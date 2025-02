Voimaantulopäivä 12. elokuuta 2022

Nämä käyttöehdot käsittelevät sinun ja Supercell Oy:n välistä sopimussuhdetta koskien Supercellin pelien, kaupan, sivustojen sekä niihin liittyvien palveluiden käyttöä (kutsumme jäljempänä näitä yhdessä ”Palveluksi”). Supercell on suomalainen yhtiö (y-tunnus 2336509-6), jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki (jäljempänä ”Supercell” tai ”me”). Palvelun käyttö on myös Supercellin yksityisyyskäytännön sekä muiden asiaankuuluvien käytäntöjen alaista. Kyseisten käytäntöjen noudattaminen sisältyy näihin ehtoihin.

Sinun tulee hyväksyä nämä käyttöehdot sekä yksityisyyskäytäntö ennen kuin aloitat Palvelun käytön, mukaan lukien Supercellin nettisivustojen selailu ja pelin avaaminen. Sinulle voidaan luoda vierastili, jotta voit käyttää Palvelua, ja voit myös joutua rekisteröimään tilin Palveluun (yhdessä “Tili”). Näihin tileihin sisältyvät esimerkiksi pelitilit ja Supercell ID. Käyttämällä tiliä, rekisteröimällä tilin tai käyttämällä muuten Palvelua vahvistat, että olet täysi-ikäinen asuinmaassasi. Mikäli et ole, tulee lainmukaisen huoltajasi tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne.

ASENTAMALLA, KÄYTTÄMÄLLÄ TAI MUUTOIN KIRJAUTUMALLA PALVELUUN HYVÄKSYT NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT. MIKÄLI ET HYVÄKSY NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA, PYYDÄMME OLEMAAN KÄYTTÄMÄTTÄ PALVELUA. PALVELUN KÄYTTÖOIKEUS MITÄTÖIDÄÄN ALUEILLA, JOISSA PALVELU ON KIELLETTY.

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Yhdysvaltain ja Kanadan asukkaat hyväksyvät myös, että kaikki riidat Supercellin kanssa ratkaistaan tapauskohtaisesti ja lopullisesti sitovalla välimiesmenettelyllä kohdassa 8 (”Riitojen ratkaisu”) kuvatulla tavalla.

Supercell pidättää oikeuden tehdä oman harkintansa mukaan muutoksia, muokkauksia, lisäyksiä tai poistoja näihin käyttöehtoihin, yksityisyyskäytäntöön ja muihin asianmukaisiin ehtoihin milloin tahansa julkaisemalla muokatut ehdot Palvelussa. Jos jatkat Palvelun käyttöä, sinun katsotaan hyväksyneen tällaiset muutokset. Mikäli et hyväksy kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja, Supercellin yksityisyyskäytäntöä tai mitä tahansa muita Supercellin Palvelua koskevia sääntöjä tai menettelyohjeita, oikeutesi käyttää Palvelua raukeaa välittömästi, ja sinun tulee välittömästi lopettaa Palvelun käyttö.

1. Palvelun käyttäminen

1.1. Oikeutesi käyttää Palvelua

Jos hyväksyt nämä käyttöehdot ja muut asianomaiset Supercell-linjaukset sekä noudatat niitä myös jatkossa, sinulla on yksinomainen, ei-siirrettävissä oleva, ei-edelleen lisensoitava, peruutettavissa oleva ja rajoitettu käyttöoikeus Palveluun omia yksityisiä, ei-kaupallisia viihdetarkoituksiasi varten. Et saa käyttää Palvelua muihin tarkoituksiin.

Seuraavat rajoitukset koskevat Palvelun käyttöäsi:

Otat täyden vastuun, jos alaikäiset käyttävät Palvelua luvattomasti. Olet itse vastuussa, jos alaikäiset käyttävät luottokorttiasi tai muita maksutapoja (esim. PayPal).

Et saa (tai et saa yrittää) ostaa tai myydä käyttäjätiliäsi tai luovuttaa tai vuokrata sitä toiselle, luoda käyttäjätiliä käyttäen valheellisia henkilötietoja tai jonkun muun kuin itsesi puolesta; et saa käyttää Palvelua mikäli Supercell on aikaisemmin poistanut käyttäjätilisi tai mikäli sinut on aikaisemmin estetty jossakin Supercellin pelissä.

Et saa käyttää Palvelua mainostaaksesi tai välittääksesi kenellekään minkäänlaisia kaupallisia mainoksia, mukaan lukien ketjukirjeitä, mainos- tai roskapostia tai toistuvia tai harhaanjohtavia viestejä.

Käyttäjätilisi ja kirjautumistietosi

Sinua voidaan pyytää valitsemaan salasana tilillesi tai voit käyttää myös muita tunnistetietoja päästäksesi tilillesi (”kirjautumistiedot”). Et saa jakaa käyttäjätili- tai kirjautumistietojasi tai antaa kenellekään muulle pääsyä käyttäjätilillesi tai tehdä mitään muuta, mikä voisi vaarantaa käyttäjätilisi turvallisuuden. Mikäli saat selville tai sinulla on syytä olettaa käyttäjätilisi turvallisuuden olevan vaarassa (esimerkiksi kirjautumistietojen katoaminen, varkaus tai luvaton luovuttaminen), tulee sinun välittömästi ilmoittaa asiasta Supercellille ja muuttaa kirjautumistietosi. Olet yksinomaan vastuussa kirjautumistietojesi luottamuksellisuudesta, ja vastuussa kaikesta kirjautumistietojen käytöstä, mukaan lukien ostoista, riippumatta siitä, oletko valtuuttanut tällaista käyttöä vai et. Olet vastuussa kaikesta, mikä tapahtuu käyttäjätilisi kautta.

Supercell pidättää oikeuden poistaa tai ottaa haltuunsa yksittäisen käyttäjänimen milloin tahansa ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien jos ulkopuolinen taho väittää käyttäjänimen rikkovan kyseisen tahon oikeuksia.

Tilanteessa, jossa et käytä Supercell ID:tä, Palvelu tukee ainoastaan yhtä käyttäjätiliä kutakin tuetulla laitteella pelattavaa peliä kohden.

Käyttörajoitukset

Kaikenlainen Palvelun käyttö näiden käyttörajoitusten vastaisesti on kiellettyä, ja saattaa johtaa rajoitettujen käyttöoikeuksiesi välittömään päättymiseen sekä mahdolliseen oikeudelliseen vastuuseen.

Hyväksyt, ettet missään olosuhteissa:

ryhdy toimeen, jonka Supercell katsoo olevan ristiriidassa Palvelun hengen tai tarkoituksen kanssa, tai väärinkäytä Supercellin tukipalveluita

käytä tai ole mukana (suoraan tai epäsuorasti) käyttämässä huijauksia, haavoittuvuuksia, automatisoituja ohjelmia, emulaattoreita, botteja, hakkerointia, modeja tai mitään luvatonta kolmannen osapuolen ohjelmaa Palvelun, Supercellin pelin tai Supercellin pelikokemuksen muokkaamiseen, ohittamiseen tai häiritsemiseen

muokkaa tai aiheuta muokkauksia mihinkään Palvelun tai Supercellin pelien osana oleviin tiedostoihin ilman Supercellin kirjallista lupaa

aiheuta häiriöitä tai muuten vaikuta Palvelun normaalitoimintaan tai muuten käyttäydy tavalla, joka voi negatiivisesti vaikuttaa muiden käyttäjien kokemukseen Palvelua käytettäessä tai Supercellin pelien pelaamisen aikana. Tämä sisältää voittojen kauppaamisen tai minkä tahansa muun sijoitusten manipuloimisen, Palvelun virheiden hyväksikäytön epäoikeudenmukaisen edun saamiseksi muihin pelaajiin nähden tai minkä tahansa muun toimen, joka tahallisesti hyväksikäyttää Palvelua tai on vastoin sen suunniteltua toimintaa

häiritse, ylikuormita tai avusta häiritsemään tai ylikuormittamaan tietokonetta tai palvelinta, jota käytetään Palvelun tai minkä tahansa Supercellin peliympäristön tarjoamisessa tai tukitoimissa

toimeenpane minkään tyyppistä hyökkäystä tai ota sellaiseen osaa, kuten tietokoneviruksen jakamisessa, palvelunestohyökkäyksissä tai muissa yrityksissä häiritä Palvelua tai toisten käyttäjien Palvelun käyttöä tai pelikokemusta

pyri pääsemään luvattomasti käsiksi Palveluun, muiden rekisteröityihin tai käyttämiin tileihin, tietokoneisiin, palvelimiin tai Palveluun kytkettyihin verkkoihin millään muilla keinoin kuin Supercellin tarjoaman käyttöliittymän kautta, esimerkiksi kiertämällä tai muokkaamalla, yrittämällä kiertää tai muokata, tai rohkaisemalla tai avustamalla toista henkilöä kiertämään tai muokkaamaan mitä tahansa turvallisuustoimea, teknologiaa, laitetta tai ohjelmistoa, joka on osa Palvelua

julkaise loukkaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, halventavaa, herjaavaa tai rasistista, seksuaalisesti tai uskonnollisesti loukkaavaa tai muutoin hyökkääväksi katsottavaa tietoa tai käyttäydy toistuvasti haitallisesti, esimerkiksi julkaisemalla jatkuvasti ei-toivottua sisältöä

julkaise alastomuutta, liiallista väkivaltaa tai loukkaavaa sisältöä tai linkitä tällaista sisältöä

yritä häiritä, loukata tai vahingoittaa henkilöä tai ryhmää, mukaan lukien Supercellin työntekijöitä sekä asiakaspalveluedustajia, taikka yllyttää tai kehottaa tällaisen henkilön tai ryhmän häirintään, loukkaukseen tai vahingoittamiseen

anna saataville mitään materiaalia tai informaatiota, joka loukkaa tekijänoikeuksia, tavaramerkkiä, patenttia, liikesalaisuutta, yksityisyyden- tai yksilönsuojaa tai muuta kolmannen oikeutta tai joka imitoi toisen henkilön identiteettiä (mukaan lukien ketä tahansa Supercellin työntekijää)

takaisinmallinna, pura, hanki tai muutoin yritä selvittää minkään Palvelussa tai Supercellin pelissä käytettävän ohjelman tai muun aineettoman omaisuuden taustalla olevaa lähdekoodia, tai muutoin yritä hankkia informaatiota Palvelusta tai Supercellin pelistä käyttäen keinoja, joita Supercell ei ole erikseen nimenomaisesti hyväksynyt

tavoittele tai yritä tavoitella muiden Palvelun tai Supercellin pelin käyttäjien kirjautumistietoja tai muita tunnistetietoja tai henkilötietoja

kerää tai julkaise kenenkään yksityisiä henkilökohtaisia tietoja (mukaan lukien teksti-, kuva- tai videomuodossa), henkilöllisyystodistuksia tai taloudellisia tietoja Palvelun kautta

käytä mitään Supercellin peliä uhkapelaamiseen, vedonlyöntiin tai muuhun vastaavaan toimintaan, jossa palkintoja tai palkkioita voidaan voittaa (suorasti tai epäsuorasti), mukaan lukien vedonlyönti sellaisten ottelujen lopputuloksesta, joihin itse osallistut pelaajana, riippumatta siitä liittyykö otteluun maksu tai panos.

Supercell pidättää oikeuden määrittää, minkälaisten toimien se katsoo olevan sääntöjenvastaisia tai muutoin näiden käyttöehtojen tai Palvelun tarkoituksen tai hengen vastaisia. Supercell pidättää oikeuden tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin, jotka saattavat osaltasi johtaa esimerkiksi käyttäjätilin poistamiseen ja Palvelun käytön estämiseen.

1.2. Käyttäjätilin ja Palvelun sulkeminen ja lakkauttaminen

RAJOITTAMATTA MUITA OIKEUSSUOJAKEINOJAAN SUPERCELL VOI PÄÄTTÄÄ KÄYTTÄJÄTILEIHIN TAI PALVELUIHIN TAI SEN OSIIN KOHDISTUVASTA RAJOITUKSESTA, SULKEMISESTA, LAKKAUTTAMISESTA, MUOKKAAMISESTA, POISTAMISESTA TAI KÄYTTÄJÄTILIIN TAI PALVELUUN PÄÄSYÄ KOSKEVASTA RAJOITUKSESTA SIITÄ ERIKSEEN ILMOITTAMATTA (i) MIKÄLI ET NOUDATA TAI SUPERCELL EPÄILEE ETTÄ SINÄ ET NOUDATA NÄITÄ KÄYTTÖEHTOJA TAI (ii) MIKÄLI SINÄ OLET KÄYTTÄNYT TAI SINUN EPÄILLÄÄN KÄYTTÄNEEN PALVELUA LAITTOMASTI TAI SÄÄNTÖJENVASTAISESTI. EDELLÄ MAINITUSTA SAATTAA SEURATA KÄYTTÄJÄNIMESI JA PALVELUUN LIITTYVÄN HENKILÖLLISYYTESI MENETYS, KUTEN MYÖS MINKÄ TAHANSA PALVELUN KÄYTTÖÖN LIITTYVÄN EDUN, ETUOIKEUDEN, SAADUN VIRTUAALIESINEEN JA OSTETUN VIRTUAALIESINEEN MENETYS, EIKÄ SUPERCELLILLÄ OLE VELVOLLISUUTTA KORVATA SINULLE TÄLLAISTA TAPPIOTA TAI SEURAUSTA.

RAJOITTAMATTA MUITA OIKEUSSUOJAKEINOJAMME SAATAMME RAJOITTAA, SULKEA TAI POISTAA PALVELUN, TILEJÄ TAI NIIDEN OSIA MÄÄRÄAIKAISESTI TAI PYSYVÄSTI, KIELTÄÄ PÄÄSYN PELEIHIMME JA VERKKOSIVUILLEMME JA NIIDEN SISÄLTÄMIIN PALVELUIHIN, TYÖKALUIHIN JA MUUHUN SISÄLTÖÖN, VIIVÄSTYTTÄÄ TAI POISTAA YLLÄPITÄMÄÄMME SISÄLTÖÄ TAI RYHTYÄ TEKNISIIN JA OIKEUDELLISIIN TOIMIIN ESTÄÄKSEMME KÄYTTÄJIÄ KÄYTTÄMÄSTÄ PALVELUA MIKÄLI USKOMME HEIDÄN AIHEUTTAVAN RISKEJÄ TAI MAHDOLLISIA OIKEUDELLISIA VELVOITTEITA, LOUKKAAVAN ULKOPUOLISTEN TAHOJEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA TAI KÄYTTÄYTYVÄN EPÄJOHDONMUKAISESTI SUHTEESSA KÄYTTÖEHTOJEMME TAI KÄYTÄNTÖJEMME SISÄLTÖÖN JA HENKEEN. LISÄKSI SAATAMME ASIANMUKAISIKSI KATSOMISSAMME TILANTEISSA SULKEA MÄÄRÄAJAKSI TAI LAKKAUTTAA OMAN HARKINTAMME MUKAAN SELLAISTEN KÄYTTÄJIEN TILEJÄ, JOTKA OVAT SAATTANEET TOISTUVASTI LOUKATA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN IMMATERIAALIOIKEUKSIA.

SUPERCELL PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN LAKKAUTTAA KAIKKI VÄHINTÄÄN 180 PÄIVÄÄ KÄYTTÄMÄTTÖMÄNÄ OLLEET KÄYTTÄJÄTILIT.

Supercell pidättää oikeuden tarvittaessa lopettaa tarjoamasta ja/tai tukemasta Palvelua tai tiettyä peliä tai Palvelun osaa milloin tahansa, jolloin oikeutesi käyttää Palvelua tai sen osaa lakkaa välittömästi olemasta voimassa. Tämänkaltaisessa tilanteessa Supercellillä ei ole velvollisuutta maksaa hyvityksiä, korvauksia tai muita maksuja lakkautettuja Palveluita käyttäneille käyttäjille. Käyttäjätilisi sulkemisen seurauksena et välttämättä enää pääse Palveluun tai mihinkään sen osaan, mukaan lukien sisältöön, jonka sinä tai joku muu on tuottanut.

Voit itse sulkea käyttäjätilisi milloin vain ja mistä tahansa syystä noudattamalla tukisivullamme osoitteessa https://help.supercellsupport.com/fi/ esitettyjä ohjeita ja ilmoittamalla Supercellille, että haluat sulkea käyttäjätilisi.

2. Omistusoikeudet

2.1. Pelit ja Palvelu

Kaikki oikeudet, tekijänoikeudet ja omistusoikeudet, jotka liittyvät Palveluun, mukaan lukien kaikki pelit, nimekkeet, ohjelmointikoodi, teemat, kohteet, hahmot, hahmojen nimet, tarinat, dialogi, iskulauseet, konseptit, kuvitus, animaatio, äänet, sävellykset, audiovisuaaliset tehosteet, toimintatavat, moraaliset oikeudet, dokumentaatio, pelin sisäisen keskustelun tallenteet, hahmojen profiilitiedot, Supercellin peliohjelmistolla tapahtuvasta pelaamisesta tehdyt nauhoitteet sekä Supercellin peliohjelmistot ja palvelinohjelmistot, ovat Supercellin omaisuutta. Supercell varaa kaikki oikeudet, mukaan lukien kaikki immateriaalioikeudet tai muut omistusoikeudet, jotka liittyvät sen peleihin tai Palveluun.

2.2. Käyttäjätilit

YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ KÄYTTÄJÄTILISI OMISTUSOIKEUS JA MUUT AINEETTOMAAN OMAISUUTEEN LIITTYVÄT KÄYTTÄJÄTILIN OIKEUDET EIVÄT MISSÄÄN TILANTEESSA KUULU SINULLE JA ETTÄ KAIKKI KÄYTTÄJÄTILIIN KUULUVAT JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDET KUULUVAT YKSIN SUPERCELLILLE.

2.3. Virtuaalisisältö

Supercell omistaa tai on lisensoinut kaiken Palvelussa tai Supercellin peleissä olevan sisällön tai sillä on muuten käyttöoikeus kyseiseen sisältöön. Ymmärrät ja hyväksyt, että näissä ehdoissa mahdollisesti mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta sinulla ei ole omistusoikeutta tai muita oikeuksia mihinkään Palvelussa esiintyvään sisältöön, mukaan lukien Supercellin peleissä ansaittuihin tai Supercelliltä ostettuihin virtuaaliesineisiin, ‑sisältöön, ‑ominaisuuksiin, ‑tuotteisiin, -palveluihin tai ‑rahaan, tai mihinkään muihin käyttäjätiliin yhdistettäviin tai Palveluun tallennettuihin ominaisuuksiin.

3. Käyttäjäsisältö

3.1. Käyttäjäsisällön lähettäminen

”Käyttäjäsisältö” tarkoittaa kaikkea viestintää, kuvia, ääniä ja muuta materiaalia, jonka itse lataat tai lähetät Supercellin peliohjelmiston tai Palvelun kautta, tai jonka muut käyttäjät lataavat tai lähettävät, rajoituksetta mukaan lukien kaikki chat-tekstit. Lähettämällä tai siirtämällä mitä tahansa käyttäjäsisältöä käyttäessäsi Palvelua vakuutat, että kyseinen käyttäjäsisällön lataus tai lähetys on (a) virheetön eikä sisällä salassa pidettävää tietoa tai ole harhaanjohtava; (b) lain- ja sopimuksenmukainen eikä loukkaa ulkopuolisten tahojen oikeuksia, ja että sinulla on lupa lähettämiseen tai lataamiseen sellaiselta taholta, jonka henkilökohtaisia tietoja tai immateriaalioikeuksia materiaali koskee; (c) siten turvallinen, että se ei sisällä viruksia, adware- tai spyware-ohjelmia, matoja tai muuta haitallista koodia. Lisäksi ymmärrät ja hyväksyt, että kaikkia tämänkaltaiseen sisältöön liittyviä henkilötietoja tullaan käsittelemään Supercellin tietosuojaselosteessa tarkemmin kuvatulla tavalla.

3.1.1. Sisällön tarkastaminen

Supercell ei ole vastuussa käyttäjien toimittamasta käyttäjäsisällöstä, eikä ole vastuussa Palvelussa esiintyvän epäasiallisen sisällön tai käytöksen valvonnasta. Me emme ennakkotarkasta emmekä pysty valvomaan kaikkea käyttäjäsisältöä. Palvelun käyttö on sinun omalla vastuullasi. Käyttämällä Palvelua saatat altistua käyttäjäsisällölle, joka on loukkaavaa, säädytöntä tai ei muuten vastaa odotuksiasi. Kannat riskin Palveluun liittyvän käyttäjäsisällön käytön suhteen. Niin tahtoessamme edustajiemme tai käyttämämme teknologian kautta voimme valvoa ja/tai tallentaa vuorovaikutustasi Palvelussa tai muuta Palvelun käyttöön liittyvää yhteydenpitoasi (mukaan lukien chat-tekstit).

Hyväksymällä nämä käyttöehdot, annat hyväksyntäsi tämänkaltaiselle valvonnalle ja tallentamiselle. Ymmärrät ja hyväksyt, että sinulla ei ole yksityisyydensuojaan liittyviä odotuksia minkä tahansa käyttäjäsisällön välityksen tai siirron suhteen (mukaan lukien chat-tekstit ja puheyhteydet).

Supercell pidättää oikeuden oman harkintansa mukaisesti tarkastaa, tarkkailla, kieltää, muokata, poistaa, estää tai muutoin ottaa Käyttäjäsisältöä pois saatavilta (mukaan lukien rajoittamattomasti sinun Käyttäjäsisältöäsi) ilman ilmoitusta etukäteen mistä tahansa syystä tai ilman syytä milloin tahansa. Supercell ei Palvelua mahdollisesti valvoessaan ole vastuussa käyttäjäsisällöstä eikä katso velvollisuudekseen muokata tai poistaa mitään sopimatonta käyttäjäsisältöä vaikka Supercell päättäisikin harkintansa mukaan valvoa Palvelun käyttöä. Meillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, niin tahtoessamme muokata, poistaa tai kieltäytyä julkaisemasta käyttäjäsisältöä.

3.2. Muiden Palvelun jäsenten tietojen käyttö

3.2.1. Julkinen keskustelu

Palvelu saattaa sisältää erilaisia foorumeita, blogeja ja chat-ominaisuuksia, joissa voit julkaista käyttäjäsisältöä, mukaan lukien huomioitasi ja muita kommentteja valikoiduista aiheista. Supercell ei voi taata, että muut jäsenet eivät hyödynnä jakamiasi ideoita ja tietoa. Mikäli sinulla on idea tai tietoa jonka haluat pitää salassa tai jota et halua muiden käyttävän, sinun ei tule julkaista sitä Palvelussa. Supercellillä ei ole velvollisuutta arvioida tai käyttää mitään ideoita tai tietoa tai maksaa sinulle korvausta sellaisista ideoista ja tiedoista, joita päätät jakaa.

3.2.2. Vastuu omasta sisällöstä

Olet yksinomaisessa vastuussa Palvelun kautta tai sen yhteydessä muille julkaisemastasi informaatiosta. Supercell saattaa estää, kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa mitä tahansa käyttäjäsisältöä mistä tahansa syystä tai syytä ollenkaan ilmoittamatta, mukaan lukien käyttäjäsisältöä, joka Supercellin käsityksen mukaan on näiden käyttöehtojen vastaista.

3.2.3. Lisenssisi Supercellin kanssa

Täten myönnät Supercellille peruuttamattoman, alituisen, siirrettävän, täysin maksetun, tekijänoikeuskorvauksettoman, maailmanlaajuisen lisenssin (mukaan lukien oikeuden alilisensoida ja luovuttaa kolmansille osapuolille) sekä oikeuden kopioida, jäljentää, korjata, mukauttaa, muokata, käyttää johdannaisten teosten luomiseen, valmistaa, kaupallistaa, julkaista, jakaa, myydä, lisensoida, alilisensoida, siirtää, vuokrata, levittää, näyttää julkisesti, esittää julkisesti, tarjota käyttöön sähköisesti, lähettää, tuoda julkisuuteen telekommunikaatiolla, näyttää, esittää, tallentaa tietokoneen muistiin sekä käyttää ja harjoittaa kaikin tavoin tuottamaasi käyttäjäsisältöä ja siitä muokattuja tai johdettuja teoksia tarjoamamme Palvelun yhteydessä (mukaan lukien Palvelun markkinointi ja promootio). Täten myönnät Supercellille myös oikeuden sallia muiden käyttää Supercellille näissä käyttöehdoissa myönnettyjä oikeuksia. Lisäksi myönnät Supercellille ehdottoman ja peruuttamattoman oikeuden käyttää ja hyödyntää nimeäsi, ulkonäköäsi ja mitä tahansa muita tietoja tai materiaaleja, jotka sisältyvät tai liittyvät mihin tahansa käyttäjäsisältöön ilman mitään velvollisuuksia sinua kohtaan. Paitsi lain toisin määrätessä sinä luovut kaikista tekijänoikeuksista ja/tai moraalisista oikeuksista käyttäjäsisältöösi riippumatta siitä muutetaanko käyttäjäsisältöäsi millään tavalla. Supercell ei esitä vaatimuksia käyttäjäsisältöäsi koskevan omistusoikeuden suhteen, ja mikään kohta näissä käyttöehdoissa ei ole tarkoitettu rajoittamaan niitä oikeuksia, joita sinulla itselläsi on käyttäjäsisältösi käytön ja hyödyntämisen suhteen. Supercellillä ei ole velvollisuutta valvoa tai panna täytäntöön käyttäjäsisältöösi liittyviä immateriaalioikeuksia.

3.3. Käyttäjien vuorovaikutus

Olet yksin vastuussa vuorovaikutuksestasi muiden Palvelun käyttäjien sekä kaikkien muiden tahojen kanssa, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa Palvelun ja/tai Supercellin pelien kautta. Supercellillä on oikeus (mutta ei velvollisuutta) osallistua kaikilla tavoin vuorovaikutuksia koskeviin kiistoihin. Sinun tulee tehdä Supercellin kanssa yhteistyötä epäillyn laittoman, vilpillisen tai epäasianmukaisen toiminnan selvittämiseksi, mukaan lukien antamalla Supercellille pääsyn mihin tahansa salasanalla suojattuun käyttäjätilisi osioon.

Mikäli sinulla on kiistaa yhden tai useamman käyttäjän kanssa, vapautat meidät (sekä toimihenkilömme, johtajamme, edustajamme, tytäryhtiömme, yhteisyrityskumppanimme ja työntekijämme) kaikesta vastuusta kyseisistä kiistoista johtuvien tai jollain tavalla niihin yhteydessä olevien kaikenlaisten ja -tyyppisten väitteiden, vaatimusten ja vahinkojen suhteen.

4. Maksut ja ostoehdot

4.1. Ostot

Voit ostaa Palvelussa oikealla rahalla rajoitetun, henkilökohtaisen, ei-siirrettävän, ei-alilisensoitavan ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää (a) virtuaalivaluuttaa, kuten virtuaalirahaa tai timantteja Supercellin peleissä käytettäväksi; (b) virtuaalisia pelin sisäisiä esineitä, sisältöä ja ominaisuuksia; sekä (c) muita hyödykkeitä ja palveluita (kohdat a–c yhdessä ovat “Virtuaaliesineitä”). Voit hankkia Virtuaaliesineitä vain meiltä tai virallisilta kumppaneiltamme Palvelun kautta, etkä millään muulla tavalla.

Hyväksyt nimenomaisesti, että Virtuaaliesineiden tai muun digitaalisen sisällön ostosopimus astuu voimaan ennen minkään sovellettavan lain aiheuttaman lakimääräisen peruuttamisoikeuden päättymistä. Hyväksyt nimenomaisesti ja ennalta, että ostamasi sisältö toimitetaan sinulle ennen peruuttamisoikeuden päättymistä, minkä vuoksi menetät lakimääräisen peruuttamisoikeuden.

Supercell voi hallita, säännellä, valvoa, muuttaa tai poistaa Virtuaaliesineitä milloin tahansa, ilmoituksella tai ilmoittamatta. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Supercell ei ole vastuussa sinulle tai ulkopuolisille tahoille, mikäli Supercell päättää käyttää näitä oikeuksiaan.

Virtuaaliesineiden siirto on kiellettyä, ellei tätä ole nimenomaisesti sallittu Palvelussa. Ellei Palvelussa ole tätä nimenomaisesti sallittu, et saa myydä, ostaa, lunastaa tai muulla tavoin siirtää Virtuaaliesineitä muille henkilöille tai tahoille tai yrittää mitään edellä mainituista, mukaan lukien Supercellille, toiselle käyttäjälle tai ulkopuolisille tahoille.

KAIKKI PALVELUN KAUTTA TEHDYT VIRTUAALIESINEIDEN OSTOT JA LUNASTUKSET OVAT LOPULLISIA, EIKÄ NIITÄ VOI PERUUTTAA PAITSI SOVELLETTAVAN LAIN NIIN MÄÄRÄTESSÄ. Vanhempien oppaassa on lisätietoa alaikäisten tekemistä ostoista.

Virtuaaliesineiden käyttömahdollisuus Supercellin peleissä on Supercellin tarjoama palvelu, joka alkaa heti kun Supercell on hyväksynyt ostoksesi.

4.2. Maksaminen

Sitoudut maksamaan kaikki tekemäsi ostokset (mukaan lukien kulloinkin voimassa olevat verot) sekä kaikki muut käyttäjätilisi kautta tehdyt ostokset. Supercell varaa oikeuden tarkistaa ja muuttaa Palvelun kautta tarjottujen Virtuaaliesineiden hinnoittelua milloin tahansa. YMMÄRRÄT, ETTÄ SUPERCELLIN EI TARVITSE KORVATA HANKINTAA MISTÄÄN SYYSTÄ JA ETTÄ ET SAA RAHAA TAI MUUTA HYVITYSTÄ KÄYTTÄMÄTTÖMISTÄ VIRTUAALIESINEISTÄ, JOS KÄYTTÄJÄTILISI SULJETAAN.

5. Palvelua koskevat päivitykset

Palvelu on luonteeltaan muuttuva ja kehittyvä. Supercell saattaa edellyttää sinun hyväksyvän laitteellesi tai tietokoneellesi asennettuja Palvelua ja Supercellin pelejä koskevia päivityksiä. Ymmärrät, että Supercell saattaa päivittää Palvelua ja Supercellin pelejä ilmoittaen tai ilman eri ilmoitusta. Saatat ajoittain joutua päivittämään ulkopuolisten tahojen julkaisemia ohjelmistoja, jotta pystyt käyttämään Palvelua ja pelataksesi Supercellin pelejä.

6. Vastuuvapaus takuista

RAJOITTAMATTA SUPERCELLIN ALLA OLEVASSA KOHDASSA 7 LÄPIKÄYTÄVIÄ VASTUITA PALVELU TARJOTAAN KÄYTTÖÖSI ”SELLAISENA KUIN SE ON” JA ”SILLOIN KUIN SE ON SAATAVILLA” ILMAN MINKÄÄNLAISIA NIMENOMAISIA TAI OLETETTUJA TAKUITA, MUKAAN LUKIEN TAKUUT KOSKIEN SOVELTUVUUTTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUTTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OMISTUSOIKEUTTA, OIKEUKSIEN RIKKOMATTOMUUTTA, TAI TAKUITA, JOTKA AIHEUTUVAT SOPIMUKSEEN JOHTANEISTA TOIMISTA (COURSE OF DEALING) TAI YLEISESTI HYVÄKSYTYISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ (USAGE OF TRADE). SUPERCELL EI TAKAA, ETTÄ VOIT PÄÄSTÄ PALVELUUN TAI KÄYTTÄÄ PALVELUA HALUAMINASI AJANKOHTINA TAI HALUAMISSASI PAIKOISSA, TAI ETTÄ PALVELU ON KATKEAMATONTA TAI VIRHEETÖNTÄ, TAI ETTÄ VIAT KORJATAAN, TAI ETTÄ PELI TAI PALVELU OVAT VIRUKSETTOMIA, TAI ETTÄ PELISSÄ TAI PALVELUSSA EI OLE MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA.

Jotkut maat/alueet eivät salli tiettyjen takuiden poisjättöä. Näin ollen, voi olla että jotkut yllä olevista ehdoista eivät koske sinua.

7. Vastuunrajoitukset; Yksinomainen oikeussuojakeino; Korvaus

Supercell ei ole vastuussa sinulle mistään epäsuorasta, välillisestä tai muusta vastaavasta vahingosta, mukaan lukien tulojen tai tuottojen menetyksestä, kadonneista tiedoista tai liiketoiminnan häirinnästä tai vastaavista aineettomista menetyksistä, jotka johtuvat tai liittyvät millä tahansa tavalla näihin käyttöehtoihin tai Palveluun itseensä. Supercellin kokonaisvastuu rajoittuu joka tapauksessa siihen summaan, jonka olet maksanut Supercellille näiden käyttöehtojen mukaisesti niinä kuutena kuukautena, jotka edeltävät alkuperäisen väitteesi tekemispäivää. Mikäli et ole maksanut Supercellille mitään kyseisen ajanjakson aikana, sinun yksinomainen oikeussuojakeinosi on lopettaa Palvelun käyttö ja lakkauttaa käyttäjätilisi. Jotkin oikeusjärjestelmät eivät salli tiettyjen lisätakuiden tai vastuiden poissulkemista tiettyjen vahinkotyyppien osalta. Sen vuoksi eräät yllämainituista vastuunrajoituksista eivät välttämättä sovellu sinuun.

Mikäli Supercell ei sovellettavasta laista johtuen kykene rajoittamaan vastuitaan tai takuitaan kuten tässä on selostettu, tällainen takuu ja Supercellin vastuu määrittyy kyseisen sovellettavan lain minivaatimusten mukaisesti. Mikään näissä käyttöehdoissa mainittu ei rajoita lakisääteisiä kuluttajan oikeuksiasi.

Sitoudut suojaamaan ja puolustamaan Supercelliä (mukaan lukien toimihenkilöitämme, johtajiamme, välittäjiämme, tytäryhtiöitämme, yhteishankkeittamme ja työntekijöitämme) kaikilta väitteiltä, vaatimuksilta, vahingonkorvausvaatimuksilta ja menetyksiltä, mukaan lukien kohtuulliset asianajokustannukset, joita ulkopuolinen taho vaatii johtuen Palvelun käytöstäsi tai siitä, että olet rikkonut näitä käyttöehtoja. Edellä mainittu ei kuitenkaan sovellu, mikäli oikeuksien loukkaaminen ei liity tahalliseen tai tuottamukselliseen toimintaasi.

8. Riidanratkaisu

Sinä ja Supercell sovitte, että tässä sopimuksessa kuvattu riidanratkaisumenettely on voimassa kaikissa riitatilanteissa tai vaateissa, jotka liittyvät näihin käyttöehtoihin, yksityisyyskäytäntöön tai Palveluun. Riitatilanteet sisältävät kaikki vaateet, mukaan lukien mutta ei näihin rajoittuen oikeudelliset, oikeussuojaa koskevat ja lakiperusteiset vaateet. Riidanratkaisumenetelmät ovat voimassa vaikka lopettaisit tilisi käytön, poistaisit tilisi tai lopettaisit Palvelun käytön. Ne ovat voimassa myös riitatilanteissa, jotka ilmenivät ennen tämän sopimuksen solmimista.

Kohdat 8.1.–8.6. koskevat sinua, jos asut Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Ne eivät koske sinua, jos asut missä tahansa muussa maassa.

8.1. Epämuodollinen riidanratkaisu

Sinun tulee yrittää ratkaista mikä tahansa riitatilanne suoraan Supercellin kanssa epämuodollisesti vähintään kolmenkymmenen (30) päivän ajan ennen välimiesoikeuteen siirtymistä. Epämuodollinen riidanratkaisumenetelmä alkaa, kun teet Supercellille riitatilanteesta kirjallisen ilmoituksen osoitteeseen legal-requests@supercell.com.

8.2. Välimiesoikeussopimus

Sinä ja Supercell sovitte ratkaisevanne kaikki riidat lopullisesti ja sitovasti ainoastaan välimiesmenettelyllä alla kuvatulla tavalla:

Joko sinä tai Supercell voitte halutessanne viedä minkä tahansa riitatilanteen ratkaistavaksi lopullisesti välimiesoikeuteen, paitsi jos vaade kuuluu johonkin alla eritellyistä poikkeustapauksista. Jos sinä tai Supercell viette tämän kohdan mukaan välimiesmenettelyllä ratkaistavissa olevan vaateen oikeuteen, kumpi tahansa osapuoli voi anoa tuomioistuinta siirtämään vaateen selvittämisen välimiesoikeuteen. Välimiehillä on yksinomainen valtuutus päättää, onko mikä tahansa kohta kohdasta 8 (“Riidanratkaisu”) pätevä tai toimeenpanokelpoinen, tai onko se sovellettavissa vaateeseen.

Välimiesmenettely tapahtuu puolueettomassa välimiesoikeudessa. Tämä tarkoittaa, että sinä ja Supercell sovitte luopuvanne oikeudestanne ratkaista riitatilanne oikeudessa tuomarin ja valamiehistön edessä. Välimiesoikeudessa on käytössä eri säännöt kuin virallisemmassa oikeuskäsittelyssä. Esimerkiksi mahdollisuus pakottaa vastapuoli jakamaan tietoa voi olla rajoitetumpi kuin virallisemmassa oikeuskäsittelyssä, jossa voidaan joutua paljastamaan asiakirjojen salassa pidettävää tietoa. Kun välimiesoikeus on tehnyt ratkaisunsa, päätös on lopullinen. Sinä tai Supercell voitte pyytää välimiesoikeuden tekemää päätöstä ja siihen johtaneita syitä kirjallisena. Kumpi osapuoli tahansa voi hakea oikeudelta täytäntöönpanomääräystä, mikä tekee päätöksestä yhtäläisen tuomioistuimen tuomion kanssa. Sinä ja Supercell ette yleisesti ottaen kykene muuttamaan välimiesoikeuden päätöstä lakiteitse paitsi erittäin poikkeuksellisissa tilanteissa.

8.3. Välimiesmenettely

Välimiesmenettelyn käsittelee American Arbitration Association (AAA). Välimiesmenettelyssä käytetään AAA:n sääntöjä ja menettelytapoja. Näihin kuuluvat AAA:n kuluttajien ja kaupallisten tahojen välisiä välimiesmenettelyjä koskevat Consumer Arbitration Rules ‑säännöt. Jos näiden käyttöehtojen ja AAA:n sääntöjen ja menettelytapojen välillä kuitenkin on ristiriitoja, noudatamme näitä käyttöehtoja. Voit käydä läpi AAA:n säännöt tai aloittaa välimiesmenettelyn siirtymällä AAA:n verkkosivustolle. Jos kumpi tahansa osapuolista päättää aloittaa välimiesmenettelyn, sovimme toimittavamme toiselle osapuolista kirjallisen välimiesmenettelyvaateen AAA:n sääntöjen mukaisesti.

Välimiesoikeuden maksut määräytyvät AAA:n Consumer Arbitration Rules ‑sääntöjen perusteella. Jos välimiesoikeus toteaa maksujen olevan liian suuret, Supercell maksaa maksut. Kumpikin osapuoli maksaa oman asianajajansa palkkiot ja kulut, paitsi jos vaateessa määrätään voittavan osapuolen saavan asianajajansa palkkiot ja kulut korvauksena, jolloin välimiesoikeus voi tuomita ne maksettavaksi soveltuvan lain mukaisesti. Jos toinen osapuolista haastaa välimiesoikeuden tuomion tai päätöksen laillisuuden uudessa oikeuskäsittelyssä ja häviää käsittelyn, hävinnyt osapuoli maksaa haasteeseen liittyvät toisen osapuolen kulut ja asianajopalkkion.

Välimiesmenettely tapahtuu joko Yhdysvaltain Kalifornian San Franciscossa tai omassa kotimaassasi tai -provinssissasi.

8.4. Poikkeukset välimiesoikeussopimukseen

Sinä ja Supercell sovitte, että kohdan 8.2. välimiesoikeussopimus ei päde seuraavissa riitatilanteissa:

Supercellin immateriaalioikeuksia koskevat vaateet, esimerkiksi vaateet ylläpitää tai suojata Supercellin tekijänoikeuksia, tavaramerkkejä, ulkoasua, verkkotunnusta, patentteja, kauppasalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia, tai vaateet, jotka koskevat oikeuksien laillisuutta

vaateet, jotka liittyvät piratismiin tai vahinkoa aiheuttavaan häirintään

vaateet, jotka eivät kuulu välimiesoikeussopimuksen piiriin oikeudellisista syistä ja joita eivät ehkäise ennalta liittovaltion lait, jotka sallisivat välimiesmenettelyn

vaateet, jotka kuuluvat vähäisten vaatimusten menettelyn piiriin.

Kaikki riitatilanteet, jotka sisältyvät näihin poikkeuksiin eivätkä siten sovellu välimiesmenettelyn ratkaistaviksi, ratkaistaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa kohdan 10 (”Tuomioistuimen toimipaikka välimiesmenettelyn ulkopuolisille riidoille”) kuvaamalla tavalla.

8.5. Ei ryhmäkanteita

Sinä ja Supercell sovitte, että voitte nostaa kanteita vain toisianne vastaan yksilökohtaisesti.

Se tarkoittaa seuraavaa:

Sinä et voi nostaa kannetta Supercelliä vastaan asianomistajana tai ryhmän jäsenenä minkäänlaisessa ryhmäkanteessa.

Välimiesoikeus ei voi yhdistää kenenkään toisen henkilön kannetta ja omaasi muodostaakseen yhtä tapausta tai johtaa minkäänlaisen ryhmäkanteen välimiesmenettelyä.

Välimiesoikeuden päätös tai tuomio sinun tapauksessasi ei päde kenenkään muun tapauksessa eikä sen perusteella voida tehdä päätöstä kenenkään toisen riitatilanteessa.

Jos tämä kohta (kohta 8.5., ”Ei ryhmäkanteita”) todetaan mahdottomaksi valvoa tai mitättömäksi, koko kohta 8, mukaan lukien kohdat 8.1.–8.6. mitätöityvät.

8.6. Välimiesoikeussopimus- ja Ei ryhmäkanteita ‑ehdoista irrottautuminen

Voit halutessasi irrottautua yllä olevista Välimiesoikeussopimus- ja Ei ryhmäkanteita ‑ehdoista (kohdat 8.1.–8.5.) lähettämällä kirjallisen ilmoituksen irrottautumispäätöksestäsi osoitteeseen legal-requests@supercell.com otsikolla ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT. Sinun on lähetettävä ilmoitus kolmenkymmenen (30) päivän sisällä Palvelun käytön aloittamisesta tai tämän irrottautumismahdollisuuden saataville tulosta, kumpi tahansa niistä on myöhemmin. Jos et lähetä meille ilmoitusta tuona aikana, sitoudut ratkaisemaan riitatilanteet välimiesmenettelyllä tämän kappaleen ehtojen mukaisesti. Jos irrottaudut näistä välimiesmenettelyehdoista, myöskään Supercell ei ole sidottu niihin.

9. Sovellettavissa oleva laki

Jos olet Yhdysvaltain tai Kanadan asukas: (1) Kohdan 8 Välimiesoikeussopimus- ja Ei ryhmäkanteita ‑kohtia tulkitaan ja sovelletaan Yhdysvaltain liittovaltion Federal Arbitration Act ‑välimiesmenettelylain (mukaan lukien sen menettelysäännökset) mukaisesti ja (2) kaikki riidat, jotka liittyvät näihin käyttöehtoihin, yksityisyyskäytäntöön tai Palveluun, ovat kaikilta osin Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lakien alaisia riippumatta lainvalintasäännöksistä.

Jos et ole Yhdysvaltain tai Kanadan kansalainen, hyväksyt, että kaikkiin kanteisiin tai riitoihin, jotka liittyvät näihin käyttöehtoihin, yksityisyyskäytäntöön ja Palveluun, sovelletaan Suomen lakia riippumatta lainvalintasäännöksistä.

10. Tuomioistuimen toimipaikka välimiesmenettelyn ulkopuolisille riidoille

Jos olet Yhdysvaltain tai Kanadan asukas, hyväksyt, että kaikki sellaiset Supercelliä vastaan nostamasi kanteet ja sinun ja Supercellin väliset riidat, joihin ei sovelleta kohdan 8 mukaisesti välimiesmenettelyä, on ratkaistava yksinomaisesti liittovaltion tai osavaltion oikeudessa Kalifornian San Franciscossa. Sinä ja Supercell hyväksytte tuomioistuimen toimipaikan ja toimivallan Kalifornian San Franciscossa kaikissa tällaisissa tapauksissa.

Jos et ole Yhdysvaltain tai Kanadan asukas, hyväksyt, että kaikki Supercelliä vastaan nostamasi kanteet ja sinun ja Supercellin väliset riidat on ratkaistava tuomioistuimessa, joka sijaitsee Helsingissä, Suomessa.

11. Erotettavuus

Mikäli jokin osa näistä käyttöehdoista tai yksityisyyskäytännöstä todetaan kokonaan tai osittain laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi tietyn toimivaltaisen tuomioistuimen tuomiopiirissä, sellaisen säännöksen katsotaan olevan pätemätön tässä tuomiopiirissä vain ja ainoastaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi todetulta osaltaan, eikä tällä katsota olevan vaikutusta näiden käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen voimassaoloon, pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen muilta osin. Sanotussa tilanteessa nämä käyttöehdot tai tietosuojaseloste pysyvät kaikilta muilta osin voimassa.

12. Yleistä

12.1. Siirtäminen

Supercell voi luovuttaa tai siirtää näihin käyttöehtoihin ja/tai tietosuojaselosteeseen liittyvät oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain kenelle tahansa henkilölle, yhtiölle tai yhteisölle milloin tahansa ilman suostumustasi. Et saa luovuttaa tai siirtää oikeuksiasi tai velvollisuuksiasi, jotka johtuvat näistä käyttöehdoista tai yksityisyyskäytännöstä ilman Supercellin etukäteistä kirjallista suostumusta. Tekemäsi luvaton luovutus tai siirto on mitätön ja vailla vaikutusta.

12.2. Täydentävät ehdot

Supercell voi julkaista muita ehtoja, jotka liittyvät tiettyihin palveluihin, kuten foorumeihin, kilpailuihin ja kanta-asiakasohjelmiin. Kyseisten palvelujen käyttöön sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi kulloinkin voimassa olevia täydentäviä ehtoja.

12.3. Koko sopimus

Nämä käyttöehdot, mahdolliset Täydentävät Ehdot ja kaikki asiakirjat joihin näissä käyttöehdoissa nimenomaisesti viitataan (kuten yksityisyyskäytäntö), muodostavat koko sopimuksen sinun ja Supercellin välillä, ja tämä sopimus korvaa kaikki mahdolliset aiemmat sopimukset sinun ja Supercellin välillä tässä asiassa riippumatta näiden aikaisempien tahdonilmaisujen syntytavasta.

12.4. Luopuminen

Se että Supercell jättää mistä tahansa syystä näiden käyttöehtojen tai tietosuojaselosteen jonkin osan tai näihin käyttöehtoihin liittyvän oikeussuojakeinon tai muun oikeuden käyttämättä tai täytäntöön panematta ei merkitse siitä luopumista.

Supercellin nimenomainen luopuminen käyttämästä oikeuttaan suhteessa tiettyyn näiden käyttöehtojen tai Supercellin tietosuojaselosteen osaan tai muuhun näihin käyttöehtoihin liittyvään oikeussuojakeinoon tai muuhun oikeuteen ei merkitse siitä luopumista myös tulevaisuudessa.

Ellei näissä käyttöehdoissa ole nimenomaisesti toisin mainittu, mitkään Supercellin esittämät asiat, lausunnot, suostumukset, vastuunvapautukset tai muut toimenpiteet tai laiminlyönnit eivät merkitse muutosta näihin käyttöehtoihin tai sido Supercelliä, ellei kyseistä seikkaa ole dokumentoitu kirjallisesti fyysisessä muodossa ja allekirjoitettu käsin sinun ja Supercellin asianmukaisesti valtuuttaman edustajan toimesta.

12.5. Ilmoitukset

Voimme lähettää sinulle ilmoituksia pelissämme, supercell.com-sivuston kautta, sähköpostitse tai muilla tavoin meille antamiasi yhteystietoja käyttäen. Kaikki tekemäsi tai sinulta edellytetyt ilmoitukset, jotka perustuvat näihin käyttöehtoihin tai Supercellin yksityisyyskäytäntöön on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava seuraavasti: Supercell Oy. Lakiasiat, Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki. Kopio on lähetettävä osoitteeseen legal-requests@supercell.com.

12.6. Kohtuulliset hyvitykset

Hyväksyt, että näissä käyttöehdoissa Supercellille myönnettävät oikeudet ja asiakkaalle muodostuvat velvoitteet ovat luonteeltaan ainutlaatuisia ja korvaamattomia, ja niiden menetys aiheuttaa Supercellille peruuttamatonta vahinkoa, jota ei voida täysin korvata rahallisilla vahingonkorvauksilla. Tästä johtuen Supercell on oikeutettu kieltomääräykseen tai muuhun kohtuullistamistoimeen (ilman velvoitetta takuista, takauksesta tai todisteista aiheutuneista vahingoista) siinä tapauksessa, että sinä rikot ehtoja tai sinun voidaan odottaa rikkovan ehtoja.

Luovut peruuttamattomasti kaikista oikeuksistasi hakea kieltomääräystä tai muuta kohtuullistamistoimea, kieltää tai rajoittaa Palvelun toimintaa tai mitään Supercellin peliä, hyväksikäyttää mitään mainontaa tai muita Palvelussa tai pelissä julkaistuja materiaaleja, tai hyväksikäyttää Palvelua tai mitään sen sisältöä tai muuta materiaalia, jota Palvelussa käytetään tai jota Palvelussa on esillä, ja suostut rajoittamaan mahdolliset korvausvaateesi rahallisiksi vahingonkorvauksiksi kohdan 7 rajoituksia noudattaen.

12.7. Ylivoimainen este

Supercell ei ole vastuussa viivästyksistä tai toimintahäiriöistä, jotka aiheutuvat kohtuuden rajoissa Supercellistä riippumattomista syistä, mukaan lukien kaikki toimintahäiriöt tässä mainittavista, Supercellistä riippumattomista odottamattomista tilanteista tai syistä, joita aiheuttavat esimerkiksi luonnonmullistukset, sota, terrorismi, mellakat, kauppasaarrot, siviili- tai sotilasviranomaisten toimet, tulipalot, tulvat, onnettomuudet, lakot tai pula kulkumahdollisuuksista, polttoaineesta, energiasta, työvoimasta tai raaka-aineista.