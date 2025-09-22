Wij geloven dat Hay Day voor iedereen ter wereld toegankelijk en speelbaar moet zijn. Dat is waarom we wereldwijde prijsstelling introduceren in bepaalde regio's. Hierbij worden in-game prijzen afgestemd op de lokale kosten van goederen en diensten.

De eerste invoering is heel goed ontvangen en nu breiden we wereldwijde prijsstelling uit naar meer dan 100 landen in Latijns-Amerika, Afrika, Zuidoost-Azië en Centraal-Azië. Dit betekent dat de prijzen voor in-app aankopen en de Supercell Shop voor Hay Day nu beter aansluiten bij de lokale markten.

Om het eerlijk te houden, is het niet mogelijk om boerderijkaarten via de Supercell Shop te schenken van goedkopere regio's naar duurdere regio's. Dit helpt ons om alles in balans te houden terwijl boeren met elkaar blijven delen.

We zullen de prijsstelling in de gaten blijven houden om te zorgen dat het eerlijk blijft voor verschillende markten.

Met wereldwijde prijsstelling willen we dat meer spelers nu en in de toekomst van Hay Day kunnen genieten!