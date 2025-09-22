Nous pensons que Hay Day doit être amusant et accessible pour les joueurs et joueuses, partout dans le monde. Pour cette raison, nous avons décidé de mettre en place une tarification internationale dans certaines régions, pour aligner les prix en jeu aux coûts des biens et services locaux.

Après nos premiers essais, les retours étaient positifs, c'est pourquoi nous avons décidé d'appliquer la tarification internationale à plus de 100 pays en Amérique latine, Afrique, Asie de l'Est et Asie centrale. Cela veut dire que les prix des achats intégrés et du Supercell Store pour Hay Day dépendront désormais plus directement des marchés locaux.

Pour éviter les injustices, les pass Hay Day du Supercell Store ne pourront pas être envoyés d'une région où les prix sont moins élevés vers une région où les prix sont plus élevés. Nous pourrons ainsi maintenir un équilibre, tout en conservant les fonctionnalités que vous aimez tant !

Nous continuerons de suivre l'évolution des prix sur la durée, pour qu'ils restent toujours équitables pour tout le monde.

La tarification globale va aider plus de joueurs à profiter de Hay Day aujourd'hui, pour les nombreuses saisons à venir.