Chúng tôi tin rằng Hay Day nên là một trò chơi dễ tiếp cận và mang đến trải nghiệm thú vị cho người chơi ở khắp mọi nơi. Với suy nghĩ đó, chúng tôi đã triển khai điều chỉnh giá toàn cầu ở một số khu vực được chọn để các mức giá trong trò chơi phù hợp với chi phí hàng hóa và dịch vụ tại địa phương.

Đợt triển khai ban đầu đã nhận được phản hồi rất tích cực. Hiện tại, chúng tôi đang mở rộng định giá toàn cầu cho hơn 100 quốc gia ở khu vực Mỹ La Tinh, châu Phi, Trung Á và Đông Nam Á. Như vậy, các mức giá mua trong ứng dụng và trên Cửa hàng Supercell cho Hay Day hiện sẽ phù hợp và sát với giá cả ở thị trường địa phương hơn.

Để duy trì mọi thứ luôn công bằng, người chơi ở khu vực có mức giá thấp hơn sẽ không thể tặng Vé Nông trại thông qua Cửa hàng Supercell cho người chơi ở khu vực có mức giá cao hơn. Điều này giúp chúng tôi duy trì sự cân bằng trong khi vẫn giữ nguyên các tính năng tặng quà mà bạn yêu thích!

Chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm tra giá cả thường xuyên trong thời gian sắp tới để bảo đảm mọi thứ luôn công bằng cho các thị trường khác nhau.

Việc định giá toàn cầu sẽ giúp nhiều người chơi hơn có thể tận hưởng Hay Day ngay hôm nay và trong nhiều mùa giải sắp tới.