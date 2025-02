Houd je Supercell ID-spellen veilig en blijf verbonden

Je kunt gratis en gemakkelijk een Supercell ID aanmaken. Ga naar de instellingen in het spel en tik op de knop onder ‘Supercell ID’ om te beginnen. Supercell ID is beschikbaar in alle spellen van Supercell en ook in bepaalde spellen van partnerontwikkelaars.

Stel je spellen veilig

Of je nu een spel start na het een tijd niet te hebben gespeeld of het opnieuw installeert op een nieuw apparaat, met een Supercell ID kun je altijd verdergaan waar je was gebleven. Met een Supercell ID kun je ook je spel op al je mobiele apparaten spelen, inclusief tablets.

Never Lose Your Game Again

Koppel je Supercell ID-spellen

Het is eenvoudig om al je Supercell-spellen aan een Supercell ID te koppelen. Maak eerst een Supercell ID in een van de spellen en koppel vervolgens de rest. Zo simpel is het.

Connect Them All!

Schakel moeiteloos tussen meerdere Supercell ID-accounts

Met een Supercell ID kun je gemakkelijk schakelen tussen verschillende accounts voor hetzelfde spel op één apparaat. Perfect om de pret met anderen te delen of jezelf een nieuwe start te geven.

Switch Between Accounts

Supercell ID-vrienden

Met een Supercell ID kun je verbinding maken met vrienden en andere spelers. Wanneer je in een van je spellen verbinding maakt met vrienden via Supercell ID, verschijnen ze ook in je andere Supercell ID-spellen. Als je het onderdeel Vrienden niet kunt vinden in je Supercell ID-spel, zal deze functie later beschikbaar worden via een update.

For Parents

Bent u een ouder en kunt u niet vinden wat u zoekt op deze pagina? Bekijk dan onze richtlijn voor ouders voor meer gedetailleerde informatie die misschien beter aansluit op uw wensen.