Wir sind der Überzeugung, dass Hay Day für Spieler auf der ganzen Welt unterhaltsam und zugänglich sein sollte. Diese Überzeugung hat uns dazu veranlasst, in ausgewählten Regionen eine globale Preisgestaltung einzuführen, bei der die Preise im Spiel an die lokalen Kosten für Waren und Dienstleistungen angepasst werden.

Die erste Einführung stieß auf äußerst positive Resonanz, sodass wir die globale Preisgestaltung nun auf über 100 Länder in Lateinamerika, Afrika, Südostasien und Zentralasien ausweiten. Das bedeutet, dass die Preise für In-App-Käufe sowie im Supercell Store für Hay Day nun besser an die lokalen Märkte angepasst sind.

Der Fairness halber wird es nicht möglich sein, Farmpass-Spenden über den Supercell Store aus Regionen mit niedrigeren Preisen an Regionen mit höheren Preisen zu tätigen. Dadurch können wir ein Gleichgewicht wahren und gleichzeitig die beliebten Spendenfunktionen beibehalten!

Wir werden auch weiterhin die Preise im Laufe der Zeit überprüfen, um sicherzustellen, dass sie für die verschiedenen Märkte fair bleiben.

Bei der globalen Preisgestaltung geht es darum, mehr Spielern zu ermöglichen, Hay Day heute und in vielen kommenden Saisons zu genießen.