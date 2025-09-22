Pensiamo che tutti abbiano il diritto di giocare a Hay Day e di goderselo ed è per questo che in passato abbiamo introdotto il sistema dei prezzi globali in alcune regioni, che ci permette di essere più fedeli ai costi locali dei beni e dei servizi.

Le prime modifiche sono state molto apprezzate, perciò abbiamo deciso di estendere questo sistema a più di 100 Paesi, in aree geografiche come l'America Latina, l'Africa, il Sudest asiatico e l'Asia centrale. Ciò significa che ora i prezzi degli acquisti in-app e delle offerte del Supercell Store in Hay Day saranno più in linea con i prezzi locali.

Per una questione di correttezza, i giocatori di aree geografiche con prezzi più bassi non potranno donare i Pass della fattoria tramite il Supercell Store a giocatori in aree geografiche con prezzi più alti. Questa misura ci permette di mantenere i prezzi bilanciati per tutti, senza costringere te e gli altri contadini a privarvi delle donazioni nel gioco!

Continueremo a monitorare costantemente i prezzi ed eventualmente effettueremo le opportune modifiche per assicurarci che rimangano adeguati ai vari mercati.

Così facendo, saremo in grado di aiutare più giocatori a godersi Hay Day sia ora sia per tantissime stagioni a venire.