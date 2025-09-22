Мы хотим, чтобы Hay Day приносила радость и была доступна игрокам во всем мире. Именно поэтому мы внедряем глобальное ценообразование в некоторых регионах — чтобы цены в игре лучше соответствовали местной стоимости товаров и услуг.

Начальный запуск получил массу положительных отзывов, и теперь мы расширяем глобальное ценообразование на более чем 100 стран в Латинской Америке, Африке, Юго-Восточной и Центральной Азии. Это означает, что цены в приложении и в магазине Supercell для Hay Day теперь будут ближе к реальному рынку.

Чтобы все было честно, игроки из регионов с более низкими ценами не смогут дарить Farm Pass через магазин Supercell игрокам из регионов с более высокими ценами. Так мы сохраним баланс, не лишая вас любимой функции дарения Farm Pass.

Мы будем продолжать следить за ценами, чтобы убедиться, что они остаются справедливыми для всех игроков.

Глобальное ценообразование направлено на то, чтобы как можно больше игроков могли наслаждаться Hay Day не только сегодня, но и на протяжении многих сезонов в будущем.