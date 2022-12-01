保護遊戲安全，儲存遊戲進度

註冊Supercell ID非常方便。登入您的Supercell遊戲，進入遊戲設定介面，點擊「Supercell ID」下方按鈕，即可開始註冊Supercell ID。您可以在所有Supercell遊戲中註冊Supercell ID，也可以在與我們合作的特定遊戲中註冊。

保護您的遊戲進度

無論您是想重新回歸遊戲，還是想將遊戲進度轉移到新的裝置，Supercell ID都能妥善儲存您的遊戲進度，讓您繼續享受遊戲樂趣。Supercell ID還可以幫助您在多台移動裝置之間同步遊戲進度，無論您是使用手機還是平板裝置。

Never Lose Your Game Again

綁定Supercell遊戲進度

您僅需一個Supercell ID即可綁定多款Supercell遊戲。在任意一個Supercell遊戲中建立Supercell ID，然後將其他不同的Supercell遊戲綁定至該帳號。就是這麼簡單。

Connect Them All!

多個帳號 輕鬆切換

有了Supercell ID，您可以在同一台裝置上切換同一個Supercell遊戲的不同遊戲進度。無論您是想分享樂趣，還是想要開啟一段新的旅程，Supercell ID 都可以幫您輕鬆實現。

Switch Between Accounts

Supercell ID好友

使用Supercell ID，您可以與其他玩家和好友連結。當您在進行一款Supercell遊戲時，將會在其它好友進行的另一款Supercell遊戲中顯示。如果您在Supercell ID中沒有找到好友功能，此功能將會在近期的更新中加入。

For Parents

如果您是一位家長，並且想要查看家長支援方面的內容，請參閱我們的《家長指南》以瞭解更多詳細資訊：https://supercell.com/en/parents/tw/