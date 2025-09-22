Vi mener, at Hay Day skal være sjovt og tilgængeligt for spillere alle steder. Denne overbevisning har ført til, at vi indfører globale priser i udvalgte områder og tilpasser alle priser i spillet til de lokale priser på varer og tjenester.

Vi fik meget positiv positiv feedback på den første udrulning, og vi udvider nu globale priser til over 100 lande på tværs af Latinamerika, Afrika, Sydøstasien og Centralasien. Det betyder, at priser på køb i spillet og i Supercell Store for Hay Day nu i højere grad afspejler lokale markeder.

For at gøre det mest retfærdigt vil det ikke være muligt at give gaver gennem Supercell Store fra områder med lavere priser til områder med højere priser. På den måde kan vi opretholde en balance, mens vi samtidig beholder de gavefunktioner, I elsker!

Vi fortsætter med at holde øje med priserne løbende for at sikre, at det er retfærdigt for forskellige markeder.

Globale priser handler om at hjælpe flere spillere med at nyde Hay Day i dag og mange sæsoner fremover.