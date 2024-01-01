Oyuncu ID'leri

Oyuncu ID'leri sayesinde diğer oyuncuları kolayca arkadaş olarak ekleyebilirsiniz. 2024'te işleyişi kolaylaştırmak için Oyuncu ID'lerini daha kolay hatırlanacak şekilde değiştiriyoruz. Ayrıca bu ID'ler Supercell ID'nize bağlı tüm oyunlarda ortak olarak kullanılacak.

Endişeniz olmasın, oyun içindeki adınızı kullanmaya devam edebileceksiniz. Oyuncu ID'nizin oyun içi adınıza benzemesini istiyoruz.

Oyun içi adınız Barbarian ise yeni benzersiz oyuncu kodunuz da SolidBarbarian gibi bir sözcük olabilir.

Squad Busters'dan Örnek

Oyuncu ID'lerinin desteklendiği oyunlarda bu ID'leri kullanarak arkadaşlarınızı ekleyebilirsiniz.

Squad Busters'dan Örnek

Oyuncu ID'leri ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Supercell.com'un Supercell ID bölümüne giderek kendi özel Oyuncu ID'nizi şimdi alabilirsiniz. Aklınızda bir ID varsa hemen alın!

Oyuncu ID'lerini yakında tüm Supercell oyunlarında kullanılabilir yapmayı planlıyoruz!

Not!

Oyuncu ID'leri incelemeden geçer ve siyasi ya da rahatsız edici içeriğe sahip olamaz. Ayrıca kişisel bilgiler, nefret söylemleri veya zorbalık unsurları içeremez. İçerik politikamızı ihlal eden Oyuncu ID'lerini şikayet edebilirsiniz. Uygunsuz bulunan Oyuncu ID'leri otomatik olarak oluşturulan başka bir ID ile değiştirilir.

Oyun içinde oyuncu kodu nasıl alınır?

Bizim verdiğimiz oyuncu kodunu değiştirip kendi oyuncu kodunuzu kullanmak istiyorsanız oyun içinde aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Oyunu başlatın. Supercell ID menüsünü açın. Ayarlar seçeneğine gidin. Oyuncu kodu bölümünde "Değiştir"e dokunun.

Squad Busters'dan Örnek

İstediğiniz oyuncu kodunun daha önce bir başkası tarafından alınmamış olması gerekir. Oyuncu kodu değişikliği geri alınamaz, kendinize uygun bir kod seçmeye dikkat edin!