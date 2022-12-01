ЗАЩИТИТЕ СВОИ ИГРЫ SUPERCELL ID И ВСЕГДА ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ

Создать Supercell ID очень легко, к тому же это бесплатно. Просто откройте настройки игры и нажмите кнопку под надписью «Supercell ID». Она есть во всех играх Supercell, а также в некоторых играх других разработчиков, с которыми мы сотрудничаем.

СОХРАНИТЕ СВОИ ИГРЫ

Возвращаетесь в игру после перерыва или устанавливаете ее на новом устройстве? С помощью Supercell ID вы сможете продолжить игру ровно с того места, на котором остановились. Кроме того, благодаря Supercell ID можно играть на всех мобильных устройствах, включая планшеты.

Never Lose Your Game Again

ОБЪЕДИНИТЕ СВОИ ИГРЫ SUPERCELL ID

Мы позаботились о том, чтобы все игры Supercell можно было легко подключить к одному Supercell ID. Просто создайте Supercell ID в одной игре, а затем подключите к нему остальные игры. И все!

Connect Them All!

С ЛЕГКОСТЬЮ ПЕРЕКЛЮЧАЙТЕСЬ МЕЖДУ УЧЕТНЫМИ ЗАПИСЯМИ SUPERCELL ID

Благодаря Supercell ID можно быстро переключаться между разными учетными записями в одной и той же игре на одном устройстве. Это позволяет играть по очереди с кем-то еще или начинать новую игру с чистого листа, не теряя своих достижений в старой.

Switch Between Accounts

ДРУЗЬЯ ПО SUPERCELL ID

Подключитесь к Supercell ID, чтобы быть на связи с друзьями и другими игроками. Добавив друга в Supercell ID в одной игре, вы будете видеть его во всех остальных играх Supercell ID, в которые он играет. Если вы не видите в своей игре Supercell ID раздела, посвященного друзьям, значит, он будет добавлен в одном из ближайших обновлений.

FOR PARENTS

Вы родитель ребенка, и у вас возник вопрос, на который не нашлось ответа на этой странице? Загляните в Справочник для родителей, где содержится более подробная информация: https://supercell.com/en/parents/ru/.