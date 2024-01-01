ID игрока позволяет с легкостью добавлять в друзья других игроков. Кроме этого, в 2024 году запоминать ID игрока будет намного проще. Один и тот же ID игрока будет использоваться во всех играх, подключенных к вашему Supercell ID.
Не волнуйтесь, ваше имя в игре останется без изменений. Мы просто сделаем ваш ID игрока более похожим на это имя.Например:
Если в игре вас зовут Barbarian, то вашим уникальным ID игрока может быть что-то вроде SolidBarbarian.
С помощью ID игрока вы можете добавить другого игрока в друзья во всех играх, где поддерживается ID игрока.
Вы можете зарегистрировать свой уникальный ID игрока в разделе Supercell ID на веб-сайте Supercell.com прямо сейчас. Если вы уже придумали ID, зарегистрируйте его!
Мы планируем добавить ID игрока во все игры Supercell в ближайшем будущем.
Все ID игрока проходят модерацию и не могут носить политизированный или оскорбительный характер, а также содержать пропаганду ненависти, агрессивный контент или данные, позволяющие установить вашу личность. Вы можете пожаловаться на ID игрока, если он нарушает наши требования к контенту. Недопустимый ID игрока будет заменен на автоматически сгенерированный новый ID.
Если вы хотите зарегистрировать свой собственный ID игрока вместо созданного нами, это можно сделать прямо в игре, выполнив следующие действия:
Только убедитесь, что никто другой не успел зарегистрировать выбранный ID игрока до вас. Сделать это можно только один раз, так что придумайте такой ID игрока, который действительно вас устраивает!