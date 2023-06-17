挑戰者們，大家好！
遊戲更新來啦！
解鎖卡牌進化、強化精英等級、延展榮耀之路、提升國王等級、成為卡牌大師！
準備好進化吧！
卡牌進化
卡牌進化可以讓玩家解鎖卡牌的全新能力！解鎖後，玩家就可以在對戰中啟用這些卡牌的全新能力。
野蠻人
每次攻擊都會讓他們更憤怒
和電影裡演得不一樣，你會想要看到他們生氣的樣子
每次攻擊都會增加他們的攻擊速度和移動速度
憤怒可以無限疊加！
進化所需次數：1
骷髏兵
每次攻擊都會召喚出另一隻進化骷髏兵
最大數量：6
他們的帽子很酷
進化所需次數：3
煙火射手
升級後的武器會發射超級火箭
超級火箭的火花會造成範圍傷害和持續傷害
她超愛BBQ
進化所需次數：2
皇家巨人
攻擊時的後座力會造成傷害
他有巨大的黃金炮彈
後座力會擊退並傷害範圍內的敵方軍隊單位
進化所需次數：1
卡牌進化詳細機制
收集特定卡牌的進化碎片即可解鎖該卡牌的卡牌進化。
解鎖後，將該卡牌放入牌組的進化欄位，便可以在對戰中啟用卡牌進化。
在對戰中使用該卡牌一定次數進化所需次數後，便可啟用卡牌的進化能力。
當進化後的卡牌準備就緒時，玩家便可像部署其他卡牌一樣，在對戰中部署該卡牌。
進化的卡牌會自動使出升級後的能力，並不需要手動啟動。
進化的卡牌被部署後，其普通版本的卡牌會再次出現，需要達到進化所需次數後才能再次進化。
碎片？欄位？進化所需次數？我們到底在說什麼？讓我們來深入探討這些機制吧……
在對戰中進化
當把進化的卡牌加入進化欄位後，在對戰中會看到該卡牌上方出現闇黑重油標記。闇黑重油標記代表在對戰中需要部署幾次這張卡牌（進化所需次數），該卡牌才會進化。
當達到足夠的部署次數時，所有的闇黑重油標記都會被填滿，該卡牌便會成功進化。下一次部署該卡牌時，它便會是進化後的版本。部署過進化的卡牌後，該卡牌會變回普通版本，需要再部署足夠次數後，才會再次進化。
當部署會進化的卡牌時，對手可看到該卡牌上方的闇黑重油標記。
被部署的進化卡牌會有獨特的進化外觀，等級旁也會有紫色圖示，所以很好辨認。而且他們會使用升級過的武器，在競技場中製造各種引人注目的混亂。
進化碎片
收集特定卡牌的6個進化碎片就可以解鎖該卡牌的卡牌進化。
所以一旦收集到該卡牌的所有進化碎片，它就可以進化囉！
話說直接叫它「進片」會好記一點嗎……？（似乎不會）
如何獲取進化碎片
皇室通行券（國王等級7解鎖）
主題季商店（國王等級8解鎖）
挑戰
商店
國王等級50後的升級寶箱（每次的第2個升級寶箱）
魔法碎片
魔法碎片可以對任意卡牌增加1塊進化碎片。只要該卡牌是可進化的，魔法碎片甚至還可以用來解鎖該卡牌的第1塊進化碎片。
如何獲取魔法碎片
商店
主題季商店
進化欄位
第1個進化欄位會在國王等級7解鎖。
要在牌組中使用卡牌進化，需要將已解鎖進化的卡牌放到牌組中的進化欄位。
如果是放到牌組中的其他欄位，該卡牌就只會是普通版本，在對戰中不會觸發進化效果。
隨著以後推出更多的卡牌進化，未來也可能會增加更多的進化欄位。
在遊戲模式中的卡牌進化
2v2和決鬥牌組：
玩家可以透過自己牌組中的進化欄位使用卡牌進化。
活動：
活動如果是使用玩家自己的牌組，便可以使用卡牌進化。
活動如果是使用系統預設牌組，那可以使用的進化欄位數量與卡牌進化則由系統預先設定。
活動挑戰：
活動挑戰如果是使用玩家自己的牌組，便可以使用卡牌進化。
活動挑戰如果是使用系統預設牌組，那可以使用的進化欄位數量與卡牌進化則由系統預先設定。
經典挑戰和終極挑戰：
無法使用卡牌進化。
15級/精英等級
我們新增一個全新等級，讓大家可以將卡牌變得更加強大！那這個等級有什麼很酷的地方嗎？升級不用花金幣！
現在可以升至15級，大家也可以把它當作是新的最高等級。
除了它並不叫最高等級！最高等級現在被稱為精英等級。
將卡牌從1級升至14級需要金幣+卡牌/魔法外卡/魔法之書，但升至精英等級的方式跟以前不一樣。
所以...要怎麼升至精英等級呢？
精英魔法外卡
精英魔法外卡，一個全新的魔法物品，可用來將卡牌升至精英等級。
大家可以從已升至14級的卡牌獲得精英魔法外卡！
所有卡牌從14級升至15級都需要50,000張精英魔法外卡，不需要其他資源（！）。
所以...我要怎麼獲得精英魔法外卡？
傳奇之路
當卡牌達到14級時，再獲得相同卡牌將自動轉換成精英魔法外卡
大家可以無限收集13級以下的卡牌，但只要卡牌升至14級，多餘的卡牌都將自動轉換成精英魔法外卡
魔法物品
僅在已將所有對應稀有度的卡牌都升至14級後才可轉換。
魔法之書可逐一轉換，而魔法外卡只能全部轉換。
商店
精英魔法外卡轉換比例
獲得已升至14級的卡牌
普通卡牌 = 2張精英魔法外卡
稀有卡牌 = 10張精英魔法外卡
史詩卡牌 = 50張精英魔法外卡
傳奇卡牌 = 200張精英魔法外卡
英雄卡牌 = 500張精英魔法外卡
魔法物品
普通魔法外卡 = 2張精英魔法外卡
稀有魔法外卡 = 10張精英魔法外卡
史詩魔法外卡 = 50張精英魔法外卡
傳奇魔法外卡 = 200張精英魔法外卡
英雄魔法外卡 = 500張精英魔法外卡
卡牌之書（任意稀有度） = 5,000張精英魔法外卡
精英魔法外卡的持有上限是400,000。
榮耀之路長度延伸
我們還在榮耀之路上新增3個競技場，並將獎盃上限提升至9000盃！
除了這3個「全新」競技場（應該有人發現它們來自之前的主題季），我們還增加更多獎勵供大家解鎖。就是那麼簡單！
全新國王等級和皇家塔等級
新增20級國王等級。現在國王等級最高可達70級！
15級皇家塔等級在國王等級達到55級時解鎖。這會提高皇家塔的生命值和傷害！
活動分頁的皇冠和寶箱
全新卡牌大師任務
我們為下列卡牌新增第3個卡牌大師任務：
皇家巨人
野蠻人攻城槌
戰爭天使
閃電法師
氣球兵
火槍手
完成這些卡牌大師任務，即可獲取豐厚獎勵！
卡牌大師獎勵調整
我們將用金幣取代寶石，作為第2個卡牌大師任務的最後階段獎勵。
為什麼？因為缺乏金幣而使卡牌無法升級，是我們最常收到的玩家意見之一。
透過用金幣取代寶石作為獎勵，我們希望能緩解目前對金幣的需求，使其不再是一種稀缺資源。
不同稀有度卡牌的調整：
普通：300枚寶石 > 5000枚金幣
稀有：300枚寶石 > 9000枚金幣
史詩：300枚寶石 > 15000枚金幣
傳奇：300枚寶石 > 18000枚金幣
英雄：450枚寶石 > 25000枚金幣
更多金幣
透過這次更新，我們為遊戲內經濟體系提供了目前急需的推力。現在可獲得的金幣數量變成之前的3倍！
所有寶箱提供的金幣為更新前的3倍。
其他調整及遊戲性優化
2v2活動 ：「繼續組隊」按鈕回歸
如果有全新活動挑戰推出，活動分頁會被突出顯示
在全新活動挑戰推出後，玩家首次進入活動分頁時，畫面會自動捲動至該挑戰
調整活動分頁UI，讓活動挑戰更顯眼
現在可以領取上一季未領取的皇室通行券獎勵
問題修復
修復部分卡牌被旋風法術拉出攻擊範圍後，依然能持續攻擊皇家塔的問題
修復電磁炮蓄能時的音效問題（現在她開炮前會嗶3次）
修復野蠻人滾桶的音效問題
修復賽季最高獎盃數徽章未正確更新的問題
修復觀戰時聖水視覺特效的問題
修復購買不成功時，會阻擋所有應用程式內購直到遊戲重新啟動的問題
修復部分玩家會錯誤進入預設主題季，而不是目前主題季的問題
修復多個UI重疊的問題