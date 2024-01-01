معرّفات اللاعبين

بفضل معرّفات اللاعبين، يمكنك إضافة لاعبين آخرين كأصدقاء بسهولة. ولتجربة أفضل، سيصبح معرّف اللاعب الخاص بك في 2024 أسهل في تذكره. ستتم مشاركته أيضًا على كل الألعاب المتصلة بمعرّف Supercell ID الخاص بك.

لا تقلق، ستتمكن من الاحتفاظ باسمك الأصلي داخل اللعبة. سنجعل معرّف اللاعب الخاص بك شبيهًا به.

إذا كان اسمك في اللعبة Barbarian، فقد يكون معرّف اللاعب الفريد الجديد الخاص بك SolidBarbarian.

مثال من Squad Busters

يمكنك استخدام معرّفات أصدقائك اللاعبين لإضافتهم في الألعاب عبر دعم معرّف اللاعب.

مثال من Squad Busters

متى ستصبح معرّفات اللاعبين متاحة؟

يمكنك المطالبة بمعرّف لاعب مخصص في قسم Supercell ID على Supercell.com الآن. إذا خطر ببالك معرّفًا، فطالب به!

نسعى إلى إضافة معرّفات لاعبين في كل ألعاب Supercell في المستقبل القريب!

ملحوظة!

تجري مراجعة لمعرّفات اللاعبين ولا يجوز أن تكون سياسية أو مسيئة ولا يجوز أن تحتوي على معلومات شخصية يمكن التعرّف عليها أو خطاب كراهية أو تنمر. يمكنك الإبلاغ عن معرّفات اللاعبين إذا كانت تنتهك سياسة المحتوى الخاصة بنا. سيتم إعادة تعيين معرّفات اللاعبين غير اللائقة إلى معرّفات مؤلفة تلقائيًا.

المطالبة بمعرف لاعب داخل اللعبة

إذا كنت تريد المطالبة بمعرف لاعب مخصص بدلاً من المعرف الذي منحناك إياه، فنفذ الخطوات التالية:

افتح اللعبة. افتح قائمة معرّف Supercell ID. حدد خيار «الإعدادات». اضغط على «تغيير» في قسم معرف اللاعب.

مثال من Squad Busters

احرص فقط على ألا يطالب أحد آخر قبلك بمعرّف اللاعب الذي تريده. عند تغيير معرّف اللاعب الخاص بك، لن يمكن تغييره مجددًا، فاحرص على اختيار المعرّف المثالي لك!