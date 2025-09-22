Uskomme vakaasti siihen, että Hay Dayn tulisi olla nautinnollinen peli, joka on saatavilla kaikille. Tämä ajatus rohkaisi meidät esittelemään maailmanlaajuisen hinnoittelun valituilla alueilla. Tässä mallissa pelinsisäisen kaupan hinnat riippuvat paikallisten tuotteiden ja palveluiden hinnoista.

Olemme saaneet muutoksesta hyvin positiivista palautetta ja haluamme siksi laajentaa maailmanlaajuisen hinnoittelun yli sataan maahan Latinalaisessa Amerikassa, Afrikassa, Kaakkois- ja Keski-Aasiassa. Tämä tarkoittaa sitä, että sekä sovelluksen sisäiset ostohinnat että Hay Dayn Supercell-kaupan hinnat pohjautuvat paikalliseen markkinatilanteeseen.

Jotta pelaaminen pysyisi reiluna, Farmipassia ei voi lahjoittaa Supercell-kaupan kautta alueelta toiselle, jos lahjoittajan alueen hinta on alhaisempi kuin vastaanottajan. Tämä auttaa meitä pitämään peli tasapainoisena ja säilyttämään pelaajiemme rakastamat lahjoitusmahdollisuudet!

Tarkkailemme hinnoittelua varmistaaksemme, että se pysyy reiluna eri markkinatilanteissa.

Maailmanlaajuinen hinnoittelu auttaa pelaajia nauttimaan Hay Dayn pelaamisesta sekä tänään että tulevaisuudessa.