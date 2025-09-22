Acreditamos que o Hay Day deva ser acessível e divertido para todos os jogadores, onde quer que estejam. Por esse motivo, decidimos implementar os preços globais em determinadas regiões, alinhando os preços do jogo com o custo local de bens e serviços.

Nossos primeiros testes tiveram uma recepção bastante positiva, e agora queremos estender os preços globais a mais de 100 países na América Latina, África, Sudoeste Asiático e Ásia Central. Isso significa que os preços das compras no aplicativo e na Supercell Store do Hay Day refletirão melhor os mercados locais.

Para evitar injustiças, os jogadores em regiões com preços mais baixos não poderão doar passes rurais por meio da Supercell Store a jogadores em regiões com preços mais altos. Isso nos ajudará a manter o equilíbrio e a preservar a funcionalidade de doações no jogo, que vocês tanto amam.

Vamos continuar monitorando os preços com o passar do tempo para garantir que sigam sendo justos nos mais diversos mercados.

Os preços globais existem para que mais jogadores possam aproveitar o Hay Day, tanto agora quanto nas temporadas futuras.