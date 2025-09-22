Hay Day'in dünyadaki tüm oyuncular için keyifli ve erişilebilir olmasını istiyoruz. Bu isteğimizden yola çıkarak seçili bölgelerde küresel fiyatlandırma uygulamamızı başlatarak oyun içi fiyatları yerel ürün ve hizmet maliyetleriyle uyumlu hale getirdik.

İlk denememiz epey olumlu geri bildirimler aldı, şimdi de küresel fiyatlandırma uygulamamızı Latin Amerika, Afrika, Güneydoğu Asya ve Orta Asya'da 100'den fazla ülkeye genişletiyoruz. Böylece uygulama içi ürün fiyatları ve Supercell Store'un Hay Day mağazası artık yerel pazarlara daha uygun olacak.

Farklılıkların adil olması için, Supercell Store aracılığıyla düşük fiyatlı bölgelerde alınan Farm Pass'ler yüksek fiyatlı bölgelere hediye edilemeyecek. Böylece herkesin sevdiği hediye özelliğini korurken bir yandan da denge sağlamış olacağız.

Fiyatlandırmanın farklı pazarlar için adil kalmasını sağlamak adına ürün fiyatlarımızı zaman zaman gözden geçirmeye devam edeceğiz.

Küresel fiyatlandırmanın amacı, bugün ve sonraki sezonlarda daha fazla oyuncunun Hay Day'in keyfini çıkarmasını sağlamaktır.