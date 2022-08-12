تاريخ النفاذ: 24 فبراير 2023

تنظم شروط هذه الاتفاقية ("شروط الخدمة") العلاقة بينك وبين شركة Supercell Oy، وهي شركة فنلندية (معرف الأعمال التجارية 2336509-6) يقع مكتبها المُسجَّل في Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki, Finland، (يُشار إليها فيما بعد باسم «Supercell»، أو «الشركة»، أو «نحن») بشأن استخدامك لألعاب Supercell، ومتجرها، ومواقعها، والخدمات ذات الصلة («الخدمات»). يخضع استخدام الخدمة أيضًا لسياسة الخصوصية في Supercell والسياسات الأخرى ذات الصلة، والتي تم تضمينها هنا بالإشارة إليها.

قبل الوصول إلى الخدمة أو استخدامها، بما في ذلك تصفح أي موقع لـ Supercell على الويب أو الدخول إلى إحدى الألعاب، يجب أن توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. يجوز إنشاء حساب ضيف لك لاستخدام الخدمة، ويجوز أن يُطلب منك أيضًا تسجيل حساب في الخدمة (يُشار إليه إجمالاً باسم «الحساب»). تتضمن هذه الحسابات، على سبيل المثال، حسابات اللعبة وSupercell ID. عن طريق الاستخدام أو التسجيل للحصول على حساب أو استخدام الخدمة بطريقة أخرى، فإنك تؤكد على بلوغك سن الرشد القانونية في بلد إقامتك. إذا لم تكن كذلك، فإنه يجب على الوصي القانوني مراجعة شروط الخدمة هذه والموافقة عليها.

عن طريق تثبيت الخدمة، أو استخدامها، أو الوصول إليها بأي طريقة أخرى، فإنك توافق على شروط الخدمة هذه. إذا كنت لا توافق على شروط الخدمة هذه، يُرجى عدم تثبيت الخدمة أو استخدامها أو الوصول إليها بخلاف ذلك. يُعد استخدام الخدمة باطلاً حيثما كان محظورًا.

إشعار مهم: بالنسبة إلى المقيمين في الولايات المتحدة وكندا، فإنك توافق أيضًا على أنه يجب حل النزاعات مع Supercell على أساس فردي من خلال التحكيم النهائي والملزم كما هو موضح في القسم 8 («حل النزاعات»).

تحتفظ Supercell بالحق، حسب تقديرها، في تغيير أي أجزاء من شروط الخدمة هذه، وسياسة خصوصيتها، وسياسات Supercell الأخرى ذات الصلة، أو تعديلها، أو إضافتها، أو إزالتها، في أي وقت عن طريق نشر الشروط المعدلة في الخدمة. سيُعتبر أنك قد قبلت بهذه التغييرات من خلال الاستمرار في استخدام هذه الخدمة. إذا كنت لا توافق في أي وقت على أي جزء من الإصدار الحالي من شروط الخدمة، أو سياسة خصوصية Supercell، أو أي سياسة أو قواعد أو مدونات سلوك أخرى لـ Supercell تتعلق باستخدامك للخدمة آنذاك، فسيتم إنهاء حقك في استخدام الخدمة فورًا، ويجب عليك التوقف عن استخدام الخدمة بشكل فوري.

1. استخدام الخدمة

1.1. حقك في استخدام الخدمة

بمقتضى موافقتك على شروط الخدمة واستمرارك بالامتثال لها ولأي سياسات أخرى في Supercell، ستملك حقَّا محدودًا غير حصري وغير قابل للتحويل وقابل للإلغاء للدخول إلى الخدمة واستخدامها لأغراض الترفيه غير التجارية الخاصة بك. أنت توافق على عدم استخدام الخدمة لأي غرض آخر.

تنطبق القيود التالية على استخدام الخدمة:

تتحمل أنت المسؤولية الكاملة عن أي استخدام غير مصرح به للخدمة من قبل القصر. أنت مسؤول عن أي استخدام لبطاقة الائتمان الخاصة بك أو غيرها من وسائل الدفع (مثل PayPal) بواسطة القصر.

لا يجوز لك شراء حسابك أو بيعه أو تأجيره أو التبرع به (أو محاولة ذلك)، أو إنشاء حساب باستخدام هوية أو معلومات زائفة أو نيابةً عن شخص آخر غير نفسك، ولا يجوز لك استخدام الخدمة إذا كان قد تمت إزالتك من قبل Supercell، أو سبق أن تم حظرك من لعب أي لعبة لـ Supercell.

لا يجوز لك استخدام الخدمة للإعلان عن أي إعلانات تجارية أو استقطابها أو بثها، بما في ذلك الرسائل المتسلسلة، أو رسائل البريد الإلكتروني غير المرغوب فيها أو البريد الإلكتروني العشوائي، أو الرسائل المتكررة أو المضللة إلى أي شخص.

معلومات تسجيل الدخول وحسابك

ربما سيطلب منك اختيار كلمة مرور لحسابك أو قد تستخدم أيضًا بيانات اعتماد أخرى للدخول إلى حسابك (يشار إليها لاحقاً بـ "معلومات تسجيل الدخول"). لا يجوز لك مشاركة الحساب أو معلومات تسجيل الدخول ولا السماح لأي شخص آخر بالوصول إلى حسابك أو القيام بأي إجراء آخر قد يعرض أمن حسابك للخطر. إذا تعرّفت أو كان يراودك شك بشأن اختراق أمن حسابك على نحو معقول، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي فقد أو سرقة أو إفشاء غير مصرح به لمعلومات تسجيل الدخول، يجب عليك حينئذٍ إبلاغ Supercell على الفور وتعديل معلومات تسجيل الدخول الخاصة بك. أنت وحدك المسؤول عن الحفاظ على سرية معلومات تسجيل الدخول، وستكون مسؤولاً عن جميع استخدامات معلومات تسجيل الدخول، بما في ذلك عمليات الشراء، حتى التي تتم بدون إذنك. أنت مسؤول عن أي شيء يحدث من خلال حسابك‎.

تحتفظ Supercell بالحق في حذف أو استعادة أي أسماء مستخدمين في أي وقت ولأي سبب من الأسباب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الادعاءات من قبل الجهات الخارجية بأن اسم المستخدم ينتهك حقوق الجهة الخارجية.

توفر الخدمة حسابًا واحدًا فقط لكل لعبة على جهاز مدعوم، ما لم تكن تستخدم Supercell ID.

قيود الاستخدام

معرف Supercell ID خدمة تسمح لك بحماية حساب اللعبة، وتشغيل حسابات ألعاب Supercell بسهولة على جميع أجهزتك المحمولة. كي نتمكن من حماية أمان حسابك وخصوصيته، منعنا إلغاء ربط حساب لعبتك بـ Supercell ID بعد تسجيلك للاشتراك في ميزة Supercell ID. إذا كانت لديك أي أسئلة حول Supercell ID، فتواصل معنا عبر ميزات الدعم داخل كل من ألعاب Supercell.

يمنع منعًا باتًا أي استخدام للخدمة ينتهك قيود الاستخدام هذه، ومن الممكن أن يؤدي مثل هذا الاستخدام إلى إلغاء فوري لحقك المحدود، وربما يعرضك للمساءلة بسبب خرق القانون.

أنت توافق على أنك لن تفعل تحت أي ظرف من الظروف ما يلي:

المشاركة في أي عمل تعتبره‎ Supercell ‎متعارضًا مع روح الخدمة أو مبتغاها أو يسيء استخدام خدمات دعم‎Supercell .

استخدام أو المشاركة في اتّباع (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) أساليب الغش أو الاستغلال أو برامج التشغيل الآلي أو برامج المحاكاة أو الروبوتات أو وسائل الاختراق والقرصنة أو برامج التعديل أو أي برامج خارجية غير مصرح بها مُصممة لتعديل الخدمة أو أي من ألعاب‎ Supercell ‎ أو أي تجارب ألعاب‎ Supercell ‎أو تعطيلها‎.

تعديل أو تسبب في تعديل أي من الملفات التي هي جزء من الخدمة أو أي لعبة‎ Supercell ‎، بدون موافقة كتابية صريحة من‎ Supercell .

تعطيل التدفق الطبيعي للخدمة أو مقاطعته أو التأثير فيه سلبًا بطريقة أخرى، أو التصرف بطريقة قد تؤثر سلبًا على تجربة المستخدمين الآخرين عند استخدام الخدمة أو لعب ألعاب‎ Supercell . ويتضمن ذلك المتاجرة بالفوز وأي نوع آخر من أنواع التلاعب بالترتيبات، والاستفادة من الأخطاء التي تحدث في الخدمة من أجل الحصول على ميزة غير عادلة لا يحصل عليها اللاعبون الآخرون وأي تصرف آخر يتعمد إساءة استخدام تصميم الخدمة أو مخالفته.

تعطيل أو إثقال أي جهاز كمبيوتر أو خادم يستخدم لتقديم الخدمة أو أي بيئة لعبة لـ Supercell أو دعمها أو تقديم العون أو المساعدة في تعطيله أو إثقاله.

تنفيذ أي نوع من أنواع الهجوم أو المساعدة أو المشاركة فيه بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، نشر الفيروسات، أو هجمات من نوع رفض الخدمة على الخدمة، أو المحاولات الأخرى لتعطيل الخدمة أو تعطيل أي استخدام لشخص آخر لهذه الخدمة أو استمتاعه بها.

محاولة الحصول على دخول غير مصرح به إلى الخدمة، أو الحسابات المسجلة أو المستخدمة تحت اسم الآخرين أو إلى أجهزة الكمبيوتر أو الخوادم أو الشبكات المتصلة بالخدمة بأي وسيلة أخرى مختلفة عن واجهة المستخدم التي تقدمها Supercell، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عن طريق التحايل أو التعديل أو محاولة التحايل أو التعديل، أو تشجيع أي شخص أو مساعدته في التحايل أو التعديل على أي أمن أو تقنية أو جهاز أو برنامج يُعد جزءًا من الخدمة.

نشر أي معلومات مسيئة، أو ذات طابع تهديدي، أو بذيئة، أو تشهيرية، أو افترائية، أو غير مقبولة أو مسيئة عرقيًا أو جنسيًا أو دينيًا أو غير ذلك، أو تشارك في سلوك ضار مستمر، مثل النشر المتكرر للمعلومات على أساس غير مرغوب فيه.

نشر أي معلومات تحتوي على عري أو عنف مفرط أو موضوع عدائي أو التي تحتوي على رابط لهذا المحتوى‎.

محاولة أو التحرش أو الاعتداء أو الأذى أو التشجيع أو التحريض على التحرش أو سوء المعاملة أو أذية شخص آخر أو مجموعة أخرى بما في ذلك موظفي‎ Supercell ‎وممثلي خدمة عملاء‎ Supercell .

توفير من خلال الخدمة أي مواد أو معلومات تنتهك أي حقوق المؤلف والطبع أو النشر أو العلامة التجارية أو براءة الاختراع أو السر التجاري أو حق الخصوصية أو حق العلنية أو أي حقوق أخرى لأي شخص أو كيان أو من ينتحل شخصية أي شخص آخر بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر موظف‎ Supercell .

القيام بالهندسة العكسية أو فك برمجة أو فك شفرة أو محاولة استخلاص شفرة المصدر لأي برنامج أساسي أو ملكية فكرية أخرى مستخدمة لتوفير الخدمة أو أي لعبة من‎ Supercell ‎أو للحصول على أي معلومات من الخدمة أو أي لعبة من‎ Supercell ‎تستخدم وسيلة لا يسمح بها صراحة من قبل‎ Supercell .

التوسل أو محاولة التوسل للحصول على معلومات تسجيل الدخول أو أي بيانات اعتماد أخرى لتسجيل الدخول أو معلومات شخصية من مستخدمين آخرين للخدمة أو أي من ألعاب‎ Supercell .

جمع أو نشر معلومات خاصة لأي شخص، بما في ذلك المعلومات الشخصية (سواء في نص أو صورة أو فيديو) أو وثائق الهوية أو معلومات مالية من خلال الخدمة‎.

استخدام أي من ألعاب Supercell للمقامرة أو الرهان أو أي نشاط مشابه يمكن الفوز فيه بجوائز أو مكافآت (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة)، بما في ذلك المراهنة على نتائج المباريات التي تشارك فيها

استخدام الخدمة بأي طريقة تنتهك أي ضوابط على التصدير أو قواعد مكافحة غسيل الأموال أو العقوبات الاقتصادية أو القوانين أو اللوائح المماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تلك التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية و/أو الاتحاد الأوروبي.بصفتك لاعبًا، بغض النظر عما إذا كانت هناك رسوم أو مصلحة متضمّنة أم لا.

تحتفظ‎ Supercell ‎بالحق في تحديد السلوك الذي يعتبر انتهاكاً لقواعد استخدام أو على أي حال خارج روح شروط الخدمة أو مبتغاها أو الخدمة نفسها. تحتفظ Supercell بالحق في اتخاذ إجراء نتيجة لذلك، والذي قد يشمل إغلاق حسابك ومنعك من استخدام الخدمة كليًا أو جزئيًا.

1.2. إيقاف الحساب والخدمة وإنهاؤهما

بدون تقييد أي حلول أخرى، يجوز لـ Supercell تقييد الحسابات أو الوصول إلى الخدمات أو أجزاء منها أو إيقافها أو إنهاؤها أو تغييرها أو حذفها مع سابق إشعار لك أو بدونه، (1) إذا كنت، أو كانت Supercell تشك في أنك لا تلتزم بأي من شروط الخدمة هذه؛ أو (2) لأي استخدام غير قانوني أو غير لائق سواء فعلي أو محتمل لاستخدام الخدمة. قد تفقد اسم المستخدم وشخصيتك في الخدمة كنتيجة لإنهاء الحساب أو تحديده، فضلاً عن أي مزايا، أو امتيازات، أو عناصر افتراضية مكتسبة، أو عناصر افتراضية تم شراؤها مرتبطة باستخدامك للخدمة، وSupercell ليست ملزمة بتعويضك عن أي من هذه الخسائر أو النتائج.

دون تقييد حلولنا الأخرى، يجوز لنا تقييد الخدمة والحسابات أو أجزاء منها أو إيقافها أو إنهاؤها، أو منع الوصول إلى ألعابنا ومواقعنا، ومحتوياتها، وخدماتنا وأدواتنا، أو تأخير المحتوى المستضاف أو إزالته، أو اتخاذ الخطوات التقنية والقانونية لمنع المستخدمين من الوصول إلى الخدمة إذا اعتقدنا أنهم يتسببون في مخاطر أو تكبد مسؤوليات قانونية محتملة، ما ينتهك حقوق الملكية الفكرية للأطراف الخارجية، أو التعامل بشكل غير متناسق مع نص أو جوهر شروطنا أو سياساتنا. بالإضافة إلى ذلك، يجوز لنا في الظروف الملائمة، ووفق تقديرنا الخاص، إيقاف حسابات المستخدمين الذين قد يكررون انتهاك حقوق ملكية الجهة الخارجية أو حقوق ملكيتنا الفكرية أو إنهاؤها. تحتفظ Supercell بالحق في إنهاء أي حساب غير نشط لمدة 180 يومًا.

تحتفظ Supercell بالحق في إيقاف تقديم و/أو دعم الخدمة أو لعبة معينة أو جزء من الخدمة في أي وقت، وعند هذه النقطة سيتم إنهاء حقك في استخدام الخدمة أو جزء منها بشكل تلقائي. في مثل هذه الحالة، لا يُطلب من Supercell تقديم رد أموال أو مزايا أو تعويضات أخرى للمستخدمين فيما يتعلق بهذه الخدمة المتوقفة. قد يشمل إنهاء حسابك تعطيل الدخول إلى الخدمة أو أي جزء منها بما في ذلك أي محتوى قد قدمته أو قدمه آخرون.

يمكنك إغلاق حسابك في أي وقت ولأي سبب من خلال اتّباع العملية الموضحة في صفحة الدعم على https://support.supercell.com/ لإبلاغ Supercell أنك ترغب في إغلاق حسابك.

2. الملكية

2.1. ‎الألعاب والخدمة

جميع الحقوق والأسماء والمصلحة في وللخدمة‎ (‎بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الألعاب والأسماء وشفرات الكمبيوتر والسمات والأجسام والشخصيات وأسماء الشخصيات والقصص والحوارات والعبارات والمفاهيم والأعمال الفنية والرسوم المتحركة والأصوات والمؤلفات الموسيقية والمؤثرات السمعية والبصرية وطرق العملية والحقوق المعنوية والوثائق ونصوص الدردشة في اللعبة ومعلومات تعريف الشخصيات وتسجيل الألعاب التي لعبت باستخدام عميل ألعاب‎ Supercell ‎وعميل ألعاب‎ Supercell ‎وبرنامج الخادم‎) ‎مملوكة من قبل‎ Supercell . تحتفظ‎ Supercell ‎بكامل الحقوق، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع حقوق الملكية الفكرية أو غيرها من حقوق الملكية ذات الصلة مع الألعاب والخدمة‎.

2.2. الحسابات

رغم أي نص مخالف في هذه الشروط، فإنك تقر وتوافق على أنه ليس لديك ملكية أو مصلحة ممتلكات أخرى في الحساب، وتقر وتوافق على أن جميع الحقوق في الحساب هي، ويجب أن تبقى للأبد، مملوكة من قبل وتعود لمصلحة‎ SUPERCELL.

2.3. المحتوى الافتراضي

تمتلك Supercell جميع المحتويات التي تظهر في الخدمة أو في ألعاب Supercell أو قامت بترخيصها أو تملك حقوقًا أخرى لاستخدامها. بصرف النظر عن أي نص مخالف في هذه الشروط، فإنك توافق على أنه ليس لديك أي حق أو ملكية في أو تجاه أي محتوى يظهر في الخدمة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، العناصر، أو المحتوى، أو الميزات، أو المنتجات، أو العملات الافتراضية التي تظهر في أي لعبة لـ Supercell أو تنشأ عنها، سواء حصلت عليها في اللعبة أو تم شراؤها من Supercell، أو أي من السمات الأخرى المرتبطة بحساب أو مخزنة في الخدمة.

3. محتوى المستخدم

‎3.1. بيان محتوى المستخدم

‎"‎محتوى المستخدم" يعني أي اتصالات وصور وأصوات وجميع المواد والبيانات والمعلومات التي تقوم برفعها أو نقلها عن طريق عميل لعبة‎ Supercell ‎أو من خلال الخدمة، أو التي يقوم مستخدمون آخرون برفعها أو نقلها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي نص دردشة. وعند إرسال أو نقل أي محتوى للمستخدم أثناء استخدام الخدمة فإنك تؤكد وتضمن أن هذا الإرسال أو النقل: (أ) دقيق وغير سري أو مضلل، و(ب) لا يخرق أي قوانين أو قيود تعاقدية أو أي حقوق لجهة خارجية، وأنك لديك الإذن من أي جهة خارجية تكون معلوماتها الشخصية أو ملكيتها الفكرية متضمنة في محتوى المستخدم، و(جـ) خالٍ من الفيروسات أو ملفات التجسس أو البرامج الخبيثة أو غيرها من الشفرات الخبيثة، و(د) أنك تقر وتوافق على أن أي معلومات شخصية تعود لك في هذا المحتوى ستتم معالجتها من قبل‎ Supercell ‎في جميع الأوقات وفقاً لسياسة الخصوصية‎.

‎3.1.1. فحص المحتوى

لا تتحمل‎ Supercell ‎أي مسؤولية عن سلوك أي مستخدم يقدم أي محتوى المستخدم، ولا تتحمل أي مسؤولية عن مراقبة الخدمة لمحتوى غير لائق أو سلوك غير لائق. لا نستطيع، ولا يمكننا، إجراء فحص مسبق أو مراقبة جميع محتويات المستخدم. تتحمل وحدك المسؤولية عن استخدام الخدمة. باستخدام الخدمة، قد تتعرض لمحتوى مستخدم عدواني أو غير لائق أو لا يتماشى مع التوقعات الخاصة بك. أنت تتحمل جميع المخاطر المرتبطة باستخدام أي محتوى مستخدم متوفر متعلق بالخدمة. حسب تقديرنا، فإن ممثلينا أو التقنيات قد تراقب و/أو تسجل تفاعلك مع الخدمة أو الاتصالات (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر نص الدردشة) عند استخدامك للخدمة‎.

عند موافقتك على شروط الخدمة هذه، فإنك توافق بشكل غير قابل للرجوع فيه على هذه المراقبة والتسجيل. أنت تقر وتوافق على أنه ليس لديك أي توقعات بشأن الخصوصية فيما يتعلق بإرسال أي محتوى مستخدم، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الدردشة الصوتية أو النصية‎.

تحتفظ‎ Supercell ‎بالحق حسب تقديرها في مراجعة أي محتوى مستخدم (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر محتوى المستخدم الخاص بك) أو مراقبته أو حظره أو تحريره أو حذفه أو تعطيل الوصول إليه أو عدم إتاحته بأي طريقة أخرى (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر محتوى المستخدم التابع لك) دون إشعار لأي سبب أو بدون سبب في أي وقت. وإذا اختارت‎ Supercell ‎في أي وقت، وفقاً لتقديرها، مراقبة الخدمة، فإنه على الرغم من ذلك لا تتحمل‎ Supercell ‎أي مسؤولية عن محتوى المستخدم ولا تلتزم بتغيير أو إزالة أي محتوى مستخدم غير مناسب. لدينا الحق، ولكن ليس الموجب، بحسب تقديرنا الشخصي بتحرير أو رفض نشر أو إزالة أي محتوى مستخدم‎.

3.2. ‎استخدام المعلومات من قِبل الأعضاء الآخرين في الخدمة

3.2.1. النقاش العام

قد تشمل الخدمة منتديات متنوعة ومدونات وميزات دردشة حيث يمكنك نشر محتوى المستخدم، بما في ذلك ملاحظاتك وتعليقاتك على مواضيع محددة. لا تضمن‎ Supercell ‎عدم استخدام الآخرين للأفكار والمعلومات التي كنت تشاركها. لذلك، إذا كان لديك أي فكرة أو معلومة ترغب بأن تبقيها سرية و/أو لا تريد أن تستخدم من قبل الآخرين، فلا تقم بنشرها عبر الخدمة. ليس لدى‎ Supercell ‎أي مسؤولية لتقييم أو استخدام أو تعويضك لأي فكرة أو معلومة قد اخترت تقديمها‎.

3.2.2. المسؤول عن المحتوى الخاص بك

أنت وحدك المسؤول عن المعلومات التي تقوم بنشرها وتقدمها للآخرين عبر الخدمة أو فيما يتعلق بها. قد تمتنع أو ترفض نشر أو تحذف‎ Supercell ‎أي محتوى مستخدم لأي أو بدون سبب، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، محتوى المستخدم الذي حسب تقدير‎ Supercell ‎ينتهك شروط الخدمة هذه‎.

‎3.2.3 الترخيص الذي تمنحه لشركة‎ Supercell

أنت تمنح بموجبه لـ‎ Supercell ‎الترخيص الدائم والقابل للتحويل والمدفوع بالكامل في جميع أنحاء العالم خالي من الإتاوات لا رجعة فيه (بما في ذلك الحق في إعادة ترخيص وتعيين لجهة خارجية) والحق في نسخ وإعادة إنتاج وتثبيت وتكييف وتغيير وإنشاء أعمال مشتقة وتصنيع وتسويق ونشر وبيع وترخيص وإعادة ترخيص ونقل وتأجير وإرسال وعرض إعلان وأداء إعلان أو توفير دخول إلكتروني وبث وتواصل مع الجمهور عن طريق الاتصالات وعرض وأداء وممارسة بأي شكل محتوى المستخدم الخاص بك، وكذلك جميع الأعمال المعدلة والمشتقة المتعلقة بتوفيرنا للخدمة، بما في ذلك التسويق والعروض الترويجية للخدمة. كذلك تمنح بموجبه الحق لـ‎ Supercell ‎في تفويض الآخرين لممارسة أي من الحقوق الممنوحة لـ‎ Supercell ‎في ظل شروط الخدمة هذه. كما أنك تمنح لـ‎ Supercell ‎وبدون أي شروط وحق غير قابل للإلغاء باستخدام واستغلال اسمك والتشابه ومعلومات أو مواد أخرى متضمنة في أي محتوى مستخدم ومتعلقة بأي محتوى مستخدم، دون أي التزام تجاهك. باستثناء ما يحظره القانون، أنت تتخلى عن أي حق من حقوق الإسناد و/أو أي حق معنوي قد يكون لديك في محتوى المستخدم، بغض النظر عما إذا كان محتوى المستخدم الخاص بك قد تغير أو تبدل بأي شكل من الأشكال. لا تطلب Supercell أي حقوق ملكية في محتوى المستخدم الخاص بك ولا يوجد أي شيء في شروط الخدمة هذه يهدف إلى تقييد أي حقوق قد تضطر إلى استخدامها ومن ثّم استغلال محتوى المستخدم الخاص بك. لا تلتزم Supercell بمراقبة أو إنفاذ حقوق الملكية الفكرية الخاصة بك في محتوى المستخدم الخاص بك.

3.3. تفاعلات المستخدم‎

أنت وحدك المسؤول عن تعاملاتك مع مستخدمي الخدمة الآخرين وأي أطراف أخرى تتعامل معهم من خلال الخدمة و/أو ألعاب‎ Supercell . تحتفظ‎ Supercell ‎بالحق ولكن بدون موجب، بأن تكون منخرطة في النزاعات بأي شكل من الأشكال. ستتعاون بشكل كامل مع‎ Supercell ‎للتحقيق في أي مشتبه، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، منح دخول‎ Supercell ‎ لأي أجزاء محمية بكلمة مرور في حسابك‎. إذا كان لديك خلاف مع مستخدم واحد أو أكثر، فإنك تعفينا (ومسؤولينا ومديرينا ووكلائنا والشركات الفرعية والمشاريع المشتركة والموظفين) من الادعاءات والمطالبات والأضرار (الفعلية والتابعة) من كل نوع وطبيعة، المعروفة وغير المعروفة الناشئة عن أو المرتبطة بأي شكل من الأشكال بهذه النزاعات.

4. ‎شروط الرسوم والشراء

4.1.عمليات الشراء

أنت توافق صراحةً على أننا سنبدأ تنفيذ اتفاقية شراء العناصر الافتراضية أو أي محتوى رقمي آخر قبل انتهاء أي فترة انسحاب قانونية محددة في القوانين المعمول بها. أنت تعطي موافقة صريحة مسبقًا على أن المحتوى الذي تم شراؤه سيتم تسليمه إليك قبل انتهاء فترة الانسحاب، وبالتالي تفقد حقك القانوني في التراجع.

يجوز لـ Supercell إدارة العناصر الافتراضية أو تنظيمها أو التحكم فيها أو تعديلها أو إزالتها في أي وقت، مع الإخطار بذلك أو دونه. إلى أقصى حد بموجب القانون المعمول به، لا تتحمل Supercell أي مسؤولية تجاهك أو تجاه أي جهة خارجية في حال مارست Supercell أي حقوق من هذا القبيل.

ويُحظر نقل العناصر الافتراضية إلا في الحالات المصرح بها صراحةً في الخدمة. بخلاف ما هو مسموح به صراحة في الخدمة، لا يجوز لك بيع العناصر الافتراضية أو شراؤها أو استردادها أو نقلها بأي طريقة أخرى لأي شخص أو كيان أو محاولة تنفيذ أيٍّ مما سبق، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر إلى Supercell أو مستخدم آخر أو أي جهة خارجية.

تُعد جميع عمليات الشراء والاسترداد للعناصر الافتراضية التي تتم من خلال الخدمة عمليات نهائية وغير قابلة للاسترداد، إلا في حالة اقتضاء القانون المعمول به. يُرجى الاطلاع على دليل الآباء لمزيد من المعلومات بخصوص عمليات الشراء التي أجراها القُصّر.

يُعد توفير العناصر الافتراضية للاستخدام في ألعاب Supercell خدمة تقدمها Supercell وتبدأ فور قبول Supercell لعملية الشراء.

4.2. ‎دفع الرسوم

أنت توافق على دفع جميع الرسوم والضرائب المعمول بها والتي تكبدتها أنت أو أي شخص يستخدم حسابًا مسجلاً لك. ويجوز لـ Supercell مراجعة التسعير للعناصر الافتراضية المقدمة عبر الخدمة في أي وقت. أنت تقر بأن Supercell غير مطالبة بردّ الأموال لأي سبب، وبأنك لن تحصل على أموال أو تعويضات أخرى عن العناصر الافتراضية غير المستخدمة عندما يتم إغلاق الحساب، سواء كان ذلك إغلاقًا طوعيًا أو غير طوعي.

5. التحديثات للخدمة

أنت تدرك بأن الخدمة هي من الخدمات المتطورة. قد تطلب‎ Supercell ‎منك قبول التحديثات على الخدمة وعلى ألعابSupercell ‎التي قمت بتنصيبها على جهازك أو كمبيوترك. أنت تقر وتوافق بأن‎ Supercell ‎قد تقوم بتحديث الخدمة والألعاب، مع أو بدون إخطارك. قد تحتاج لتحديث برامج جهة خارجية من وقت لآخر للحصول على الخدمة وللعب ألعاب Supercell.

6. إخلاء المسؤولية من الضمانات

بدون تقييد مسؤولية Supercell بموجب القسم 7 أدناه، فإن الخدمة مقدمة على أساس "كما هي" و"كما هو متوفر" لاستخدامك، بدون ضمانات من أي نوع، صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، ضمانات قابلية التسويق، والملاءمة لغرض معين، والملكية، وعدم التعدي، والضمانات الناشئة عن التعامل أو استخدام التجارة. لا تضمن Supercell أنك ستكون قادرًا على الوصول إلى الخدمة أو استخدامها في أوقات أو مواقع من اختيارك، أو أن الخدمة ستكون دون انقطاع أو خالية من الأخطاء، أو أنه سيتم تصحيح العيوب، أو أن اللعبة أو الخدمة خالية من الفيروسات أو المكونات الضارة الأخرى.

ولا تسمح بعض السلطات القضائية باستبعاد بعض الضمانات المحددة. وفقًا لذلك، قد لا تنطبق عليك بعض شروط إخلاء المسؤولية المذكورة أعلاه.

7. تحديد المسؤولية؛ سبيل الإنصاف الوحيد والحصري؛ التعويض

إلى الحد الأقصى الذي يسمح به القانون، لن تكون SUPERCELL مسؤولة تجاهك عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية أو خاصة أو عقابية أو غيرها من الأضرار المماثلة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الخسائر في العائدات أو خسارة الأرباح أو البيانات المفقودة أو انقطاع الأعمال أو الخسائر غير الملموسة الأخرى (على الرغم من وجود خسائر فادحة)، التي تنشأ عن أو تتعلق بشروط الخدمة هذه أو الخدمة نفسها، سواء كان ذلك بناءً على العقد أو الضرر أو أي نظرية قانونية أخرى، سواء تم أو لم يتم إبلاغ SUPERCELL عن إمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. إلى الحد الأقصى الذي يفرضه القانون، لن تكون Supercell مسؤولة تجاهك عن أكثر من المبلغ الذي قمت بدفعه لـ Supercell وفقاً لهذه الشروط والأحكام خلال (6) الستة أشهر التي تسبق مباشرة التاريخ الذي قمت به بتأكيد المطالبة. أنت تقر وتوافق على أنه إذا لم تدفع أي شيء لـ Supercell أثناء هذه الفترة الزمنية، فإن التعويض الوحيد (والمسؤولية الوحيدة لـ Supercell ) عن أي نزاع مع Supercell هو التوقف عن استخدام الخدمة وإلغاء حسابك.

لا يوجد في شروط الخدمة هذه ما يؤثر على الحقوق القانونية لأي مستهلك أو استبعاد أو تقييد لأية مسؤولية ناتجة عن الإهمال أو سوء التصرف من جانب SUPERCELL عن الوفاة أو الإصابة الشخصية الناجمة عن أي إهمال أو الغش من SUPERCELL.

أنت توافق على تعويض والدفاع عن ودفع الضرر الفعلي عن Supercell (ومسؤولينا ومديرينا ووكلائنا والشركات الفرعية والمشاريع المشتركة والموظفين) تجاه أي مطالبة أو طلب أو أضرار أو خسائر أخرى، بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة والتي تدعيها أي جهة خارجية من جراء استخدامك للخدمة أو ينشأ عنه، أو أي خرق من جانبك لشروط الخدمة هذه، ومع ذلك لا ينطبق ما سبق إذا كان التعدي على الحقوق غير منسوب إلى سلوكك المتعمد أو إهمالك.

8. تسوية المنازعات

توافق أنت وSupercell على أن عمليات حل النزاعات الموضحة في هذه الاتفاقية ستنطبق على أي نزاع أو دعاوى تتعلق بشروط الخدمة هذه أو سياسة الخصوصية أو الخدمة. تشمل النزاعات أي دعاوى من أي نوع، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الدعاوى القانونية أو العادلة أو التشريعية. سيتم تطبيق إجراءات تسوية المنازعات حتى إذا توقفت عن استخدام حسابك، أو حذفت حسابك، أو توقفت عن استخدام الخدمة. وستنطبق أيضًا على النزاعات التي نشأت قبل إبرام هذه الاتفاقية.

تنطبق الأقسام من 8.1 إلى 8.6 إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة أو كندا. ولا تنطبق عليك إذا كنت مقيمًا في أي بلد آخر.

8.1. تسوية المنازعات غير الرسمية

يجب محاولة حل أي نزاع بشكل غير رسمي مع Supercell مباشرةً لمدة ثلاثين (30) يومًا على الأقل قبل بدء التحكيم. تبدأ عملية تسوية المنازعات غير الرسمية عندما ترسل إشعارًا كتابيًا إلى Supercell بالنزاع عبر legal-requests@supercell.com.

8.2. اتفاقية التحكيم

توافق أنت وSupercell على حل أي نزاعات في التحكيم النهائي والملزم حصريًا على النحو التالي:

يجوز لك أو لشركة Supercell اختيار تقديم أي نزاع للحل حصريًا عن طريق التحكيم النهائي والملزم ما لم تكن الدعوى ضمن الاستثناءات الموضحة أدناه. إذا رفعت أنت أو Supercell دعوى في المحكمة يمكن حلها عن طريق التحكيم بموجب هذا القسم، فإنه يمكن لأي طرف أن يطلب من المحكمة أن تأمر الأطراف بحل الدعوى عن طريق التحكيم. سيكون للمُحكِّم السلطة الحصرية لتقرير ما إذا كان أي جزء من القسم 8 ("تسوية المنازعات") صالحًا أو قابلاً للتنفيذ، أو ما إذا كان ينطبق على إحدى الدعاوى.

ستُعقد إجراءات التحكيم أمام مُحكِّم محايد. هذا يعني موافقتك أنت و Supercell على التنازل عن حق حل النزاع في محاكمة أمام قاضٍ أو هيئة محلفين. للتحكيم قواعد مختلفة عن الدعاوى القضائية الأكثر رسمية. على سبيل المثال، يجوز أن تكون القدرة على إجبار الطرف الآخر على مشاركة المعلومات محدودة أكثر من العملية التي تسمى الاكتشاف في الدعاوى القضائية الرسمية. وبعد أن يقرر المُحكِّم النتيجة، سيكون هذا القرار نهائيًا. يمكنك أنت أو Supercell أن تطلب من المُحكِّم اتخاذ قرار أو حكم وأسباب ذلك كتابةً. يمكن لأي منا أن يطلب من المحكمة تأكيد قرار أو حكم التحكيم النهائي للمُحكِّم أو تقديمه، مما يجعله مطابقًا لحكم المحكمة. لن تتمكن أنت وSupercell من تغيير نتيجة التحكيم بشكل عام من خلال المحاكم إلا في ظروف محدودة للغاية.

8.3. عملية التحكيم

سيُدار التحكيم من قبل جمعية التحكيم الأمريكية ("AAA"). سيتم استخدام قواعد جمعية التحكيم الأمريكية وإجراءاتها للتحكيم، بما في ذلك قواعد تحكيم المستهلك. ولكن إذا كان هناك تعارض بين شروط الخدمة هذه وقواعد جمعية التحكيم الأمريكية وإجراءاتها، فسنتبع شروط الخدمة هذه. لمراجعة قواعد جمعية التحكيم الأمريكية أو لبدء التحكيم، يمكنك الانتقال إلى موقع جمعية التحكيم الأمريكية على الويب. إذا قرر أي منا بدء التحكيم، فإننا نتفق على تزويد الطرف الآخر بطلب مكتوب للتحكيم على النحو المحدد في قواعد جمعية التحكيم الأمريكية.

وستحدد قواعد تحكيم المستهلكين في جمعية التحكيم الأمريكية رسوم التحكيم. إذا قرر المُحكِّم أن هذه الرسوم مبالغ فيها، فستتكفل Supercell بالرسوم. سيتكفل كل جانب بأتعاب المحاماة والتكاليف الخاصة به ما لم تجيز الدعاوى للطرف السائد باسترداد أتعاب المحامين وتكاليفهم، وفي هذه الحالة يجوز للمُحكِّم الحكم عليه بموجب القانون المعمول به. إذا طعن أي من الطرفين دون جدوى في صحة قرار المُحكّم أو حكمه من خلال دعوى قضائية لاحقة، فإنه يتعين على الطرف غير الفائز بدفع تكاليف الطرف الخصم وأتعاب المحاماة المرتبطة بالطعن.

سيتم التحكيم في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، أو في المقاطعة أو المحافظة التي تقيم فيها.

8.4 استثناءات اتفاقية التحكيم

توافق أنت وSupercell على أن اتفاقية التحكيم الواردة في القسم 8.2 لن تنطبق على النزاعات التالية:

الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية لشركة Supercell، مثل الدعاوى المتعلقة بفرض حقوق الطبع والنشر، أو العلامات التجارية، أو المظهر التجاري، أو أسماء النطاقات، أو براءات الاختراع، أو الأسرار التجارية، أو غيرها من حقوق الملكية الفكرية الخاصة بشركة Supercell، أو حمايتها أو فيما يتعلق بصلاحيتها.

الدعاوى المتعلقة بالقرصنة أو التدخل الضار.

الدعاوى التي لا تخضع لاتفاق تحكيم كمسألة قانونية ولا يعوقها القانون الفيدرالي الذي من شأنه أن يسمح بالاتفاق على التحكيم.

الدعاوى في محكمة الدعاوى الصغيرة.

يتم حل أي نزاع لا يخضع للتحكيم بموجب هذه الاستثناءات من قبل محكمة مختصة كما هو موضح في القسم 10 («موقع النزاعات غير الخاضعة للتحكيم»).

8.5 عدم رفع دعاوى جماعية

توافق أنت وSupercell على عدم إمكانية رفع دعاوى ضد بعضنا البعض إلا على أساس فردي.

وهذا يعني أنه:

لا يمكنك رفع دعوى ضد Supercell بصفتك مدعيًا أو عضوًا في جماعة في دعوى جماعية أو مُجمّعة أو موحدة أو تمثيلية.

لا يجوز للمُحكِّم الجمع بين دعاوى أي شخص آخر ودعواك في قضية واحدة أو رئاسة أي إجراء تحكيم جماعي أو مُجمّع أو تمثيلي.

لن ينطبق قرار المُحكِّم أو حكمه في قضيتك على أي شخص آخر ولا يمكن استخدامه للبت في نزاعات الآخرين.

وإذا تبين أن هذا القسم (القسم 8.5 «عدم رفع دعاوى جماعية») غير قابل للتنفيذ أو غير صالح، فسيكون القسم 8 بأكمله، بما في ذلك الأقسام من 8.1 إلى 8.6، باطلاً.

8.6 الانسحاب من أحكام اتفاقية التحكيم وعدم رفع دعاوى جماعية

يجوز لك اختيار الانسحاب وعدم الالتزام بأحكام اتفاقية التحكيم وعدم رفع دعوى جماعية أعلاه (الأقسام من 8.1 إلى 8.5) عن طريق إرسال إشعار كتابي بقرارك بالانسحاب إلى legal-requests@supercell.com مع سطر الموضوع «الانسحاب من التحكيم والتنازل عن الدعاوى الجماعية». يجب أن ترسل إلينا هذا الإشعار في غضون ثلاثين (30) يومًا من أول استخدام لك للخدمة أو توفر هذا الانسحاب، أيهما يأتي لاحقًا. وإذا لم ترسل إلينا إشعارًا خلال ذلك الوقت، فستكون ملزمًا بالتحكيم في النزاعات وفقًا لشروط هذه الفقرات. إذا انسحبت من أحكام التحكيم هذه، فلن تلتزم Supercell بها أيضًا.

8.7 حل النزاعات البديل وعبر الإنترنت

إذا كنت مستهلكًا مقيمًا في الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فسيجوز لك الاستفادة من منصة حل النزاعات عبر الإنترنت التي تقدمها المفوضية الأوروبية كبديل خارج المحكمة لحل النزاعات. يمكنك أيضًا اللجوء إلى حل النزاعات البديل وإحالة النزاع إلى مجلس نزاعات المستهلكين أو أي مؤسسة أخرى خارج المحكمة في بلد إقامتك.

9 القانون المعمول به

إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة أو كندا: (1) يحكم قانون التحكيم الفيدرالي للولايات المتحدة (بما في ذلك أحكامه الإجرائية) تفسير أحكام اتفاقية التحكيم وعدم وجود إجراءات جماعية في القسم 8 وإنفاذها، (2) ويخضع أي نزاع ينشأ أو يتعلق بشروط الخدمة هذه أو سياسة الخصوصية أو الخدمة من جميع النواحي لقوانين ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية بصرف النظر عن تعارض أحكام القانون.

وإذا كنت مقيمًا خارج الولايات المتحدة وكندا، فإنك توافق على أن أي دعوى أو نزاع ينشأ أو يتعلق بشروط الخدمة أو سياسة الخصوصية أو الخدمة هذه يخضع لقوانين فنلندا بصرف النظر عن تعارض أحكام القانون.

10 موقع النزاعات غير الخاضعة للتحكيم

إذا كنت مقيمًا في الولايات المتحدة أو كندا، فإنك توافق على أن أي دعوى أو نزاع قد ترفعه ضد Supercell ولا يخضع للتحكيم بموجب القسم 8 يجب أن يتم حله حصريًا عن طريق محكمة فيدرالية أو محكمة تقع في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا. توافق أنت وSupercell على الموقع والولاية القضائية الشخصية في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لجميع هذه الدعاوى أو النزاعات.

وإذا كنت مقيمًا خارج الولايات المتحدة وكندا، فإنك توافق على أن أي دعوى أو نزاع قد ترفعه ضد Supercell يجب أن يتم حله حصريًا عن طريق محكمة تقع في هلسنكي بفنلندا.

11. الاستقلالية

توافق أنت وSupercell على أنه إذا تم اكتشاف أن أي جزء من شروط الخدمة هذه أو سياسة خصوصية Supercell غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، كليًا أو جزئيًا من قِبل أي محكمة ذات اختصاص قضائي، فإن مثل هذا الحكم، فيما يتعلق بهذا الاختصاص، يتناول فقط تقرير البطلان أو عدم قابلية الإنفاذ دون التأثير على صحة أو قابلية التنفيذ بأي طريقة أخرى أو اختصاص قضائي ودون التأثير على الأحكام المتبقية من هذه الشروط والتي ستظل سارية ونافذة بالشكل الكامل.

12. أحكام عامة

12.1. التنازل

قد تتنازل‎ Supercell ‎أو تفوض شروط الخدمة هذه و/أو سياسة الخصوصية لـ‎ Supercell ‎، كلياً أو جزئياً، إلى أي شخص أو كيان في أي وقت مع أو بدون موافقتك. لا تستطيع التنازل أو تفويض أي حقوق أو التزامات بموجب شروط الخدمة أو سياسة الخصوصية بدون موافقة كتابية مسبقة من Supercell، ويُعد أي تنازل أو تفويض غير مصرح به من قبلك غير نافذ.

12.2. السياسات التكميلية

قد تنشر‎ Supercell ‎سياسات إضافية تتعلق بخدمات معينة مثل المنتديات أو المسابقات أو برامج الولاء. يخضع حقك في استخدام هذه الخدمات إلى السياسات المحددة وشروط الخدمة هذه.

12.3. الاتفاقية الكاملة

شروط الخدمة هذه، وأي سياسات تكميلية وأي وثائق تم دمجها صراحة بالإشارة هنا (بما في ذلك سياسة خصوصية Supercell)، تحتوي على التفاهم الكامل بينك وبين Supercell، وتلغي كل التفاهمات السابقة للطرفين المتعلقة بموضوعها، سواء كانت إلكترونية أو شفهية أو كتابية، أو ما إذا كانت منشأة حسب العرف أو الممارسة أو السياسة أو ما سبق، بينك وبيننا فيما يتعلق بالخدمة.

12.4. عدم التنازل

إذا فشلت‎ Supercell ‎في أن تقوم بأي طلب أو أن تفرض عليك تنفيذ أي شرط من شروط الخدمة هذه أو سياسة الخصوصية لـ‎ Supercell ‎أو الفشل في ممارسة أي حق تحت أمرتهم لا يجب أن يفسر على أنه تنازل أو تخلي عن حق Supercell ‎ لممارسة أي حكم أو حق بهذا الخصوص أو في أية حالة أخرى‎.

التنازل الصريح من قبل‎ Supercell ‎عن أي حكم أو شرط أو طلب من شروط الخدمة هذه أو من سياسة الخصوصية لـ‎ Supercell ‎لا يشكل تنازلاً عن أي التزام في المستقبل للامتثال لهذا الحكم أو الشرط أو الطلب‎.

باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً وعلى وجه التحديد الوارد في شروط الخدمة هذه، لا تُعد أي إقرارات أو بيانات أو موافقات أو تنازلات أو أفعال أو أوجه قصور أخرى من قبل Supercell تعديلاً على شروط الخدمة هذه ولا ملزمة قانونيًا ما لم توثق بكتابة خطية، وأن تكون موقعة باليد من قبلك ومن قبل موظف معين حسب الأصول من Supercell.

12.5. الإشعارات

قد نرسِل إليك إشعارًا عن طريق المنشورات في ألعابنا، على supercell.com، وعن طريق البريد الإلكتروني أو وسيلة تواصل أخرى تقدمها إلينا. جميع الإشعارات المقدمة من قبلك أو المطلوبة منك بموجب شروط الخدمة هذه أو سياسة خصوصية Supercell يجب أن تكون مكتوبة وموجهة إلى: Supercell Oy. عناية: Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finland، مع نسخة إلى legal-requests@supercell.com.

12.6. التعويضات العادلة

أنت تقر بأن الحقوق الممنوحة والالتزامات الصادرة بموجب شروط الخدمة هذه لـ‎ Supercell ‎ذات طبيعة فريدة لا يمكن الاستعاضة عن الأضرار بالتعويضات المالية فقط لذلك فإنه يحق لـ‎ Supercell ‎الحصول على الإجراءات التحفظية أو أي إجراءات عادلة (بدون الالتزامات بتقديم أي سند أو ضمان أو إثبات للأضرار) في حالة وجود أي مخالفة أو إخلال متوقع بالعقد من قبلك‎.

أنت تتنازل بشكل لا رجعة فيه عن جميع الحقوق في طلب الإجراءات التحفظية أو أي إجراءات عادلة أو بحظر أو تقييد عملية الخدمة أو لأي لعبة في Supercell أو استغلال أي إعلان أو أي مواد صادرة بصددها، أو استغلال الخدمة أو أي محتوى أو أي مواد مستخدمة في العرض من خلال الخدمة وتوافق على تحديد الدعوات لديك في التعويض عن الأضرار المالية، المحددة في القسم 7 (إن وجدت).

12.7. القوة القاهرة

Supercell ‎غير مسؤولة عن أي تأخير أو فشل عن أداء ناتج عن أسباب خارجة عن السيطرة المعقولة لـ‎ Supercell ‎، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أي فشل بأداء بموجب هذه الاتفاقية بسبب ظروف غير متوقعة أو بسبب خارج عن سيطرة‎ Supercell ‎مثل القضاء والقدر والحرب والإرهاب وأعمال الشغب والحظر وأعمال السلطات المدنية أو العسكرية والحرائق والفيضانات والحوادث والإضرابات أو نقص وسائل النقل أو نقص الوقود أو نقص الطاقة أو نقص العمال أو نقص الأدوات‎.