Merci de vous intéresser à la sécurité et à l'équité du jeu.

Pour nous, vous offrir des jeux équitables et sûrs est une priorité absolue. C'est pour cela que nous ne tolérons ni la tricherie ni les comportements désagréables. Nous attendons de nos joueurs qu'ils respectent les règles en toutes circonstances.

Aller à l'encontre des pratiques de bonne conduite dont nous avons fait la liste ci-dessous ou de nos Conditions d'utilisation entraînera des sanctions comme, par exemple, la révocation de monnaie en jeu, le bannissement temporaire et la fermeture permanente du compte de jeu.

Aidez-nous à créer un environnement de jeu idéal et protégez votre compte et votre appareil en gardant à l’esprit les principes suivants :

RESPECTEZ LES AUTRES JOUEURS

COMPORTEMENT DÉPLACÉ

Nous sommes tous là pour apprécier le jeu ensemble. Cela implique parfois des désaccords avec vos amis au sujet de combats perdus. C'est normal. En revanche, il est hors de question que vous vous comportiez de façon agressive envers les autres.

Lorsque vous communiquez dans le cadre du jeu, nous vous demandons de vous montrer respectueux. Cela vaut aussi pour le choix du nom de votre équipe et de sa description (qu’il s’agisse d’un club, d’un clan, d’une force spéciale ou d’un voisinage).

Voici quelques exemples de comportements que nous considérons comme inappropriés :

Propos haineux, racistes ou discriminatoires Plaisanteries obscènes ou à caractère sexuel Menaces ou harcèlement Langage trop grossier Intimidation

N'hésitez pas à les signaler ! Si un autre joueur se comporte de façon inappropriée envers vous ou envers les autres, faites-le nous savoir en utilisant le bouton Signaler du chat. Les signalements seront examinés par nos modérateurs qui prendront les mesures nécessaires.



Conséquences d'une infraction : tout comportement malvenu peut entraîner une fermeture temporaire, voire permanente de votre compte. Signaler un joueur juste pour le voir banni entraînera les mêmes sanctions.



NE TRICHEZ PAS

UTILISATION DE LOGICIELS TIERS

Les logiciels tiers sont des applications non approuvées servant à influencer le fonctionnement du jeu. Ils sont destinés à donner à leurs utilisateurs des avantages injustes en modifiant les mécanismes du jeu et mettent en danger votre compte et votre confidentialité.

Font partie de ces logiciels tiers :

Les « hacks », « mods » et autres programmes qui modifient de façon injuste le fonctionnement du jeu Les « bots » ou services et scripts de jeu automatisés Tout autre programme destiné à influencer le jeu ou à permettre une progression injustifiée

Conséquences d'une infraction : Tout compte ayant tenté d'obtenir des avantages injustes en utilisant des logiciels tiers sera banni définitivement.



VOLER EST UNE AFFAIRE DE GOBELINS

ACHAT ET VENTE DE GEMMES NON AUTORISÉ

Certains sites web et individus proposent des gemmes ou des diamants à prix réduit. Ne vous laissez pas avoir ; ce sont des arnaques.

Ces services vous demanderont vos identifiants privés (Supercell ID, Apple ID, identifiant Google Play, etc.) afin de pouvoir accéder à votre compte. Une fois qu'ils auront accès à votre compte, ils en profiteront souvent pour le détourner et essayer de le vendre à d'autres joueurs.

Attention : si vous révélez vos informations ou vos identifiants privés à des tiers, vous mettez en danger de façon permanente non seulement la sécurité de votre compte, mais aussi votre sécurité financière et l'ensemble de votre sécurité en ligne.



Conséquences d'une infraction : Si vous achetez des gemmes ou des diamants à des fournisseurs non autorisés, vous risquez de vous voir retirer de la monnaie du jeu, voire un bannissement définitif.

UN COMPTE PAR JOUEUR

ACHAT, VENTE ET PARTAGE DE COMPTES DE JEU

Les pratiques de vente, d'achat, de partage ou de cession de comptes à d'autres joueurs vont à l'encontre de nos conditions d'utilisation et ne seront jamais cautionnées par Supercell.



Les vendeurs essaient d'appâter les joueurs impatients de progresser en leur faisant des promesses irréalistes et en proposant des comptes prétendument avancés.

Les ventes de comptes comportent les risques suivants :

Le vendeur peut prendre votre argent et ne jamais vous donner le compte Vous ne pouvez pas être certain(e) que le vendeur ne va pas continuer à utiliser le compte Le vendeur peut avoir vendu le même compte à plusieurs personnes Vous ne connaissez pas le statut du compte, qui peut être sur le point d'être banni de façon permanente Le compte ne sera jamais sécurisé ; Supercell ne peut fournir aucune aide aux comptes compromis Même si vous dépensez de l’argent sur un compte compromis, il enfreindra toujours nos conditions d'utilisation et pourra donc faire l'objet d'un bannissement définitif

Aidez-nous à éliminer ces pratiques néfastes en refusant de vendre votre compte et en signalant ceux qui le font.

À noter : partager un compte avec d'autres joueurs pour gagner des avantages compétitifs est aussi contraire à nos termes et conditions.

Conséquences d'une infraction : nous ne pouvons pas garantir la sécurité d'un compte transféré d'un joueur à un autre ; nous nous réservons donc le droit de fermer définitivement tout compte transféré entre joueurs.

AUTRES COMPORTEMENTS INAPPROPRIÉS

Usurpation du titre d’agent de Supercell Hameçonnage des comptes d’autres joueurs Abus de remboursements Exploitation volontaire de bugs Altération de la recherche d'adversaire Trucage de matchs Incitation à enfreindre les règles Demande ou divulgation d’informations personnelles de contact Utilisation du chat intégré à des fins publicitaires, recours au spam et tentatives d’arnaque Déclarations d'appartenance, de soutien ou d'opposition politique

Les règles de notre politique de sécurité et équité du jeu (code de bonne conduite) sont appliquées à tous les jeux Supercell : Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans et Hay Day. « Je ne savais pas. » n'est pas une excuse valable. Tout le monde est là pour passer du bon temps et profiter des jeux.

NOS MOYENS DE FAIRE RESPECTER L'ÉQUITÉ DU JEU

Nous essayons, dans la mesure du possible, d'empêcher la triche et les comportements déplacés dans nos jeux. Nous avons implémenté des systèmes de prévention contre l'utilisation de langage inapproprié et/ou de logiciel tiers. Lorsque nous n'avons aucun moyen de prévention, nous utilisons des systèmes de vérification manuels et automatiques. Afin de proposer un espace de jeu équitable à nos joueurs, notre but est de faire appliquer les règles d'une façon juste pour tous. Notre système est principalement automatisé, mais nous formons également des employés pour surveiller les classements, les tournois et vérifier les remarques transmises par la communauté. Si vous pensez avoir reçu une sanction injustifiée, veuillez contacter l'assistance qui réexaminera votre dossier.

SUPERCELL LUTTE ACTIVEMENT CONTRE LE HARCÈLEMENT

Nous voulons que nos joueurs puissent profiter de nos jeux dans un environnement sécurisé. C'est pourquoi nous avons rejoint la fondation royale du Prince William, Duc de Cambridge, contre le harcèlement sur Internet, en mai 2016. Cette fondation a réuni certaines des personnalités les plus célèbres dans les milieux des médias et des nouvelles technologies, des associations de protection des enfants, des parents et un comité de jeunes pour qu'ils travaillent tous ensemble pour créer un environnement en ligne plus sécurisé et accueillant.

Ce groupe de travail mené par les jeunes a établi un code de bonne conduite sur Internet : « Réfléchissez, parlez, aidez ». Vous pouvez trouver plus d'informations sur la page : www.anti-bullyingalliance.org.uk (en anglais uniquement)

Les témoins de harcèlement ne peuvent pas rester muets. Tous ceux qui utilisent Internet devraient pouvoir aider leurs amis, intervenir pour arrêter le harcèlement, alerter quelqu'un et obtenir de l'aide à leur tour.

Les principaux membres du groupe de travail sont : Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone et Virgin Media.

SUPERCELL EST MEMBRE DE LA FAIR PLAY ALLIANCE

Nous faisons partie du comité directeur de la Fair Play Alliance (« Alliance pour le fair-play »). Nous sommes convaincus que les acteurs de l'industrie du jeu vidéo doivent s'unir afin de partager leurs recherches et leurs recommandations pour encourager le fair-play dans les jeux en ligne. Et, au cœur même du développement d'un jeu de qualité, se trouve une communauté saine, encline au fair-play, assurant un environnement équitable et juste pour tous.