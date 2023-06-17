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2023年6月17日
Blog – Clash Royale

卡牌進化

挑戰者們，大家好！

遊戲更新來啦！

解鎖卡牌進化、強化精英等級、延展榮耀之路、提升國王等級、成為卡牌大師！

準備好進化吧！

卡牌進化

卡牌進化可以讓玩家解鎖卡牌的全新能力！解鎖後，玩家就可以在對戰中啟用這些卡牌的全新能力。

野蠻人

  • 每次攻擊都會讓他們更憤怒

  • 和電影裡演得不一樣，你想要看到他們生氣的樣子

  • 每次攻擊都會增加他們的攻擊速度和移動速度

  • 憤怒可以無限疊加！

  • 進化所需次數：1

骷髏兵

  • 每次攻擊都會召喚出另一隻進化骷髏兵

  • 最大數量：6

  • 他們的帽子很酷

  • 進化所需次數：3

煙火射手

  • 升級後的武器會發射超級火箭

  • 超級火箭的火花會造成範圍傷害和持續傷害

  • 她超愛BBQ

  • 進化所需次數：2

皇家巨人

  • 攻擊時的後座力會造成傷害

  • 他有巨大的黃金炮彈

  • 後座力會擊退並傷害範圍內的敵方軍隊單位

  • 進化所需次數：1

卡牌進化詳細機制

  • 收集特定卡牌的進化碎片即可解鎖該卡牌的卡牌進化。

  • 解鎖後，將該卡牌放入牌組的進化欄位，便可以在對戰中啟用卡牌進化。

  • 在對戰中使用該卡牌一定次數進化所需次數後，便可啟用卡牌的進化能力。

  • 當進化後的卡牌準備就緒時，玩家便可像部署其他卡牌一樣，在對戰中部署該卡牌。

  • 進化的卡牌會自動使出升級後的能力，並不需要手動啟動。

  • 進化的卡牌被部署後，其普通版本的卡牌會再次出現，需要達到進化所需次數後才能再次進化。

碎片？欄位？進化所需次數？我們到底在說什麼？讓我們來深入探討這些機制吧……

在對戰中進化

當把進化的卡牌加入進化欄位後，在對戰中會看到該卡牌上方出現闇黑重油標記。闇黑重油標記代表在對戰中需要部署幾次這張卡牌（進化所需次數），該卡牌才會進化。

當達到足夠的部署次數時，所有的闇黑重油標記都會被填滿，該卡牌便會成功進化。下一次部署該卡牌時，它便會是進化後的版本。部署過進化的卡牌後，該卡牌會變回普通版本，需要再部署足夠次數後，才會再次進化。

當部署會進化的卡牌時，對手可看到該卡牌上方的闇黑重油標記。

被部署的進化卡牌會有獨特的進化外觀，等級旁也會有紫色圖示，所以很好辨認。而且他們會使用升級過的武器，在競技場中製造各種引人注目的混亂。

進化碎片

收集特定卡牌的6個進化碎片就可以解鎖該卡牌的卡牌進化。

所以一旦收集到該卡牌的所有進化碎片，它就可以進化囉！

話說直接叫它「進片」會好記一點嗎……？（似乎不會）

如何獲取進化碎片

  • 皇室通行券（國王等級7解鎖）

  • 主題季商店（國王等級8解鎖）

  • 挑戰

  • 商店

  • 國王等級50後的升級寶箱（每次的第2個升級寶箱）

魔法碎片

魔法碎片可以對任意卡牌增加1塊進化碎片。只要該卡牌是可進化的，魔法碎片甚至還可以用來解鎖該卡牌的第1塊進化碎片。

如何獲取魔法碎片

  • 商店

  • 主題季商店

進化欄位

第1個進化欄位會在國王等級7解鎖。

要在牌組中使用卡牌進化，需要將已解鎖進化的卡牌放到牌組中的進化欄位

如果是放到牌組中的其他欄位，該卡牌就只會是普通版本，在對戰中不會觸發進化效果。

隨著以後推出更多的卡牌進化，未來也可能會增加更多的進化欄位。

在遊戲模式中的卡牌進化

2v2和決鬥牌組：

  • 玩家可以透過自己牌組中的進化欄位使用卡牌進化。

活動：

  • 活動如果是使用玩家自己的牌組，便可以使用卡牌進化。

  • 活動如果是使用系統預設牌組，那可以使用的進化欄位數量與卡牌進化則由系統預先設定。

活動挑戰：

  • 活動挑戰如果是使用玩家自己的牌組，便可以使用卡牌進化。

  • 活動挑戰如果是使用系統預設牌組，那可以使用的進化欄位數量與卡牌進化則由系統預先設定。

經典挑戰和終極挑戰：

  • 無法使用卡牌進化。

15級/精英等級

我們新增一個全新等級，讓大家可以將卡牌變得更加強大！那這個等級有什麼很酷的地方嗎？升級不用花金幣！

現在可以升至15級，大家也可以把它當作是新的最高等級。

除了它並不叫最高等級！最高等級現在被稱為精英等級。

將卡牌從1級升至14級需要金幣+卡牌/魔法外卡/魔法之書，但升至精英等級的方式跟以前不一樣。

所以...要怎麼升至精英等級呢？

精英魔法外卡

精英魔法外卡，一個全新的魔法物品，可用來將卡牌升至精英等級。

大家可以從已升至14級的卡牌獲得精英魔法外卡！

所有卡牌從14級升至15級都需要50,000張精英魔法外卡，不需要其他資源（！）。

所以...我要怎麼獲得精英魔法外卡？

  • 傳奇之路

  • 當卡牌達到14級時，再獲得相同卡牌將自動轉換成精英魔法外卡

    • 大家可以無限收集13級以下的卡牌，但只要卡牌升至14級，多餘的卡牌都將自動轉換成精英魔法外卡

  • 魔法物品

    • 僅在已將所有對應稀有度的卡牌都升至14級後才可轉換。

    • 魔法之書可逐一轉換，而魔法外卡只能全部轉換。

  • 商店

精英魔法外卡轉換比例

獲得已升至14級的卡牌

  • 普通卡牌 = 2張精英魔法外卡

  • 稀有卡牌 = 10張精英魔法外卡

  • 史詩卡牌 = 50張精英魔法外卡

  • 傳奇卡牌 = 200張精英魔法外卡

  • 英雄卡牌 = 500張精英魔法外卡

魔法物品

  • 普通魔法外卡 = 2張精英魔法外卡

  • 稀有魔法外卡 = 10張精英魔法外卡

  • 史詩魔法外卡 = 50張精英魔法外卡

  • 傳奇魔法外卡 = 200張精英魔法外卡

  • 英雄魔法外卡 = 500張精英魔法外卡

  • 卡牌之書（任意稀有度） = 5,000張精英魔法外卡

精英魔法外卡的持有上限是400,000。

榮耀之路長度延伸

我們還在榮耀之路上新增3個競技場，並將獎盃上限提升至9000盃！

除了這3個「全新」競技場（應該有人發現它們來自之前的主題季），我們還增加更多獎勵供大家解鎖。就是那麼簡單！

全新國王等級和皇家塔等級

  • 新增20級國王等級。現在國王等級最高可達70級！

  • 15級皇家塔等級在國王等級達到55級時解鎖。這會提高皇家塔的生命值和傷害！

活動分頁的皇冠和寶箱

全新卡牌大師任務

我們為下列卡牌新增第3個卡牌大師任務：

  • 皇家巨人

  • 野蠻人攻城槌

  • 戰爭天使

  • 閃電法師

  • 氣球兵

  • 火槍手

完成這些卡牌大師任務，即可獲取豐厚獎勵！

卡牌大師獎勵調整

我們將用金幣取代寶石，作為第2個卡牌大師任務的最後階段獎勵。

為什麼？因為缺乏金幣而使卡牌無法升級，是我們最常收到的玩家意見之一。

透過用金幣取代寶石作為獎勵，我們希望能緩解目前對金幣的需求，使其不再是一種稀缺資源。

不同稀有度卡牌的調整：

  • 普通：300枚寶石 > 5000枚金幣

  • 稀有：300枚寶石 > 9000枚金幣

  • 史詩：300枚寶石 > 15000枚金幣

  • 傳奇：300枚寶石 > 18000枚金幣

  • 英雄：450枚寶石 > 25000枚金幣

更多金幣

透過這次更新，我們為遊戲內經濟體系提供了目前急需的推力。現在可獲得的金幣數量變成之前的3倍！

所有寶箱提供的金幣為更新前的3倍。

其他調整及遊戲性優化

  • 2v2活動 ：「繼續組隊」按鈕回歸

  • 如果有全新活動挑戰推出，活動分頁會被突出顯示

  • 在全新活動挑戰推出後，玩家首次進入活動分頁時，畫面會自動捲動至該挑戰

  • 調整活動分頁UI，讓活動挑戰更顯眼

  • 現在可以領取上一季未領取的皇室通行券獎勵

問題修復

  • 修復部分卡牌被旋風法術拉出攻擊範圍後，依然能持續攻擊皇家塔的問題

  • 修復電磁炮蓄能時的音效問題（現在她開炮前會嗶3次）

  • 修復野蠻人滾桶的音效問題

  • 修復賽季最高獎盃數徽章未正確更新的問題

  • 修復觀戰時聖水視覺特效的問題

  • 修復購買不成功時，會阻擋所有應用程式內購直到遊戲重新啟動的問題

  • 修復部分玩家會錯誤進入預設主題季，而不是目前主題季的問題

  • 修復多個UI重疊的問題