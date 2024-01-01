玩家ID

通过玩家ID，您可以轻松添加其他玩家为好友。为了方便使用，2024年您的玩家ID将更加好记。同时，您绑定了同一个Supercell ID的所有游戏都将共用一个玩家ID。

别担心，您原来的游戏内名称将保持不变。我们只是让您的玩家ID与游戏内名称更具关联性。

您的游戏内名称是“Barbarian”，您唯一的新玩家ID可以是“SolidBarbarian”。

《爆裂小队》示例

在支持使用玩家ID的游戏里，您可以使用好友的玩家ID添加他们为游戏好友。

《爆裂小队》示例

玩家ID什么时候上线？

您现在就可以前往Supercell.com，在Supercell ID版块注册一个您自定义的玩家ID。如果您已经想好了一个ID，那就快去把它注册下来吧！

我们计划在不久的将来，将玩家ID应用到Supercell所有游戏中！

请注意！

我们会对玩家ID进行审核，任何ID都不得带有政治色彩，不得具有攻击性，不得包含个人身份信息、仇恨言论和欺凌内容。如果您发现玩家ID违反了我们的内容政策，请进行举报。确认为不合适的玩家ID将被重置为系统自动生成的ID。

在游戏内设置玩家ID

如果您不想用我们提供给您的玩家ID，而是想自定义，您可以在游戏中按照以下步骤操作：

打开游戏 打开Supercell ID菜单 选择“设置” 在“玩家ID”版块点击“更改”

《爆裂小队》示例

记得抢在其他玩家之前注册您想使用的玩家ID。玩家ID一旦确定就无法再更改，因此请选择真正适合您的玩家ID！