Takk for at du viser interesse for et trygt og rettferdig spill!

Det å tilby en trygg og rettferdig spillopplevelse er noe vi prioriterer høyt. Dermed tolererer vi ikke juks eller ufin opptreden. Vi forventer at spillerne våre viser god sportsånd og følger spillets regler til enhver tid.

Dersom oppførselen på en konto er i strid med punktene under eller tjenestevilkårene våre, kommer vi til å straffe kontoeieren. For eksempel kan vi inndra spillvaluta, utestenge vedkommende midlertidig fra spillet eller stenge kontoen for godt.

Bidra til et hyggelig spillmiljø, og sikre kontoen og enheten din ved å huske på det følgende når du spiller:

CLASH MED RESPEKT!

UFIN OPPFØRSEL

Alle er her for å spille og ha det gøy sammen. Noen ganger innebærer det friske diskusjoner med venner om tapte slag og konkurranser. Det er greit, men å opptre ufint ødelegger moroa.

Når du har kontakt med andre i spillet, ber vi deg om alltid å vise dem respekt. Dette gjelder også for språket som brukes i navn og beskrivelse av laget ditt (enten det dreier seg om klubber, klaner, spesialstyrker eller nabolag).

Dette er eksempler på det vi anser for å være upassende:

Hatefulle ytringer, rasisme og annet diskriminerende språk Usømmelig eller seksuelt eksplisitt språk Trusler eller trakassering Overdreven banning Mobbing

Rapporter! Dersom en annen spiller oppfører seg dårlig mot deg eller andre, kan du trykke på rapportknappen i chatten for å melde fra til oss. Vi her erfarne moderatorer som går gjennom rapportene og følger opp saken.



Konsekvenser av brudd på retningslinjene: Ufin oppførsel kan føre til at spillkontoen stenges midlertidig eller for godt. Det å sende inn rapporter på falskt grunnlag kan få samme konsekvens.

JUKS ER IKKE GREIT!

BRUK AV PROGRAMVARE FRA TREDJEPARTER

Programvare fra tredjeparter vil si apper som ikke er godkjente, og som manipulerer spillet. Målet med slik programvare er å endre funksjoner i spillet for å gi brukeren urettferdige fordeler. Bruk av slik programvare fører til at kontoen og personvernet ditt utsettes for risiko.

Programvare fra tredjeparter inkluderer:

Hackinger, «modifikasjoner» og programmer som endrer spillet for å gi enkeltspillere urettmessige fordeler «Boter», tjenester eller script som automatiserer spilleopplevelsen Alle andre programmer som forsøker å modifisere spillet eller gi uriktig fremdrift

Konsekvenser av brudd på retningslinjene: Konsekvenser av brudd på retningslinjene: Bruk av forbudt programvare fra tredjeparter i et forsøk på å oppnå urettferdige fordeler resulterer i at kontoen(e) utestenges for godt.



LA NISSENE TA SEG AV STJELINGEN!

UAUTORISERT KJØP/SALG AV JUVELER

Enkelte nettsteder og personer tilbyr juveler og diamanter til nedsatt pris. Ikke la deg lure – det er svindel.

Du må oppgi private påloggingsopplysninger (som Supercell ID, Apple-ID, Google Play-opplysninger osv.) slik at selgeren får tilgang til spillkontoen din. Når selgere har fått tilgang til kontoen din, hender det ofte at de kaprer den og prøver å selge den til andre spillere.

VIKTIG: Hvis du deler personlig informasjon/påloggingsopplysninger med tredjeparter, blir både kontoen din og du personlig utsatt for stor og ugjenkallelig personvernrisiko og økonomisk risiko.



Konsekvenser av brudd på retningslinjene: Konsekvenser av brudd på retningslinjene: Det å kjøpe juveler eller diamanter fra tredjeparter kan føre til at spillvalutaen din inndras og til og med til at kontoen din utestenges for godt.

ALLE ER UNIKE!

KJØP, SALG OG DELING AV SPILLKONTOER

Det å selge, kjøpe, dele eller gi bort spillkontoer til andre strider imot tjenestevilkårene våre og godkjennes aldri av Supercell.



Ved salg av kontoer reklameres det med fremskredne kontoer, og spillere som ønsker fremdrift i spillet, lokkes med fristende og urealistiske lovnader.

Hvis du kjøper en konto, risikerer du følgende:

Selgeren kan ta pengene dine og aldri gi deg kontoen Du kan ikke være sikker på at selgeren ikke fortsetter å bruke kontoen Den samme kontoen kan bli solgt til flere spillere Du kjenner ikke statusen til kontoen. Det kan være like før den blir utestengt permanent Kontoen vil aldri være sikker. Supercell kan ikke tilby støtte for misbrukte kontoer Det er risikabelt å bruke penger på kontoen – den kan når som helst bli utestengt for godt på grunn av brudd på tjenestevilkårene våre.

Ved å takke nei til og rapportere om slike salgstilbud bidrar du til å stoppe denne ufine praksisen!

Obs: Obs! Det er også i strid med tjenestevilkårene våre at flere spillere deler på den samme kontoen for å oppnå konkurransemessige fordeler.

Konsekvenser av brudd på retningslinjene: Vi kan ikke garantere sikkerheten til kontoer som er overført mellom spillere. Vi forbeholder oss retten til å utestenge alle overførte kontoer for godt.

ANNEN UAKSEPTABEL ATFERD

Å utgi seg for å være en ansatt i Supercell Phishing av andre spilleres kontoer Misbruk av tilbakebetaling Å bevisst utnytte feil i spillet Klussing med matchmakingen Kampfiksing Å oppmuntre andre til å bryte reglene Å spørre etter eller dele personlig kontaktinformasjon Misbruk av chattefunksjonen i spillet til reklame, utsending av søppelpost og svindel Politiske uttalelser angående tilhørighet, støtte eller motstand

Reglene for trygg og rettferdig spilling (regler for atferd) gjelder for alle Supercell-spillene: Brawl Stars, Clash Royale, Boom Beach, Clash of Clans og Hay Day. «Jeg visste ikke ...» er ikke en unnskyldning vi godtar. Vi spiller alle for å ha det gøy!

SLIK HÅNDHEVER VI REGLENE OM GOD SPORTSÅND

Målet vårt er å hindre juks og ufin oppførsel i spillene våre. Derfor har vi implementert systemer som aktivt hindrer spillerne fra å bruke upassende språk og/eller programvare fra tredjeparter. Der vi ikke kan ta i bruk preventive metoder, bruker vi en blanding av automatiserte og manuelle gjennomgangsmåter. Målet vårt er at spillene våre skal være rettferdige for alle, og derfor håndhever vi alle reglene likt. Selv om mange av systemene våre er automatiserte, bruker vi også opplærte moderatorer som fokuserer på resultatlister, deltakere i turneringer og rapporter fra spillerne. Hvis du føler at du har mottatt en urettferdig straff, kan du ta kontakt med kundestøtten, så vil de gjennomgå saken.

SUPERCELL AKSEPTERER IKKE MOBBING

Vi ønsker at spillerne skal kunne ha det gøy med spillene våre uten å oppleve mobbing. Derfor har vi blitt med i The Royal Foundations arbeidsgruppe for forebygging av nettmobbing, som ble opprettet av prins William, hertugen av Cambridge, i mai 2016. Blant deltakerne i arbeidsgruppen er noen av verdens mest kjente navn innen media og teknologi, og dessuten foreldre og frivillige organisasjoner som jobber for barn. Sammen med et panel av unge mennesker jobber de for å gi barn en tryggere tilværelse på nett.

For å forebygge mobbing har arbeidsgruppen lansert regler for god oppførsel på internett: «Stopp, snakk, støtt». Du kan lese mer her: www.anti-bullying.org.uk

Mobbing av andre er ikke noe man bare kan overse. Alle som ferdes på nett, må kunne føle at de har muligheten til å passe på vennene sine, stoppe mobberne, si ifra og få støtte.

Blant arbeidsgruppens medlemmer finner du: The Anti-Bullying Alliance, Apple, BT, The Diana Award, EE, Facebook, Google, Internet Matters, NSPCC, O2, Sky, Snapchat, Supercell, TalkTalk, Twitter, Vodafone og Virgin Media.

SUPERCELL ER MEDLEM AV FAIR PLAY ALLIANCE

Som et ledd i forpliktelsen vår til å promotere god sportsånd er vi medlem av styringsgruppen i Fair Play Alliance. Vi mener at bransjen må stå sammen for å skape varige endringer. Vi må dele forskning og metoder som bidrar til å skape en bedre sportsånd i nettbaserte spill. Målet vårt er å utvikle kvalitetsspill, og vi mener at god sportsånd og sunne fellesskap av spillere må være kjernen i et spills design.