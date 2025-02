안전하고 공정한 게임 이용에 관심을 가져주셔서 감사합니다!

당사는 공정하고 안전한 게임 환경을 조성하는 것을 최우선으로 하고 있습니다. 이를 위해, 슈퍼셀은 부정행위나 모욕적인 행위를 용인하지 않습니다. 또한, 플레이어들이 항상 게임의 규칙을 따라 공정하게 플레이하기를 바랍니다.

아래에 명시된 조항 및 당사의 이용 약관에 위배되는 행위는 게임 화폐 철회, 게임 일시 정지, 계정 영구 정지 등의 제재를 초래할 수 있습니다.

바람직한 게임 환경을 조성하고 계정과 기기를 안전하게 보호할 수 있도록 다음 사항을 유념해 주시기 바랍니다.

존중하며 경쟁하기!

모욕적인 행위

게임은 모두가 함께 즐길 수 있어야 합니다. 간혹 전투나 더비에서 졌을 때 친구와 언쟁이 발생할 수도 있습니다. 말다툼 정도는 일어날 수 있지만, 상대를 모욕적으로 대하는 행위는 게임의 재미를 반감시킵니다.

게임 내에서 다른 플레이어와 소통할 때는 상대를 존중해 주세요. 팀 이름과 설명(클럽, 클랜, 특수 작전반, 이웃 불문)에 사용되는 언어에서도 마찬가지입니다.

부적절한 것으로 간주되는 사항은 다음과 같습니다.

증오 표현, 인종 차별, 기타 차별적인 표현 음란하거나 노골적인 성적 농담 협박 또는 괴롭힘 과도한 욕설 따돌림



신고! 본인이나 다른 플레이어에게 부적절한 행위를 하는 플레이어를 마주쳤다면, 채팅 내의 신고 버튼을 사용해 저희에게 알려주세요. 당사의 교육을 받은 담당자가 신고 내용을 검토하고 적절한 조치를 취할 것입니다.



위반 시 제재 사항: 모욕적인 행위를 하는 경우 게임 계정이 임시 및 영구 정지될 수 있습니다. 타인의 계정을 정지시키기 위해 허위 신고를 하는 경우에도 마찬가지로 제재 받을 수 있습니다.



부정행위는 금지되어 있습니다!

제3자 소프트웨어 사용

제3자 소프트웨어란 게임 플레이를 조작하는 무허가 앱을 말합니다. 제3자 소프트웨어는 게임 기능을 조작해 불공정한 이득을 제공하는 것을 목적하며, 동시에 이용자의 계정과 개인정보를 위험에 빠뜨릴 수 있습니다.

제3자 소프트웨어는 다음 사항을 포함합니다.

핵(hacks), 모드(mods) 또는 게임의 기능을 불공정하게 조작하는 프로그램 봇(bots) 또는 게임을 자동으로 실행시키는 서비스 및 스크립트 그 외 진행 상황을 조작하거나 게임을 하지 않고 진행이 진척되도록 하는 것을 목적으로 하는 프로그램

위반 시 제재 사항: 제3자 불법 소프트웨어를 사용해 부당한 이득을 취하려 할 경우, 문제가 되는 계정은 영구 정지됩니다.



도둑질은 고블린에게 맡기세요!

승인되지 않은 보석 구매/판매

특정 웹사이트 및 개인 판매자가 더 싼 가격으로 보석/다이아몬드를 판매한다고 광고할 수 있습니다. 이는 사기이니 절대 속지 마세요.

이러한 판매자들은 이용자의 게임 계정에 접근하는 데 필요한 개인 로그인 정보(예: Supercell ID, Apple ID, Google Play 계정 정보 등)를 요구합니다. 이들은 이용자의 계정에 로그인해서 종종 계정을 강탈해 다른 플레이어에게 판매를 시도합니다.

중요: 개인 정보/계정 정보를 제3자에게 공개하면, 영구적으로 본인의 게임 계정뿐만 아니라 금융/온라인까지 보안이 심각하게 취약해집니다.



위반 시 제재 사항: 제3자로부터 보석이나 다이아몬드를 구매하면 게임 화폐가 몰수되거나 계정이 영구 정지될 수 있습니다.

하나의 계정은 단 한 사람만 소유해야 합니다!

게임 계정 구매, 판매, 공유

타 플레이어에게 게임 계정을 구매, 판매, 공유하는 것은 슈퍼셀의 게임 이용 약관에 어긋나며, 절대로 용인되지 않는 행위입니다.



고레벨 게임 계정 판매를 광고하는 행위도 계정 거래에 속합니다. 이러한 광고는 자신의 게임 레벨을 올리길 원하는 플레이어들을 그럴듯하면서도 비현실적인 약속으로 현혹합니다.

계정 판매에 따른 위험은 다음과 같습니다.

판매자가 돈만 받고 해당 계정을 넘겨주지 않을 수도 있습니다. 판매자가 판매 후에도 해당 계정을 계속 이용할 수도 있습니다. 판매자가 동일한 계정을 여러 사람에게 판매할 수도 있습니다. 계정의 상태를 확실히 알 수 없습니다. 이미 영구 정지된 계정일 수도 있습니다. 이러한 계정은 절대 안전하지 않습니다. 슈퍼셀은 도용된 계정에 대해서는 지원을 제공할 수 없습니다. 해당 계정에서 인앱 결제를 진행한다면 이용 약관 위반으로 인해 계정이 영구 정지될 위험이 있습니다.

이러한 불상사를 방지하기 위해, 계정 판매를 거부하고 이를 조장하는 플레이어를 신고해 주세요!

참고: 경쟁 콘텐츠에서 이득을 취하기 위해 하나의 계정을 여러 플레이어가 공유하는 행위는 당사의 이용 약관에 어긋나는 행위입니다.

위반 시 제재 사항: 슈퍼셀은 다른 플레이어에게 양도된 계정의 보안을 책임질 수 없으며, 타인에게 양도된 계정을 영구 정지할 권리를 갖고 있습니다.

기타 부적절한 행위

슈퍼셀 직원 사칭 다른 플레이어의 계정 피싱 환불 악용 고의적 버그 악용 매치메이킹 조작 승부 조작 타인에게 규칙 위반 종용 개인 연락처 정보 요구 혹은 제공 광고, 스팸, 사기 목적으로 채팅 기능 오용 정치적 입장 표시

안전하고 공정한 게임 이용 정책(행동 수칙)의 규정은 모든 슈퍼셀 게임(브롤스타즈, 클래시 로얄, 붐비치, 클래시 오브 클랜, 헤이데이)에 적용됩니다. "잘 몰랐어요..."는 타당한 이유가 되지 않습니다. 게임은 모두가 즐길 수 있어야 합니다!

공정한 게임 이용 권장을 위한 슈퍼셀의 노력

저희는 당사의 게임에서 발생할 수 있는 부정행위 및 방해 행위를 방지하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 슈퍼셀에서는 부적절한 언어 사용 및 제3자 소프트웨어 사용을 예방하기 위한 시스템을 사용하고 있습니다. 예방 시스템을 적용할 수 없는 부분에는 자동 및 수동 검토 시스템을 같이 사용하고 있습니다. 모든 플레이어에게 공평한 플레이 환경을 제공하기 위해, 모두에게 모든 규정을 동등하게 적용하려 노력하고 있습니다. 저희의 시스템은 대부분 자동화되어 있지만, 이와 동시에 순위표, 토너먼트 참가자 및 커뮤니티의 신고 사항을 중점적으로 검토하는 팀을 운영하고 있습니다. 불공평한 제재를 받았다고 생각하시면, 지원팀에 문의해 주시기 바랍니다. 해당 사례를 검토할 수 있도록 조치하겠습니다.

사이버 폭력 근절에 앞장서는 슈퍼셀

슈퍼셀은 플레이어들이 저희 게임을 안전한 환경에서 즐길 수 있기를 바랍니다. 이에, 저희는 영국의 윌리엄 왕자가 2016년 5월에 설립한 "왕립 재단 사이버 폭력 방지 대책 위원회(이하 대책 위원회)"에 가입했습니다. 사람들에게 힘이 되고 더욱 안전한 온라인 생활을 만들기 위해, 방송 매체 및 기술 분야에서 세계적으로 유명한 기업들과 어린이 자선 단체 및 학부모, 그리고 청소년들이 모여 대책 위원회를 발족했습니다.

모두 한뜻으로 모여 청소년 주도의 사이버 폭력 방지 행동 슬로건 - '멈추고, 말하고, 도와주세요(Stop, Speak Support)'을 시작했습니다. 더 자세한 사항은 www.anti-bullyingalliance.org.uk(영문)에서 확인하실 수 있습니다.

사이버 폭력을 방관하는 것은 결코 무고하지 않습니다. 온라인상의 모든 사람은 친구를 돌보고, 괴롭힘을 멈추고, 목소리를 내고, 도움을 받을 수 있어야 합니다.

대책 위원회 회원: The Anti-Bullying Alliance; Apple; BT; The Diana Award; EE; Facebook; Google; Internet Matters; NSPCC; O2; Sky; Snapchat; Supercell; TalkTalk; Twitter; Vodafone and Virgin Media.

슈퍼셀은 페어플레이 얼라이언스(FAIR PLAY ALLIANCE)의 일원입니다

공정한 게임 이용에 대한 노력의 일부로, 슈퍼셀은 페어플레이 얼라이언스 운영 위원회의 일원으로 활동하고 있습니다. 업계에 끊임없는 변화를 불러일으키기 위해서는 모두가 협력해야 하고, 온라인 게임에서 공정한 플레이 환경을 조성하기 위한 연구 및 모범 사례를 공유해야 합니다. 저희는 질 높은 게임을 개발하기 위해 부단히 노력하고 있으며, 공정한 플레이와 건강한 커뮤니티가 게임 디자인의 핵심이 되어야 한다고 믿습니다.