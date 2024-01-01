ID игрока

ID игрока позволяет с легкостью добавлять в друзья других игроков. Кроме этого, в 2024 году запоминать ID игрока будет намного проще. Один и тот же ID игрока будет использоваться во всех играх, подключенных к вашему Supercell ID.

Не волнуйтесь, ваше имя в игре останется без изменений. Мы просто сделаем ваш ID игрока более похожим на это имя.

Если в игре вас зовут Barbarian, то вашим уникальным ID игрока может быть что-то вроде SolidBarbarian.

Пример из Squad Busters

С помощью ID игрока вы можете добавить другого игрока в друзья во всех играх, где поддерживается ID игрока.

Пример из Squad Busters

Когда станет доступен ID игрока?

Вы можете зарегистрировать свой уникальный ID игрока в разделе Supercell ID на веб-сайте Supercell.com прямо сейчас. Если вы уже придумали ID, зарегистрируйте его!

Мы планируем добавить ID игрока во все игры Supercell в ближайшем будущем.

Внимание!

Все ID игрока проходят модерацию и не могут носить политизированный или оскорбительный характер, а также содержать пропаганду ненависти, агрессивный контент или данные, позволяющие установить вашу личность. Вы можете пожаловаться на ID игрока, если он нарушает наши требования к контенту. Недопустимый ID игрока будет заменен на автоматически сгенерированный новый ID.

Регистрация ID игрока в игре

Если вы хотите зарегистрировать свой собственный ID игрока вместо созданного нами, это можно сделать прямо в игре, выполнив следующие действия:

Откройте игру. Откройте меню Supercell ID. Выберите «Настройки». Коснитесь «Изменить» в разделе «ID игрока».

Пример из Squad Busters

Только убедитесь, что никто другой не успел зарегистрировать выбранный ID игрока до вас. Сделать это можно только один раз, так что придумайте такой ID игрока, который действительно вас устраивает!