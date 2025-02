Kiitos, että olet kiinnostunut turvallisesta ja reilusta pelistä!

Turvallisen ja reilun peliympäristön varmistaminen on erittäin tärkeää myös meille. Siksi emme suvaitse huijaamista tai loukkaavaa käytöstä. Odotamme pelaajiemme pelaavan reilusti ja noudattavan pelin sääntöjä poikkeuksetta.

Alla oleviin tai käyttöehdoissamme mainittuihin käytänteisiin liittyvät rikkomukset johtavat rangaistuksiin. Mahdollisia rangaistuksia ovat esimerkiksi pelinsisäisen valuutan poistaminen, väliaikainen esto pelistä tai pelitilin pysyvä sulkeminen.

Auta meitä luomaan hyvä peliympäristö ja suojaamaan pelitilisi sekä laitteesi väärinkäytöksiltä ja muista alla olevat kohdat aina, kun pelaat.

TAISTELE KUNNIOITUKSELLA!

HÄIRITSEVÄ KÄYTÖS

Olemme kaikki täällä nauttimassa peleistä yhdessä. Hävittyjen taisteluiden tai kisojen jälkeen saattaa joskus syntyä pientä väittelyä kavereiden kesken. Se ei ole vakavaa, mutta loukkaava käytös muita pelaajia kohtaan vie pelistä kaiken hauskuuden.

Käyttäydythän kohteliaasti muita kohtaan käyttäessäsi pelinsisäisiä viestintämuotoja. Tämä koskee myös kieltä, jota käytetään ryhmäsi nimessä ja kuvauksessa, olipa kyseessä jengi, klaani, iskujoukko tai naapurusto.

Tässä on muutamia esimerkkejä sopimattomasta viestinnästä:

vihapuhe, rasismi ja muu syrjivä kielenkäyttö hävytön tai seksuaalissävytteinen vitsailu uhkailu tai ahdistelu liiallinen kiroilu kiusaaminen.

Ilmianna! Jos kohtaat pelaajan, joka on käyttäytyy huonosti sinua tai muita kohtaan, ilmoita asiasta meille käyttämällä pelin chatissa olevaa Ilmianna-painiketta. Koulutetut moderaattorimme tarkastavat ilmiannot ja ryhtyvät asianmukaisiin toimiin.



Rikkomusten seuraukset: Häiritsevä käytös voi johtaa pelitilin väliaikaiseen tai jopa pysyvään estoon. Estoon voi johtaa myös toisten pelaajien ilmiantaminen perusteettomasti vain, jotta heidät estettäisiin.



ÄLÄ HUIJAA!

KOLMANNEN OSAPUOLEN OHJELMISTOJEN KÄYTTÖ

Kolmannen osapuolen ohjelmistot ovat luvattomia sovelluksia, jotka manipuloivat peliä. Niillä pyritään antamaan pelaajalle epäreiluja etuja muuttamalla pelin toimintoja, mutta samalla ne myös vaarantavat pelaajan tilin ja tietosuojan.

Esimerkkejä kolmannen osapuolen ohjelmistoista:

hakkeroinnit, modit tai ohjelmat, jotka epäreilusti muuttavat pelin toimintaa botit tai pelin toimintoja automatisoivat ohjelmakoodit kaikki muut ohjelmat, joilla pyritään muokkaamaan tai antamaan ansaitsematonta etua.

Rikkomusten seuraukset: Epäreilun edun tavoittelu kiellettyjä kolmannen osapuolen ohjelmistoja käyttäen voi johtaa sääntöjä rikkovien pelitilien pysyvään estoon.



JÄTÄ VARASTELU HIISILLE!

JALOKIVIEN LUVATON OSTAMINEN JA MYYMINEN

Jotkin nettisivut tai henkilöt saattavat tarjota halvempia jalokiviä tai timantteja. Älä mene lankaan, sillä kyse on huijauksesta.

Näissä palveluissa pyydetään henkilökohtaisia tilitietojasi (esimerkiksi Supercell ID:n, Apple ID:n tai Google Playn kirjautumistietoja), jotta pelitiliisi päästäisiin käsiksi. Näin myyjät pääsevät kirjautumaan pelitilillesi, minkä seurauksena tili usein kaapataan ja yritetään myydä muille pelaajille.

TÄRKEÄÄ: Jos paljastat henkilökohtaiset tilitietosi kolmansille osapuolille, vaarannat paitsi pelisi myös maksu- ja verkkoturvallisuutesi pysyvästi.



Rikkomusten seuraukset: Jalokivien ja timanttien ostaminen kolmannen osapuolen myyjiltä voi johtaa pelinsisäisen valuutan poistamiseen ja jopa tilin pysyvään estoon.

VAIN YKSI JA AINOA!

PELITILIEN OSTAMINEN, MYYMINEN JA JAKAMINEN

Pelitilien myyminen, ostaminen, jakaminen ja luovuttaminen toisille pelaajille on käyttöehtojemme vastaista, eikä Supercell koskaan tue tällaista toimintaa.



Tilien myyjät mainostavat pitkälle edistyneitä pelitilejä ja antavat nopeaa edistymistä kaipaaville pelaajille houkuttelevia ja epärealistisia lupauksia.

Tilien myyntiin liittyviä vaaroja:

Myyjä saattaa viedä rahasi antamatta sinulle tiliä. Et voi olla varma siitä, että myyjä ei jatka tilin käyttöä. Samaa tiliä saatetaan myydä useille henkilöille. Tilin tila on tuntematon, ja sen käyttö on voitu jo estää pysyvästi. Tilistä ei koskaan tule turvallista, eikä Supercell voi antaa tukea vaarantuneille tileille. Vaikka päättäisit käyttää rahaa tiliin, se voidaan silti sulkea pysyvästi käyttöehtojen rikkomisen vuoksi.

Voit auttaa estämään tätä ikävää toimintaa kieltäytymällä myymästä tiliäsi ja ilmiantamalla sääntöjä rikkovat pelaajat.

Huomaa: myös pelitilin jakaminen useamman pelaajan kesken kilpailuedun saavuttamiseksi on käyttöehtojemme vastaista.

Rikkomusten seuraukset: Emme voi taata pelaajalta toiselle siirretyn tilin turvallisuutta, ja siksi pidätämme oikeuden sulkea pysyvästi sellaiset tilit, jotka on siirretty pelaajalta toiselle.

MUU SOPIMATON KÄYTÖS

Supercellin henkilökuntana esiintyminen toisten pelaajien tilien kalastelu hyvitysten väärinkäyttö ohjelmointivirheiden tahallinen hyödyntäminen vilpillinen toiminta ottelunmuodostuksessa sopupelit muiden rohkaiseminen sääntöjen rikkomiseen henkilökohtaisten yhteystietojen pyytäminen tai tarjoaminen pelinsisäisen chatin väärinkäyttö myymiseen, roskapostitukseen tai huijaamiseen poliittisiin yhteyksiin ja poliittiseen tukeen tai vastarintaan liittyvät kannanotot.

Turvallisen ja reilun pelin käytäntömme (ohjesääntö) pätee kaikkiin Supercellin peleihin: Brawl Starsiin, Clash Royaleen, Boom Beachiin, Clash of Clansiin ja Hay Dayhin. ”En minä tiennyt...” ei kelpaa selitykseksi. Me kaikki haluamme pitää hauskaa ja nauttia peleistä!

REILUN PELIN EDISTÄMINEN

Pyrimme ehkäisemään huijaamista ja häiritsevää käyttäytymistä peleissämme aina, kun voimme. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön järjestelmiä, jotka estävät pelaajia käyttämästä sopimatonta kieltä tai kolmannen osapuolen ohjelmistoja. Silloin, kun emme pysty käyttämään ennaltaehkäiseviä toimia, käytämme sekä automaattisia että manuaalisia tarkistuksia. Edellytämme sääntöjen noudattamista kaikilta pelaajilta, jotta pelimme olisivat reiluja jokaiselle pelaajalle. Monet järjestelmistämme ovat automatisoituja, mutta meillä on myös koulutettuja moderaattoreita, jotka keskittyvät pistetaulukoihin, turnausten osallistujiin ja yhteisön tekemiin ilmiantoihin. Jos sinusta tuntuu, että saamallesi rangaistukselle ei ole perusteita, ota yhteyttä pelaajatukeen, niin tarkastelemme asiaa uudemman kerran.

SUPERCELL PUUTTUU KIUSAAMISEEN

Haluamme, että kaikki pelaajamme voivat nauttia peleistämme turvallisesti. Siksi olemmekin liittyneet mukaan The Royal Foundationin alulle panemaan nettikiusaamista ehkäisevään Prevention of Cyberbullying -työryhmään, jonka prinssi William, Cambridgen herttua, perusti toukokuussa 2016. Työryhmä on koonnut yhteen tunnettuja media- ja teknologiavaikuttajia, lasten hyväksi toimivia hyväntekeväisyysjärjestöjä ja vanhempia, jotka tekevät yhteistyötä nuorista koostuvan paneelin kanssa entistä turvallisemman ja kannustavamman verkkoympäristön luomiseksi.

Työryhmä on julkistanut nuorten laatiman kiusaamisen vastaisen internet-käytännön, jonka nimi on Stop, Speak, Support eli Pysähdy, puhu, tue. Lisätietoja voit lukea osoitteesta www.stopspeaksupport.com (vain englanniksi).

Kiusaamisella ei ole viattomia sivustakatsojia. Meillä kaikilla tulisi olla mahdollisuus pitää huolta ystävistämme, puuttua kiusaamiseen, tulla kuulluksi ja saada tarvittaessa apua.

Työryhmään kuuluvat: The Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone ja Virgin Media.

SUPERCELL ON FAIR PLAY ALLIANCEN JÄSEN

Osana sitoutumistamme reilun pelin edistämiseen kuulumme Fair Play Alliancen ohjauskomiteaan. Uskomme, että pysyvän muutoksen saavuttamiseksi pelialan toimijoiden on yhdistettävä voimansa ja jaettava tutkimustietoa sekä hyväksi todettuja käytäntöjä siitä, miten edistää reilua peliä nettipeleissä. Olemme sitoutuneet laadukkaiden pelien kehittämiseen, ja mielestämme reilun pelin ja hyvinvoivien pelaajayhteisöjen on oltava pelisuunnittelun ydinasia.