玩家ID

透過玩家ID，你可以輕鬆新增其他玩家為好友。為了方便使用，在2024年你的玩家ID將會更加好記。同時，你綁定了同一個Supercell ID的所有遊戲都將共用一個玩家ID。

別擔心，你原來的遊戲內名稱將保持不變。我們只是讓你的玩家ID與遊戲內名稱更具關聯性。

如果你的遊戲內名稱是「Barbarian」，你新的唯一玩家ID可以是「SolidBarbarian」。

《破壞突擊隊》範例

在支援使用玩家ID的遊戲裡，你可以使用好友的玩家ID新增他們為遊戲好友。

《破壞突擊隊》範例

玩家ID什麼時候上線？

你現在就可以前往Supercell.com，在Supercell ID版塊註冊一個你自訂的玩家ID。如果你已經想好了一個ID，那就快去把它註冊下來吧！

我們計劃，在不久的將來，將玩家ID套用到Supercell所有遊戲中！

請注意！

我們會對玩家ID進行審核，任何ID都不得涉及政治內容、不得具有攻擊性、不得包含個人識別資訊、仇恨言論和霸凌內容。如果你發現玩家ID違反了我們的內容政策，請向我們檢舉。確認為不合適的玩家ID將被重置為系統自動生成的ID。

在遊戲內設定玩家ID

如果你不想使用我們為你提供的玩家ID，你可以在遊戲中按照以下步驟自訂玩家ID：

開啟遊戲 開啟Supercell ID選單 選擇「設定」 在「玩家ID」介面點擊「更改」

《破壞突擊隊》範例

記得搶在其他玩家之前註冊你想使用的玩家ID。玩家ID一旦確定就無法再更改，因此請選擇最適合你的玩家ID！