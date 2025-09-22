Creemos que todo el mundo debería poder jugar y disfrutar de Hay Day en cualquier parte. Esta convicción nos llevó a introducir precios globales en determinadas regiones, igualando los precios en el juego con los costes locales de bienes y servicios.

La introducción inicial tuvo una acogida muy positiva, y ahora vamos a expandir este sistema a más de 100 países en América Latina, África, el sudeste asiático y Asia central. Esto significa que los precios de las compras en el juego y el Supercell Store de Hay Day ahora reflejarán mejor los mercados locales.

Para evitar injusticias, los jugadores de regiones con precios inferiores no podrán regalar pases de la granja a través del Supercell Store a jugadores de regiones con precios superiores. Esto nos ayuda a mantener un equilibrio a la vez que mantenemos esas funciones de regalos que tanto gustan.

Seguiremos comprobando los precios con el paso del tiempo para asegurarnos de que siguen siendo justos en todos los mercados.

Los precios globales existen para que más jugadores disfruten de Hay Day tanto ahora como en las temporadas futuras.