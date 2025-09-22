نحن على قناعة بأن Hay Day يجب أن تكون ممتعة ومتاحة للاعبين في كل مكان. وقد دفعنا هذا الاعتقاد إلى تطبيق تسعير عالمي في مناطق مختارة، بحيث تتوافق أسعار اللعبة مع تكلفة السلع والخدمات المحلية.

لقى الإصدار الأولي من التحديث ردود فعل إيجابية للغاية، ونحن الآن بصدد توسيع نطاق التسعير العالمي إلى أكثر من 100 بلد في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وجنوب شرق آسيا ووسط آسيا. ويعني هذا أن أسعار الشراء داخل التطبيق ومحل Supercell الخاص بـ Hay Day ستعكس الآن الأسواق المحلية بشكل أكثر دقة.

ولإبقاء الأمور عادلة، لن يتوفر إهداء Farm Pass عبر محل Supercell من المناطق ذات الأسعار المنخفضة إلى المناطق ذات الأسعار المرتفعة. هذا يساعدنا في الحفاظ على التوازن مع إبقاء ميزات الإهداء التي تحبونها.

سنواصل التحقق من الأسعار بمرور الوقت لضمان استمرار عدالتها في مختلف الأسواق.

يهدف التسعير العالمي إلى مساعدة مزيد من اللاعبين على الاستمتاع بـ Hay Day اليوم ولمواسم قادمة عديدة.