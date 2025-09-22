อัปเกรดการตั้งราคาในตลาดโลกสำหรับ Hay Day
เราเชื่อว่า Hay Day ควรเป็นเกมที่ผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกสามารถสนุกและเข้าถึงได้ ด้วยเหตุผลดังกล่าว เราจึงอยากแนะนำการตั้งราคาในตลาดโลกในบางภูมิภาคเพื่อให้ราคาในเกมสอดคล้องกับราคาสินค้าและบริการของท้องถิ่นนั้นๆ
การเปิดตัวเบื้องต้นได้รับการตอบรับที่ดีมาก และตอนนี้เราจะขยายการตั้งราคาในตลาดโลกไปยังมากกว่า 100 ประเทศในลาตินอเมริกา แอฟริกา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเชียกลาง ซึ่งหมายความว่าราคาการซื้อในแอปและสโตร์ Supercell สำหรับ Hay Day จะสะท้อนราคาตามตลาดท้องถิ่นมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างยุติธรรม การมอบ Farm Pass เป็นของขวัญผ่านสโตร์ Supercell จะไม่สามารถส่งจากภูมิภาคที่มีราคาต่ำกว่าไปยังภูมิภาคที่มีราคาสูงกว่าได้ การทำเช่นนี้จะช่วยให้เรารักษาความสมดุลและคงฟีเจอร์มอบของขวัญที่คุณรักไว้ได้!
เราจะยังตรวจสอบการตั้งราคาเป็นระยะ เพื่อให้แน่ใจว่าราคาจะยุติธรรมสำหรับตลาดที่ต่างกันออกไป
การตั้งราคาในตลาดโลกช่วยให้ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นสามารถสนุกไปกับ Hay Day ในฤดูกาลต่อๆ ไปในอนาคต