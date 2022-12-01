احم ألعاب SUPERCELL ID وابق متصلاً

عملية إنشاء Supercell ID سهلة ومجانية. للبدء انتقل إلى إعدادات اللعبة واضغط الزر الموجود تحت "Supercell ID". ستجده في كل ألعاب Supercell، كما ستجده أيضًا في بعض الألعاب المصممة من قبل مطورين شركاء.

احم ألعابك

سواء أكنت تلعب من جديد بعد فترة غياب أم كنت تعيد تثبيت ألعابك على جهاز جديد، سيمكّنك Supercell ID من اللعب من حيث توقفت. يمكّنك Supercell ID أيضًا من اللعب على كل أجهزتك المحمولة، بما فيها أجهزتك اللوحية.

Never Lose Your Game Again

اربط ألعاب SUPERCELL ID

أصبح من السهل ربط ألعاب Supercell كلها بـ Supercell ID واحد. ابدأ بإنشاء Supercell ID في لعبة واحدة، ثم قم بربط باقي الألعاب. إن الأمر في غاية السهولة.

Connect Them All!

انتقل بسهولة بين عدة حسابات SUPERCELL ID

يمكّنك Supercell ID من الانتقال بسهولة بين حسابات متعددة لنفس اللعبة على جهاز واحد، وهو ما تحتاج إليه بالضبط لتشارك الآخرين متعتك أو تبدأ في اللعب من جديد.

Switch Between Accounts

للآباء: هل ما تبحثون عنه غير موجود في هذه الصفحة؟ اطّلعوا على دليل الآباء https://supercell.com/en/parents/ar للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً قد تفي بمتطلباتكم.