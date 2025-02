شكرًا على اهتمامك بسياسة اللعب الآمن والنزيه!

يأتي توفير بيئة لعب نزيهة وآمنة ضمن أولى أولوياتنا. ولتحقيق هذا الهدف لا نتسامح مع الغش أو السلوكيات المسيئة. ننتظر من اللاعبين أن يلعبوا بنزاهة وأن يحترموا قواعد اللعبة دائمًا.

سيؤدي أي تصرف مخالف يتعلق بالممارسات أدناه أو شروط الخدمة إلى عقوبات تشمل على سبيل المثال لا الحصر: سحب عملات اللعبة أو توقيفًا مؤقتًا عن اللعب أو إغلاقًا نهائيًا للحساب.

ساعدنا على توفير بيئة لعب ممتازة، واحم حسابك وجهازك بمراعاة التالي:

قاتل باحترام!

السلوكيات المزعجة

اجتمعنا هنا لنستمتع بالألعاب معًا. وقد يعني ذلك أحيانًا الجدال مع الأصدقاء بشأن المعارك أو مسابقات الديربي الخاسرة. هذا شيء عادي، لكن الإساءة للآخرين تجرّد اللعبة من روحها المرحة.

عند المشاركة في أي نوع من أنواع التواصل داخل اللعبة، نرجو منك أن تحترم الآخرين. وينطبق هذا أيضًا على الألفاظ المستخدَمة في تسمية فريقك ووصفه (سواءً تعلق الأمر باسم اتحاد أو قبيلة أو وحدة حربية أو حي).

إليك بعض السلوكيات التي نعتبرها غير لائقة:

خطاب الكراهية والعنصرية وأي ألفاظ تمييزية أخرى المزاح الذي يتضمن محتوى بذيئًا أو محتوى جنسيًا صريحًا التهديدات أو التحرش الاستخدام الزائد لألفاظ السباب التنمر



الإبلاغ إذا صادفت لاعبًا آخر يتصرف بشكل مسيء تجاهك أو تجاه الآخرين، فرجاءً أبلغنا عنه باستخدام زر الإبلاغ الموجود داخل الدردشة. يراجع مشرفون مدربون لدينا هذه البلاغات ويتخذون الإجراء الملائم.



تبعات سوء السلوك يُمكن أن تؤدي السلوكيات المزعجة إلى إغلاق حساب اللعبة بشكل مؤقت أو حتى دائم. كما قد يؤدي الإبلاغ غير المبرر عن الآخرين قصد حظرهم إلى ذلك أيضًا.



لا تلجأ إلى الغش!

استخدام برامج جهات خارجية

تتكون برامج الجهات الخارجية من تطبيقات غير معتمدة تعبث بطريقة اللعب. تهدف البرامج الخارجية إلى تقديم مزايا غير نزيهة مع تعريض حسابك وخصوصيتك للخطر، وذلك عن طريق تغيير وظائف اللعبة.

تتضمن برامج الجهات الخارجية:

الاختراقات، "المعدّلات"، أو البرامج التي تغير وظائف اللعبة بشكل غير نزيه "البرامج الآلية" أو البرامج النصية أو خدمات التشغيل الآلي للألعاب أي برامج أخرى تهدف إلى تعديل تقدم غير مستحق أو توفيره

تبعات سوء السلوك ستؤدي محاولة الحصول على امتياز غير عادل عن طريق استخدام برنامج خارجي محظور إلى حظر دائم لحسابك.



اترك السرقة للغيلان!

البيع/الشراء غير المصرح به للجواهر

قد يعرض بعض الأفراد أو مواقع الإنترنت جواهر أو ماسات للبيع بسعر مخفَّض، وهذا أحد أشكال الاحتيال؛ فلا تعرض نفسك للخداع.

يتطلب هذا النوع من الخدمات بيانات تسجيل دخول خصوصية (مثل: معرّف Supercell ID، وApple ID، وبيانات تسجيل الدخول إلى Google Play، إلخ) من أجل الوصول إلى حساب اللعبة الخاص بك. سيتمكّن هؤلاء البائعون من الدخول إلى حسابك، وفي كثير من الأحيان سيقومون بسرقته، ثم محاولة بيعه للاعبين آخرين.

مهم: إذا صرّحت بمعلوماتك/بيانات تسجيل دخولك الخاصة لأطراف خارجية، فإنك تعرّض أمن لعبتك وأمن أموالك/اتصالك بالإنترنت لخطورة شديدة بصفة دائمة.



تبعات سوء السلوك قد ينتج عن شراء الجواهر أو الماسات من بائعين تابعين لجهات خارجية إلغاء عملاتك داخل التطبيق، بل وحتى حظر حسابك بشكل دائم.

لكل حساب مالك واحد فقط!

بيع حسابات اللعبة وشراؤها ومشاركتها

يخالف بيع حسابات اللعبة أو شراؤها أو مشاركتها أو منحها إلى لاعبين آخرين شروط الخدمة، وهو شيء لن تسمح به Supercell أبدًا.



تعتمد عمليات بيع الحسابات على الترويج لحسابات لعب متقدمة، واستدراج اللاعبين المتلهفين لتحقيق التقدم في اللعب بوعود مغرية وغير واقعية.

الأخطار المرتبطة ببيع الحسابات هي:

قد يأخذ البائع أموالك وقد لا يوفر لك الحساب على الإطلاق لا يمكنك أن تضمن عدم استمرار البائع في استخدام الحساب قد يتم بيع نفس الحساب إلى العديد من الأشخاص حالة الحساب غير معروفة، فقد يكون معرضًا لفرض حظر دائم مسبقًا لن يكون الحساب آمنًا مطلقًا، ولا تستطيع Supercell توفير الدعم للحسابات المخترقة إذا قررت إنفاق مبلغ مالي على الحساب، فسيظل الحساب معرضًا لخطر الإغلاق الدائم لأنه يخالف شروط الخدمة

ساعدنا على وقف هذه الممارسة الشائنة برفض بيع حسابك، والإبلاغ عمن يفعل ذلك!

ملاحظة: مشاركة حساب واحد بين أكثر من لاعب بغرض الحصول على امتيازات تنافسية تعد مخالفة لشروط خدمتنا.

تبعات سوء السلوك لا يمكننا ضمان أمان أي حساب تم نقل ملكيته من لاعب إلى آخر، ونحتفظ بحقنا في الحظر الدائم لأي حساب تم تناقله بين اللاعبين.

سلوكيات أخرى غير مقبولة

انتحال صفة موظفي Supercell التصيد الاحتيالي لحسابات اللاعبين الآخرين إساءة استخدام استرداد الأموال استغلال خلل في اللعبة عمدًا العبث بعملية المطابقة تزوير نتائج المواجهات تشجيع الآخرين على مخالفة القواعد طلب معلومات التواصل الشخصي أو تقديمها إساءة استخدام الدردشة المتاحة داخل اللعبة بإرسال إعلانات ورسائل البريد العشوائية والاحتيالية العبارات السياسية المنطوية على الانتماء أو الدعم أو المعارضة

تنطبق قواعد سياسة اللعب الآمن والنزيه الخاصة بنا على جميع ألعاب Supercell: Brawl Stars، وClash Royale، وBoom Beach، وClash of Clans، وHay Day. لا يشكل الجهل بهذه الأمور عذرًا مقبولاً. كلنا هنا للاستمتاع باللعب!

كيفية تطبيق سياسة اللعب النزيه

نحاول قدر الإمكان منع الغش والسلوكيات المزعجة في ألعابنا، ومن أمثلة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد: وضع أنظمة تمنع اللاعبين مسبقًا من استخدام ألفاظ غير لائقة أو برامج تابعة عن جهات خارجية. وعندما يستحيل تطبيق إجراءات وقائية، نستخدم مزيجًا من أنظمة المراجعة الآلية واليدوية. لضمان تكافؤ الفرص بين جميع اللاعبين، نعمل على تطبيق كل القواعد على الجميع دون تمييز. بجانب استعانتنا بالخدمة الآلية في معظم أنظمتنا، نوظف كذلك مشرفين مدرَّبين مهمتهم التركيز على لوحات الصدارة، والمشاركين في البطولات، وانطباعات مجتمع اللعبة. إذا كنت ترى أنك تلقيت عقابًا غير مبرر، يرجى الاتصال بخدمة الدعم لفحص حالتك.

SUPERCELL تكافح التنمر

حرصًا منا على توفير بيئة آمنة للاعبين، انضممنا إلى فريق عمل مبادرة The Royal Foundation's Taskforce on the Prevention of Cyberbullying، التي أطلقها الأمير وليام، دوق كامبريدج، في مايو 2016. يضم فريق العمل بعض أشهر الأسماء على مستوى العالم في مجالي الإعلام والتكنولوجيا، بالإضافة إلى أولياء الأمور والمؤسسات الخيرية المعنية بالأطفال، وذلك بهدف العمل جنبًا إلى جنب مع لجنة من الشباب في سبيل تهيئة بيئة أكثر أمانًا ودعمًا على الإنترنت.

وقد أطلق فريق العمل مدونة سلوك يقودها شباب لمكافحة التنمر على الإنترنت باسم "قف، تكلم، وادعم". يمكنك قراءة المزيد حولها على:Anti-Bullying Alliance

نتحمل كلنا جزءًا من المسؤولية تجاه التنمر، وينبغي على الجميع أن يحسوا بأن بإمكانهم مؤازرة أصدقائهم، وردع المتنمرين، والتحدث دون خوف، والحصول على الدعم.

يشتمل أعضاء فرقة العمل على: The Anti-Bullying Alliance، Apple، BT، The Diana Award، EE، Facebook، Internet Matters، NSPCC، O2، Sky، Snapchat، Supercell، TalkTalk، Twitter، Vodafone، Virgin Media.

SUPERCELL عضو في THE FAIR PLAY ALLIANCE

في إطار التزامنا باللعب النزيه، تشارك Supercell في Fair Play Alliance بصفتها عضوًا في اللجنة التوجيهية. نؤمن بأنه حتى تتحقق تغييرات جذرية في هذا المجال، يجب أن تتحد الأطراف الفاعلة وتتشارك نتائج البحوث وأفضل الممارسات بخصوص كيفية تبني اللعب النزيه في ألعاب الإنترنت. نحن ملتزمون بتطوير ألعاب ذات جودة عالية، ونؤمن بضرورة أن يشكل اللعب النزيه ومجتمعات اللاعبين الإيجابية نواة عملية تصميم اللعب.