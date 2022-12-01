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註冊你的玩家ID

SUPERCELL ID

    SUPERCELL ID

    保護遊戲安全，儲存遊戲進度

    註冊Supercell ID非常方便。登入您的Supercell遊戲，進入遊戲設定介面，點擊「Supercell ID」下方按鈕，即可開始註冊Supercell ID。您可以在所有Supercell遊戲中註冊Supercell ID，也可以在與我們合作的特定遊戲中註冊。

    保護您的遊戲進度

    無論您是想重新回歸遊戲，還是想將遊戲進度轉移到新的裝置，Supercell ID都能妥善儲存您的遊戲進度，讓您繼續享受遊戲樂趣。Supercell ID還可以幫助您在多台移動裝置之間同步遊戲進度，無論您是使用手機還是平板裝置。

    Never Lose Your Game Again

    綁定Supercell遊戲進度

    您僅需一個Supercell ID即可綁定多款Supercell遊戲。在任意一個Supercell遊戲中建立Supercell ID，然後將其他不同的Supercell遊戲綁定至該帳號。就是這麼簡單。

    Connect Them All!

    多個帳號 輕鬆切換

    有了Supercell ID，您可以在同一台裝置上切換同一個Supercell遊戲的不同遊戲進度。無論您是想分享樂趣，還是想要開啟一段新的旅程，Supercell ID 都可以幫您輕鬆實現。

    Switch Between Accounts

    Supercell ID好友

    使用Supercell ID，您可以與其他玩家和好友連結。當您在進行一款Supercell遊戲時，將會在其它好友進行的另一款Supercell遊戲中顯示。如果您在Supercell ID中沒有找到好友功能，此功能將會在近期的更新中加入。

    For Parents

    如果您是一位家長，並且想要查看家長支援方面的內容，請參閱我們的《家長指南》以瞭解更多詳細資訊：https://supercell.com/en/parents/tw/