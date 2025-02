از توجه شما به بازی سالم و عادلانه متشکریم!

ایجاد فضای بازی امن و عادلانه برای ما در بالاترین سطح اولویت قرار دارد. به‌منظور دستیابی به این هدف، هیچ‌گونه تقلب یا رفتار توهین‌آمیز را تحمل نمی‌کنیم. از بازیکنانمان انتظار داریم که همیشه عادلانه و طبق قوانین بازی کنند.

اگر کسی از هریک از موارد زیر یا شرایط خدمات ما تخطی کند، با جریمه‌هایی از قبیل (اما نه محدود به) لغو اعتبار ارز درون‌بازی، تعلیق موقت بازی و بسته شدن دائمی حساب بازی مواجه می‌شود.

به ما در خلق محیط بازی ایده‌آل کمک کنید و با به‌خاطر سپردن موارد زیر در حین بازی، امنیت حساب و دستگاه خود را تأمین کنید:

با احترام بازی کنید!

رفتار مخرب

همه ما می‌خواهیم در کنار هم از بازی‌ها لذت ببریم. برخی اوقات، به این معنی است که به‌خاطر نبردها یا دربی‌های شکست‌خورده با دوستان خود بحث می‌کنیم. این طبیعی است، اما رفتار توهین‌آمیز نسبت به دیگران مسلماً لذت و هیجان بازی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

صمیمانه از شما درخواست می‌کنیم در تمامی ارتباطات درون‌برنامه‌ای، جنبه ادب و احترام را رعایت کنید. این امر شامل واژگان مورد استفاده در نام و معرفی تیم‌تان (اعم از باشگاه، قبیله، کارگروه ویژه یا محله) نیز می‌شود.

نمونه‌هایی از رفتارهایی که از نظر ما نامناسب تلقی می‌شوند عبارت‌اند از:

کلام نفرت‌انگیز، نژادپرستانه و سایر عبارت‌های تبعیض‌آمیز - عبارت‌های ناپسند یا شوخی‌های جنسی تهدید یا ارعاب و آزار استفاده از ناسزا و کلمات توهین‌آمیز زورگویی



گزارش دهید! در‌صورت مواجهه با بازیکن دیگری که رفتار توهین‌آمیز در قبال شما یا بازیکنان دیگر دارد، لطفاً با استفاده از دکمه «گزارش» موجود در محیط چت ما را مطلع سازید. گزارش‌های شما توسط ناظرهای آموزش‌دیده ما بررسی و اقدامات لازم انجام می‌شود.



پیامدهای رفتار نامناسب: رفتار مخرب می‌تواند منجر به بسته شدن موقتی یا دائمی حساب بازی فرد متخلف شود. ارائه گزارش‌های دروغین برای مسدود شدن حساب فردی دیگر نیز مجازات مشابهی در پی دارد.



تقلب نکنید!

استفاده از نرم‌افزار شخص ثالث

نرم‌افزارهای شخص ثالث حاوی برنامه‌های تأیید‌نشده‌ای هستند که روند بازی (گیم‌پلی) را دستکاری می‌کنند. نرم‌افزاهای شخص ثالث با تغییر دادن عملکرد بازی سعی می‌کنند مزایایی غیر‌عادلانه را نسبت به سایرین به‌دست بیاورند، ضمن اینکه حساب‌ها و حریم خصوصی شما را نیز در‌معرض خطرات بالقوه قرار می‌دهند.

نرم‌افزارهای شخص ثالث شامل این موارد هستند:

برنامه‌های هک‌کننده، «تغییردهنده‌های محتوا» (mods) یا برنامه‌هایی که عملکرد بازی را به شیوه‌ای ناعادلانه تغییر می‌دهند «ربات‌ها»، سرویس‌ها یا اسکریپت‌های خودکار بازی هرگونه برنامه دیگری که هدف آن ایجاد تغییر در بازی یا ارائه پیشرفتی باشد که در بازی کسب نشده است

پیامدهای رفتار نامناسب: هرگونه تلاش برای کسب مزایای ناعادلانه با استفاده از نرم‌افزارهای غیر‌مجاز شخص ثالث، باعث مسدود شدن دائمی حساب(های) فرد خطاکار می‌شود.



در دام کلاه‌بردارها نیفتید!

خرید/فروش غیرمجاز جواهر

برخی وب‌سایت‌ها و افراد ممکن است جواهر/الماس‌های ارزان‌تری را عرضه کنند. فریب نخورید - آنها کلاه‌بردار هستند.

برای ارائه چنین خدماتی، اطلاعات شخصی ورود به سیستم (مانند اطلاعات کاربری Supercell، شناسه، Apple ID،‏ Google Play و غیره) را از شما درخواست می‌کنند تا به حساب بازی شما دسترسی پیدا کنند. این فروشنده‌ها به حساب شما دسترسی پیدا می‌کنند و در اغلب موارد، حساب‌تان را تصاحب می‌کنند و به بازیکنان دیگر می‌فروشند.

مهم: اگر اطلاعات خصوصی/نام کاربری خود را در اختیار اشخاص ثالث قرار دهید، برای همیشه امنیت بازی و فعالیت‌های مالی/آنلاین خود را در‌معرض خطر جدی قرار می‌دهید.



پیامدهای رفتار نامناسب: خرید جواهر یا الماس از فروشندگان شخص ثالث می‌تواند منجر به لغو اعتبار ارز درون‌برنامه‌ای و حتی مسدود شدن دائمی حساب شما شود.

هر حساب فقط یک مالک معتبر دارد!

خرید، فروش و ‌اشتراک‌گذاری حساب‌های بازی

اقدام به فروش، خرید، اشتراک‌گذاری یا دادن حساب‌های بازی به سایر بازیکنان، بر خلاف شرایط خدمات ما است و هیچ‌وقت توسط Supercell حمایت نمی‌شود.



فروشنده‌های حساب برای حساب‌های سطح بالا تبلیغ می‌کنند و بازیکنان مشتاق به پیشرفت در بازی را با وعده‌های وسوسه‌برانگیز و غیر‌واقعی فریب می‌دهند.

خطرات احتمالی پیرامون حساب‌های فروشی عبارت‌اند از:

ممکن است فروشنده پول‌تان را بگیرد و از دادن حساب به شما خودداری کند هیچ اطمینانی وجود ندارد که فروشنده پس از فروش حساب به شما، کماکان از حساب مذکور استفاده نکند ممکن است یک حساب به چند نفر فروخته شود وضعیت چنین حسابی نامشخص است؛ ممکن است از قبل به‌دلیل تخلف دائمی مسدود شده باشد چنین حسابی هرگز امنیت نخواهد داشت؛ زیرا Supercell از ارائه خدمات پشتیبانی به حساب‌هایی که در‌معرض خطر قرار دارند معذور است اگر تصمیم به صرف هزینه برای خرید حسابی دارید، مطلع باشید که به‌خاطر نقض شرایط خدمات (ToS) ما همواره امکان مسدود شدن آن وجود دارد

با امتناع از فروش حساب خود و گزارش تخلف چنین افرادی، کمک کنید تا پرونده این قبیل تخلفات را برای همیشه ببندیم!

توجه: همچنین اشتراک‌گذاری حساب بین چند بازیکن به‌منظور به دست آوردن مزایای رقابتی برخلاف شرایط خدمات (ToS) ما است.

پیامدهای رفتار نامناسب: ما نمی‌توانیم امنیت حسابی را که از بازیکنی به بازیکن دیگری منتقل شده است تضمین کنیم و این حق را برای خود محفوظ می‌دانیم که هرگونه حساب منتقل‌شده بین بازیکنان را به‌طور دائمی مسدود کنیم.

سایر رفتارهای غیرقابل‌قبول

جعل هویت کارکنان Supercell سرقت (فیشینگ) اطلاعات حساب سایر بازیکنان سوء‌استفاده از شرایط بازپرداخت سوء‌استفاده عمدی از اشکالات بازی مداخله در تطابق‌‌یابی تبانی در بازی تشویق دیگران به نقض قوانین درخواست یا ارائه اطلاعات تماس شخصی سوء‌استفاده از چت درون‌بازی برای تبلیغ، ارسال هرزنامه و کلاه‌برداری اظهارات سیاسی به‌دلیل وابستگی، حمایت یا مخالفت

قوانین «خط‌مشی بازی سالم و عادلانه» (منشور اخلاقی) ما روی تمام بازی‌های Supercell - ازجمله Brawl Stars،‏ Clash Royale،‏ Boom Beach،‏ Clash of Clans و Hay Day اعمال می‌شود. جمله «نمی‌دانستم...» بهانه موجهی نیست. همه ما می‌خواهیم اوقات خوشی داشته باشیم و از بازی‌ها لذت ببریم!

نحوه اجرای قوانین بازی عادلانه

هدف ما این است که تا جایی‌که می‌توانیم از تقلب و رفتار مخرب در بازی‌هایمان جلوگیری کنیم، مثلاً سیستم‌هایی را در بازی اعمال کرده‌ایم که به‌طور فعالانه از استفاده بازیکنان از کلمات نامناسب و/یا نرم‌افزارهای شخص ثالث پیشگیری می‌کند. وقتی قادر به اجرای روش‌های پیشگیرانه نباشیم، از ترکیبی از سیستم‌های بررسی خودکار و دستی استفاده می‌کنیم. هدفمان این است که برای دستیابی به شرایطی عادلانه برای همه بازیکنان، قوانین را به‌طور برابر برای همه اعمال کنیم. با‌اینکه بسیاری از سیستم‌های ما خودکار هستند، از ناظرهای آموزش‌دیده‌ای استفاده می‌کنیم که روی تابلوی امتیازات، شرکت‌کنندگان مسابقه و گزارش‌های به‌دست‌آمده از جامعه بازیکنان تمرکز می‌کنند. اگر احساس می‌کنید مجازات ناعادلانه‌ای برایتان در نظر گرفته شده است، لطفاً با پشتیبانی تماس بگیرید و ما مورد شما را بررسی می‌کنیم.

SUPERCELL در‌برابر زورگویی ایستادگی می‌کند

هدف ما این است که بازیکنانمان در محیطی امن از بازی‌ها لذت ببرند. به همین خاطر، به بنیاد سلطنتی کارگروه ویژه مبارزه با زورگویی آنلاین (The Royal Foundation’s Taskforce on the Prevention of Cyberbullying) پیوسته‌ایم که در ماه مه 2016 توسط شاهزاده ویلیام، دوک کمبریج، ایجاد شده‌ است. این کارگروه ویژه برخی از نام‌آشناترین افراد در رسانه و تکنولوژی و همچنین خیریه‌های کودکان و والدین را دور هم جمع کرده است تا با همکاری گروهی از جوانان، زندگی در فضای آنلاین را امن‌تر و آسان‌تر بکند.

این کارگروه ویژه با همکاری سازمان‌های ذکر‌شده، به رهبری جوانان و در مخالفت با زورگویی، منشور اخلاقی‌ای مخصوص اینترنت را با عنوان «توقف کن، حرفی بزن، حمایت کن» منتشر کرده‌ است. در اینجا شما می‌توانید اطلاعات بیشتری درباره آن بخوانید: www.anti-bullyingalliance.org.uk

وقتی صحبت به زورگویی می‌رسد، چیزی به نام ناظر بیگناه وجود ندارد و همه‌ی ما مسئول هستیم، تمام افراد در فضای آنلاین باید این قدرت را داشته باشند که مراقب دوستانشان باشند، جلوی زورگوها بایستند، با صدای بلند از حقوقشان دفاع کنند و حمایت دیگران را جلب کنند.

اعضای کارگروه ویژه عبارت‌اند از: The Anti-Bullying Alliance(اتحادیه ضد‌زورگویی)؛ Apple؛ BT؛ The Diana Award (بنیاد جایزه دایانا)؛ EE؛ Facebook؛ Google؛‏ Internet Matters (اینترنت اهمیت دارد)؛ NSPCC؛ O2؛ Sky؛ Snapchat؛ Supercell؛ Talk Talk؛ Twitter؛ Vodafone و Virgin Media.

SUPERCELL عضو اتحادیه بازی‌ عادلانه (THE FAIR PLAY ALLIANCE) است

به‌عنوان بخشی از تعهدمان برای ایجاد فضای بازی‌ عادلانه، ما عضو کمیته رهبری اتحادیه بازی‌ عادلانه هستیم. ما معتقدیم که برای ایجاد تغییرات بلندمدت، متصدیان این صنعت باید با هم متحد شوند و تحقیقات و بهترین شیوه‌ها را در‌مورد نحوه ترویج بازی عادلانه در بازی‌های آنلاین با هم به اشتراک بگذارند. ما به توسعه بازی‌های با کیفیت متعهد هستیم و معتقدیم که بازی عادلانه و انجمن‌های سالم باید جزو هسته اصلی طراحی بازی باشد.