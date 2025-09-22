저희는 세계 어디에서나 헤이데이를 부담없이 즐길 수 있어야 한다고 믿습니다. 이러한 신념에 따라 일부 지역에 글로벌 가격을 도입하여, 게임 내 구매 가격이 현지 상품 및 서비스 물가를 반영하도록 했습니다.

실행 초기부터 매우 긍정적인 피드백을 받았으며, 이제는 라틴 아메리카, 아프리카, 동남아시아 및 중앙아시아를 망라하는 100개 이상의 국가로 글로벌 가격을 확대하려고 합니다. 즉, 이제 인앱 구매 가격과 헤이데이의 슈퍼셀 스토어 가격이 현지의 물가를 더욱 근사하게 반영할 수 있게 되었습니다.

공정성을 위해 슈퍼셀 스토어를 통한 농장 패스 선물은 가격이 낮은 지역에서 가격이 높은 지역으로는 보낼 수 없습니다. 이를 통해 팬들이 좋아하는 선물 기능을 유지하면서 지역 간 균형을 유지할 수 있을 것입니다!

시간이 흐르는 동안 지속적으로 가격을 체크하여 시장별로 공정한 가격을 유지할 수 있도록 노력하겠습니다.

글로벌 가격은 향후 많은 시즌 동안 더 많은 플레이어가 헤이데이를 즐길 수 있도록 지원하기 위한 정책입니다.