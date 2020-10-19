تاريخ السريان: 25 مايو 2018

نشكرك على اشتراكك معنا في ألعابنا! توضح سياسة الخصوصية هذه ما يلي:

الطرق التي نتبعها في جمع البيانات الشخصية والسبب وراء ذلك

كيفية استخدامنا لبياناتك الشخصية، و

الخيارات المتاحة أمامك فيما يتعلق ببياناتك الشخصية.

تنطبق سياسة الخصوصية على ألعاب Supercell ، ومواقع الويب الخاصة بها، والخدمات ذات الصلة، والتي نطلق عليها إجمالًا "الخدمة". وقد نُحدث سياسة الخصوصية هذه بشكل دوري من خلال نشر إصدار جديد على موقع supercell.com . ولذا في حالة إجراء أي تغييرات جوهرية من قبلنا، سنُعلمك من خلال نشر إشعار في الخدمة قبل أن يصبح التغيير ساريًا. سيخضع استخدامك المستمر للخدمة بعد تاريخ السريان إلى سياسة الخصوصية الجديدة.

التواصل معنا

إذا كانت لديك أسئلة حول حماية البيانات، أو إذا كانت لديك أي طلبات لحل المشكلات المتعلقة ببياناتك الشخصية، فإننا نشجعك على التواصل معنا أولًا عبر اللعبة حتى نتمكن من الرد عليك بسرعة أكبر.

اسم المراقب: Supercell Oy

العنوان: Itämerenkatu 11-13 ، FI-00180 هلنسكي، فنلندا

البريد الإلكتروني:legal-requests@supercell.com

البيانات التي نجمعها

البيانات التي تزودنا بها.

معلومات جهة الاتصال (مثل الاسم عنوان البريد الإلكتروني)

اسم اللاعب وكلمة المرور

معلومات الملف الشخصي (مثل صورة الملف الشخصي)

رسائلك إلى الخدمة (مثل سجلات الدردشة وبطاقات دعم اللاعبين)

بيانات أخرى تختار أن تقدمها لنا (مثل بيانات للتعرف على الحساب المفقود)

البيانات التي نجمعها تلقائيًا.

بيانات حول حسابك ومدى تقدمك في اللعبة

عنوان IP الخاص بك ومعرّفات الجهاز المحمول (مثل معرف الجهاز، ومعرف الإعلانات، وعنوان MAC ، والهوية الدولية للأجهزة المتنقلة IMEI الخاصة بك)

بيانات حول جهازك، مثل اسم الجهاز ونظام التشغيل، ونوع المتصفح ولغته

البيانات التي نجمعها باستخدام ملفات تعريف الارتباط والتقنيات المشابهة (تفضل بالاطلاع على المزيد أدناه)

بيانات عامة حول الموقع

بيانات الموقع الجغرافي الدقيق ( GPS ، بعد الحصول على موافقتك)

بيانات حول استخدامك للخدمة، مثل بيانات اللعبة وتفاعلاتك مع لاعبين آخرين داخل الخدمة

في معظم الحالات، ننشئ لك أيضًا معرفًا خاصًا بـ Supercell عندما تستخدم الخدمة.

بيانات نجمعها من شركائنا.

البيانات التي نتلقاها إذا قمت بربط أداة طرف ثالث بالخدمة (مثل Facebook ، أو WeChat أو Google )

البيانات السكانية (مثل تحديد الموقع التقريبي لعنوان IP الخاص بك)

بيانات مكافحة عمليات الاحتيال (مثل إساءة استخدام ميزة استرداد الأموال في الألعاب أو النقر الاحتيالي في الإعلانات)

البيانات المتوفر على المنصات التي تُشغل الألعاب عليها (مثل التحقق من الدفع)

البيانات الخاصة بأغراض الإعلانات والتحليلات، حتى نتمكن من توفير خدمة أفضل لك

السبب وراء جمعنا لبياناتك

بهدف تقديم خدمة فعالة.

لإبرام العقد، نحن نعالج البيانات المطلوبة بهدف

إنشاء حسابات والسماح لك بالمشاركة في ألعابنا واستخدام خدمتنا

تشغيل الخدمة

التحقق من المدفوعات وتأكيدها

توفير المنتجات والخدمات التي تطلبها وتوصيلها

إرسال الاتصالات ذات الصلة بالخدمة إليك

بهدف تقديم خدمة ملائمة على نحو أفضل للاعبين.

لتوفير خدمة رائعة للاعبين لدينا، فنحن لدينا مصلحة مشروعة في جمع البيانات الضرورية ومعاجلتها بغرض

تحديث الملفات الشخصية للاعبين وتطويرها

تطوير الخدمة وتجربة اللاعبين وتحسينها

إدارة علاقتنا معك

توفير الميزات الاجتماعية كجزء من الخدمة

تخصيص تجربة الخدمة الخاصة بك

الرد على تعليقاتك وأسئلتك وتوفير الدعم للاعبين

توفير العروض التي تقدمها Supercell في الخدمة وكذلك في مواقع الويب والخدمات الأخرى، وعن طريق البريد الإلكتروني

إرسال المعلومات ذات الصلة إليك، مثل التحديثات، وتنبيهات الأمان، ورسائل الدعم

تمكينك من التواصل مع اللاعبين الآخرين

بهدف عرض الإعلانات المستهدِفة للاهتمامات.

لعرض الإعلانات المستهدِفة للاهتمامات في الخدمة وكذلك في مواقع الويب والخدمات الأخرى (بما في ذلك البريد الإلكتروني)، فنحن لدينا مصلحة مشروعة في معالجة البيانات الضرورية بغرض

تعقب المحتوى الذي تصل إليه فيما يتعلق بالخدمة وسلوكك عبر الإنترنت

تقديم إعلاناتنا وخدمتنا، واستهدافها وتحسينها

للحصول على معلومات حول كيفية إلغاء الاشتراك من الإعلانات المستهدفِة للاهتمامات، راجع القسم "حقوقك وخياراتك" أدناه.

للحفاظ على توفير خدمة آمنة وعادلة.

يُمثل ضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص للجميع أولوية قصوى بالنسبة لنا. لمزيد من المعلومات حول سياسة الاستخدام المقبول لدينا، راجع شروط خدمة Supercell .

للحفاظ على الخدمة وميزاتها الاجتماعية آمنة وعادلة، ولمكافحة الاحتيال وضمان الاستخدام المقبول في المقابل، لدينا مصلحة مشروعة في معالجة البيانات الضرورية بغرض

تحليل استخدام الخدمة وميزاتها الاجتماعية ومراقبتها

تخفيف حدة الدردشة إما تلقائيًا وإما يدويًا

اتخاذ إجراءات ضد اللاعبين المحتالين أو الذين يسيئون التصرف

بغرض التحليل، والوصف، والتقسيم إلى شرائح.

في الحالات والأغراض المذكورة أعلاه، قد نحلل كل البيانات المجمعة، ونصفها، ونقسمها إلى شرائح.

بعد الحصول على موافقتك.

بعد الحصول على موافقتك، قد نعالج بياناتك لأغراض إضافية، مثل استخدام موقع GPS الخاص بك حتى نعرض لك الأحداث المحلية.

من يستطيع الاطلاع على بياناتك

بغض النظر عن Supercell ، يمكن الوصول إلى بياناتك من قبل الآخرين في المواقف التالية:

اللاعبين والمستخدمين الآخرين.

تعد الميزات الاجتماعية مكونًا أساسيًا في ألعابنا. على سبيل المثال، قد يطلع اللاعبون والمستخدمون الآخرون على بيانات ملفك الشخصي، والأنشطة التي تتم داخل اللعبة، وربما يقرأون الرسائل التي تكتبها.

الشركاء الذين يعملون لدى SUPERCELL .

لدى Supercell شركاء لتنفيذ الخدمات لنا. هؤلاء الشركاء يعالجون بياناتك في النهاية طبقًا لتعليمات Supercell بغرض توفير الخدمة مثل الاستضافة، ودعم اللاعب، والإعلانات، والتحليلات، ومنع الاحتيال.

الشركات الأخرى والسلطات العامة.

قد نعمل على تبادل البيانات مع الشركات والمؤسسات الأخرى ونُقدمها إلى السلطات العامة استجابة للطلبات القانونية وذلك بهدف مكافحة الاحتيال والنشاط غير القانوني.

كما أننا قد نكشف أيضًا عن بياناتك بناءً على موافقتك للامتثال للقانون أو لحماية الحقوق، أو الملكية، أو الأمان الخاص بنا، أو باللاعبين لدينا، أو بالآخرين.

شركاء مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات.

تشتمل الخدمة على ميزات مقدمة من شركائنا، مثل أدوات التفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المعروضة داخل اللعبة. تتوفر قائمة بهؤلاء الشركاء على supercell.com/en/partner-opt-out . يمكن لهؤلاء الشركاء الوصول إلى بياناتك والعمل بموجب سياسات الخصوصية الخاصة بهم. نحن نشجعك على مراجعة سياسات الخصوصية الخاصة بهؤلاء الشركاء للتعرف على المزيد حول سياسات معالجة البيانات لديهم.

التنقلات العالمية للبيانات

تتميز خدماتنا بأنها عالمية بطبيعتها ومن ثمَّ يمكن نقل بياناتك إلى أي مكان في العالم. ونظرًا إلى أن البلدان المختلفة قد تكون لديها قوانين حماية بيانات مغايرة لبلدك، فنحن نتخذ خطوات للتأكد من وجود إجراءات الحماية المناسبة لحماية بياناتك كما هو موضح في هذه السياسة. تشمل إجراءات الحماية المناسبة التي قد يستخدمها شركاؤنا بنودًا تعاقدية قياسية معتمدة من قبل مفوضية الاتحاد الأوروبي (EU ) وشهادة درع الخصوصية في حالة النقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

حقوقك وخياراتك

إلغاء الاشتراك في رسائل البريد الإلكتروني التسويقية وغيرها من رسائل التسويق المباشر.

يمكنك إلغاء الاشتراك في استقبال الرسائل الترويجية، مثل رسائل البريد الإلكتروني التسويقية من جانبنا باتباع الإرشادات الواردة في هذه الاتصالات.

إلغاء الاشتراك في الإعلانات المستهدفة.

يمكنك إلغاء الاشتراك في الإعلانات القائمة على الاهتمامات على تطبيقات الهاتف من خلال التحقق من إعدادات الخصوصية لجهازك الذي يعمل بنظام التشغيل Android أو iOS وتحديد "الحد من تتبع الإعلانات" (Apple iOS ) أو "إلغاء الاشتراك في الإعلانات القائمة على الاهتمامات" (Android ). للحصول على مزيد من المعلومات، راجع أيضًا: supercell.com/en/partner-opt-out .

لإلغاء الاشتراك في العروض المستهدفة للاهتمامات داخل اللعبة، يمكنك استخدام الخيارات المتوفرة في إعدادات اللعبة.

الوصول إلى البيانات الشخصية التي نحتفظ بها عنك.

إذا طلبت ذلك، فسنقدم لك نسخة من بياناتك الشخصية في شكل إلكتروني.

حقوقك الأخرى.

يحق لك كذلك تصحيح بياناتك، أو حذفها لك، أو الاعتراض على طريقة استخدامنا لبياناتك أو طريقة مشاركتها، ولك الحق في تقييد طريقة استخدامنا لبياناتك ومشاركتها. يمكنك التراجع عن موافقتك في أي وقت، على سبيل المثال من خلال إيقاف تشغيل مشاركة موقع GPS في إعدادات جهاز الهاتف الخاص بك.