便可啟用卡牌的進化能力。

當進化後的卡牌準備就緒時，玩家便可像部署其他卡牌一樣，在對戰中部署該卡牌。

進化的卡牌會自動使出升級後的能力，並不需要手動啟動。

進化的卡牌被部署後，其普通版本的卡牌會再次出現，需要達到進化所需次數後才能再次進化。

碎片？欄位？進化所需次數？我們到底在說什麼？讓我們來深入探討這些機制吧……

在對戰中進化

當把進化的卡牌加入進化欄位後，在對戰中會看到該卡牌上方出現闇黑重油標記。闇黑重油標記代表在對戰中需要部署幾次這張卡牌（進化所需次數），該卡牌才會進化。

當達到足夠的部署次數時，所有的闇黑重油標記都會被填滿，該卡牌便會成功進化。下一次部署該卡牌時，它便會是進化後的版本。部署過進化的卡牌後，該卡牌會變回普通版本，需要再部署足夠次數後，才會再次進化。

當部署會進化的卡牌時，對手可看到該卡牌上方的闇黑重油標記。

被部署的進化卡牌會有獨特的進化外觀，等級旁也會有紫色圖示，所以很好辨認。而且他們會使用升級過的武器，在競技場中製造各種引人注目的混亂。