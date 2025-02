Data di entrata in vigore: 12 agosto 2022

Le condizioni di cui al presente contratto ("Condizioni d'Uso") disciplinano il rapporto tra l'utente e Supercell Oy, società finlandese (codice impresa 2336509-6) con sede legale in Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki, Finlandia (di seguito "Supercell" o "Noi" o "Ci"), con riferimento all'utilizzo da parte dell'utente dei giochi, del negozio, dei siti e dei servizi collegati offerti da Supercell (il "Servizio"). L'utilizzo del Servizio è altresì disciplinato dalla Normativa sulla Privacy di Supercell e altre normative pertinenti, che devono intendersi parte integrante delle presenti Condizioni d'Uso.

Prima di accedere a o utilizzare il Servizio, inclusa la navigazione di qualsiasi sito di Supercell ovvero l'accesso a qualsiasi gioco, sarà necessario accettare le presenti Condizioni d'Uso e la Normativa sulla privacy. Supercell potrà creare un account ospite per l'utente per permettergli la fruizione del Servizio; all'utente potrebbe essere altresì richiesto di registrare un account sul Servizio (tali account saranno di seguito congiuntamente denominati gli "Account"). Tali Account includono, per esempio, Account di gioco e Supercell ID. Usando o registrando un Account ovvero utilizzando altrimenti il Servizio, l'utente dichiara di aver raggiunto la maggiore età ai sensi del diritto dello Stato di residenza. Laddove l'utente non abbia raggiunto tale età, il tutore dello stesso sarà tenuto a prendere visione delle presenti Condizioni d'Uso e accettarle.

INSTALLANDO, UTILIZZANDO O ACCEDENDO COMUNQUE AL SERVIZIO, L'UTENTE ACCETTA LE PRESENTI CONDIZIONI D'USO. QUALORA L'UTENTE NON INTENDA ACCETTARE LE PRESENTI CONDIZIONI D'USO, È TENUTO A NON INSTALLARE, UTILIZZARE O ACCEDERE AL SERVIZIO. IL SERVIZIO NON È VALIDO LADDOVE PROIBITO DALLA LEGGE.

AVVISO IMPORTANTE: gli utenti che risiedono negli Stati Uniti e in Canada convengono che eventuali controversie con Supercell saranno risolte individualmente tramite l'arbitrato definitivo e vincolante di cui all'articolo 8 ("Risoluzione delle controversie").

Supercell si riserva il diritto di variare, modificare, aggiungere o rimuovere, a propria discrezione e in qualsiasi momento, parte delle presenti Condizioni d'Uso, della propria Normativa sulla privacy e di altre normative di Supercell pertinenti attraverso la pubblicazione delle relative modifiche sul Servizio. Continuando a utilizzare il Servizio, l'utente accetta e acconsente alle variazioni di cui sopra. Qualora in qualsiasi momento l'utente non convenga, anche solo in parte, con le più recenti versioni delle Condizioni d'Uso, della Normativa sulla privacy ovvero con qualsiasi altro codice di comportamento, normativa o regola di Supercell, il diritto d'uso del Servizio si estinguerà immediatamente e l'utente dovrà interrompere senza indugio l'utilizzo del Servizio.

1. Utilizzo del Servizio

1.1. Il diritto dell'utente all'uso del Servizio

Subordinatamente all'accettazione da parte dell'utente delle presenti Condizioni d'Uso e di qualsiasi altra normativa di Supercell, nonché all'ininterrotta osservanza delle stesse, l'utente ottiene un diritto non esclusivo, non trasferibile, non cedibile in sub-licenza, revocabile e limitato per accedere e utilizzare il Servizio a scopo di intrattenimento non commerciale. L'utente conviene di non utilizzare il Servizio per fini diversi.

L'uso del Servizio è soggetto alle seguenti restrizioni.

L'utente accetta la piena responsabilità per l'uso non autorizzato del Servizio da parte di minori. La responsabilità per l'eventuale uso della propria carta di credito o di altro strumento di pagamento (come Paypal) da parte di minori ricade in capo all'utente.

L'utente non potrà (né potrà tentare di) acquistare, vendere o donare il proprio Account, né cederne l'uso dietro corrispettivo, né creare un Account utilizzando una falsa identità o false informazioni ovvero per conto di altri; l'utente non potrà utilizzare il Servizio qualora in precedenza sia stato rimosso da Supercell o gli sia stato fatto divieto di giocare a qualsiasi gioco di Supercell.

L'utente non potrà usare il Servizio per pubblicizzare, richiedere ovvero trasmettere ad alcuno annunci commerciali, incluse catene di messaggi, e-mail indesiderate e messaggi ripetuti o fraudolenti.

Informazioni di accesso e Account

L'utente potrà essere obbligato a scegliere una password per il suo account o potrà anche utilizzare altre credenziali per accedere all'account ("Informazioni di Accesso"). L'utente non dovrà condividere l'Account o le Informazioni di Accesso, né lasciare che terzi accedano al suo Account o compiano altre azioni che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza del suo Account. Nel caso in cui l'utente venga a conoscenza o abbia ragionevoli sospetti di violazioni alla sicurezza, inclusi a titolo esemplificativo perdite, furti o diffusione non autorizzata delle Informazioni di Accesso, dovrà darne comunicazione immediata a Supercell e modificare le proprie Informazioni di Accesso. L'utente è l'unico responsabile della riservatezza delle Informazioni di Accesso e sarà altresì responsabile di qualsiasi utilizzo delle Informazioni di Accesso, inclusi gli acquisti, anche se non effettuati dallo stesso. Sarà inoltre responsabile per tutto quanto succede tramite il proprio Account.

Supercell si riserva il diritto di rimuovere o ritirare qualsiasi nome utente in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, incluso a titolo non esaustivo il caso in cui terzi sostengano che il nome utente viola i loro diritti.

Fatto salvo il caso in cui l'utente usi Supercell ID, il Servizio supporta un solo Account per gioco su un dispositivo supportato.

Limitazioni d'uso

L'utilizzo del Servizio in contrasto con le presenti Limitazioni d'uso è rigorosamente vietato e può comportare la revoca immediata all'utente del diritto limitato, con conseguente eventuale responsabilità dell'utente in caso di violazione di legge.

L'utente si impegna in ogni circostanza a non:

compiere atti che Supercell ritiene in contrasto con lo spirito o lo scopo del Servizio ovvero fare un uso improprio dei servizi di supporto forniti da Supercell;

utilizzare o prendere parte all'uso (direttamente o indirettamente) di trucchi, tecniche di sfruttamento di bug (exploit), software di automazione, emulatori, bot, pirateria informatica, mod ovvero qualsiasi software di terzi programmato per modificare o interferire con il Servizio, con i giochi di Supercell o con qualsiasi esperienza di gioco Supercell;

modificare o determinare la modifica di qualsiasi file facente parte del Servizio o dei giochi Supercell senza l'espresso consenso scritto di Supercell;

interrompere, interferire o in altro modo alterare negativamente il flusso normale del Servizio o agire in altro modo che possa influire negativamente sull'esperienza di altri utenti quando utilizzano il Servizio o giocano i giochi di Supercell. Ciò include lo scambio di vittorie e qualsiasi altro tipo di manipolazione delle classifiche, lo sfruttamento di errori del Servizio per ottenere un vantaggio ingiusto rispetto agli altri giocatori e qualsiasi altro atto che intenzionalmente abusi o si opponga allo scopo del Servizio;

bloccare, sovraccaricare ovvero fornire aiuto o assistenza nel blocco o nel sovraccarico di qualsivoglia computer o server usato per supportare il Servizio negli ambienti di gioco Supercell;

avviare, assistere o partecipare a qualsiasi tipo di attacco, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione di virus, attacchi al Servizio, o altri tentativi di interrompere il Servizio o l'utilizzo o il godimento del Servizio da parte di altre persone;

cercare di ottenere l'accesso non autorizzato al Servizio, ad Account registrati o usati da altri utenti o a computer, server o reti connessi al Servizio attraverso qualsiasi mezzo diverso dall'interfaccia utente fornita da Supercell, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: (a) l'elusione, (b) la modifica, (c) i tentativi di eludere o modificare, ovvero (d) l'istigazione o l'aiuto a terzi a eludere o modificare sistemi di sicurezza, tecnologie, dispositivi o software costituenti parte del Servizio;

pubblicare informazioni abusive, minacciose, oscene, diffamatorie, calunniose, o razzialmente, sessualmente, religiosamente o in altro modo inappropriate o offensive o impegnarsi in comportamenti tossici continuati, come ad esempio la pubblicazione ripetuta di informazioni senza richiesta;

pubblicare informazioni con contenuti di nudo, pornografici, eccessivamente violenti, concernenti temi offensivi o che contengano link di collegamento a tali contenuti;

tentare di ovvero molestare, abusare, nuocere, nonché esortare e istigare molestie, abusi o danneggiamenti di qualsiasi altra persona o gruppo, inclusi i dipendenti di Supercell e gli incaricati del servizio clienti di Supercell;

mettere a disposizione attraverso il Servizio materiale o informazioni che violano diritti d'autore, marchi, brevetti, segreti industriali, diritti di tutela della privacy, diritti di tutela dell'immagine, ovvero altri diritti di persone fisiche o giuridiche o fingersi una persona diversa, incluso a titolo non esaustivo, un dipendente di Supercell;

decodificare, decompilare, smontare, decifrare o tentare in altro modo di ricavare il codice sorgente di qualsiasi software di base o altre proprietà intellettuali utilizzate per fornire il Servizio o ottenere qualsiasi informazione dal Servizio o da qualsiasi gioco Supercell utilizzando metodi non espressamente consentiti da Supercell;

richiedere o tentare di richiedere informazioni di accesso o qualsiasi altra credenziale di accesso o informazioni personale di altri utenti del Servizio o di qualsiasi gioco di Supercell;

ovvero raccogliere o pubblicare attraverso il Servizio informazioni private di chiunque, incluse informazioni personalmente identificabili (in formato di testo, immagine o video), documenti di identità o informazioni finanziarie;

usare i giochi Supercell a fini di azzardo o scommesse o attività simili che contemplino la possibilità di vincere (direttamente o indirettamente) premi o ricompense, incluse le scommesse sul risultato di partite alle quali l'utente partecipi in veste da giocatore, a prescindere dalla presenza o meno di quote di partecipazione o puntate.

Supercell si riserva il diritto di stabilire quali siano le condotte che violano le regole di utilizzo oppure da considerarsi estranee allo scopo o allo spirito delle presenti Condizioni d'Uso o del Servizio stesso. Supercell si riserva altresì il diritto di adottare le misure necessarie che potranno prevedere la chiusura dell'Account e il divieto per l'utente di utilizzare il Servizio in tutto o in parte.

1.2. Sospensione ed eliminazione dell'Account e del Servizio

SUPERCELL POTRÀ, CON O SENZA PREAVVISO E PUR CONSERVANDO LA FACOLTÀ DI ESPERIRE OGNI ALTRO RIMEDIO, LIMITARE, SOSPENDERE, CHIUDERE, MODIFICARE O CANCELLARE UN ACCOUNT OVVERO L'ACCESSO AI SERVIZI O A PARTE DI ESSI (i) QUALORA L'UTENTE NON RISPETTI, O SUPERCELL NUTRA IL SOSPETTO CHE L'UTENTE NON RISPETTI, LE PRESENTI CONDIZIONI D'USO NONCHÉ (ii) IN CASO DI UTILIZZO ILLECITO IMPROPRIO, SIA ESSO EFFETTIVO O PRESUNTO, DEL SERVIZIO. A SEGUITO DELLA CHIUSURA O DELLA LIMITAZIONE DELL'ACCOUNT, L'UTENTE POTRÀ PERDERE IL PROPRIO NOME UTENTE E IL PROPRIO PERSONAGGIO NEL SERVIZIO NONCHÉ I VANTAGGI, I PRIVILEGI E GLI ARTICOLI VIRTUALI GUADAGNATI E/O ACQUISTATI ASSOCIATI ALL'UTILIZZO DEL SERVIZIO; SUPERCELL NON SARÁ INOLTRE SOGGETTA AD ALCUN OBBLIGO DI RISARCIRMENTO NEI CONFRONTI DELL'UTENTE A FRONTE DI TALI PERDITE O CONSEGUENZE.

SUPERCELL POTRÀ, PUR CONSERVANDO LA FACOLTÀ DI ESPERIRE OGNI ALTRO RIMEDIO: LIMITARE, SOSPENDERE O CHIUDERE IL SERVIZIO E GLI ACCOUNT OVVERO PARTE DEGLI STESSI; IMPEDIRE L'ACCESSO AI PROPRI GIOCHI E SITI E AI RELATIVI CONTENUTI, SERVIZI E STRUMENTI; RITARDARE O RIMUOVERE I CONTENUTI OSPITATI; E INFINE ADOTTARE PRECAUZIONI TECNICHE E GIURIDICHE PER IMPEDIRE AGLI UTENTI DI ACCEDERE AL SERVIZIO OVE RITENGA CHE COSTORO STIANO GENERANDO RISCHI O EVENTUALI RESPONSABILITÀ GIURIDICHE, CONTRAFFACENDO DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI O AGENDO IN CONTRASTO CON LA LETTERA O CON LO SPIRITO DELLE CONDIZIONI D'USO O DELLE NORMATIVE DI SUPERCELL. SUPERCELL AVRÀ INOLTRE FACOLTÀ, A PROPRIA TOTALE DISCREZIONE E NELLE CIRCOSTANZE OPPORTUNE, SOSPENDERE O CHIUDERE GLI ACCOUNT DEGLI UTENTI CHE DOVESSERO REITERARE LA CONTRAFFAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE DI TERZI.

SUPERCELL SI RISERVA IL DIRITTO DI CHIUDERE QUALSIASI ACCOUNT RIMASTO INATTIVO PER 180 GIORNI.

Supercell si riserva il diritto di cessare in qualsiasi momento l'offerta e/o il supporto in relazione al Servizio o a un gioco particolare o a parte del Servizio; laddove ciò avvenga, il diritto dell'utente all'uso del Servizio o di parte dello stesso si estinguerà automaticamente. In tal caso Supercell non avrà alcun obbligo di corrispondere all'utente rimborsi, vantaggi o altre forme di risarcimento a fronte dell'interruzione del Servizio. La chiusura dell'Account dell'utente può comportare la disabilitazione dell'accesso al Servizio o a qualsiasi parte di esso, inclusi i contenuti inviati dall'utente o da terzi.

L'utente potrà chiudere il proprio Account in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo seguendo la procedura di cui alla nostra pagina di assistenza all'indirizzo https://support.supercell.com/ informando Supercell della propria intenzione di chiudere l'Account.

2. Titolarità

2.1. Giochi e Servizio

Supercell è titolare di ogni diritto assoluto e relativo sul Servizio (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, giochi, titoli, codice informatico, temi, oggetti, personaggi, nomi dei personaggi, storie, dialoghi, slogan, prototipi, materiale grafico, animazioni, suoni, composizioni musicali, effetti audiovisivi, metodi operativi, diritti morali, documentazioni, trascrizioni delle chat di gioco, informazioni sul profilo dei personaggi, registrazioni delle partite giocate utilizzando un client di gioco Supercell, nonché i client di gioco Supercell e il software del server). Supercell si riserva tutti i diritti, inclusi a titolo non esaustivo tutti i diritti di proprietà intellettuale o altri diritti di privativa, in relazione ai propri giochi e al Servizio.

2.2. Account

IN DEROGA A QUALSIASI DISPOSIZIONE CONTRARIA NELLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO, L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA DI NON AVERE ALCUNA TITOLARITÀ O ALTRO INTERESSE PROPRIETARIO SULL'ACCOUNT, E RICONOSCE ED ACCETTA CHE TUTTI I DIRITTI SULL'ACCOUNT SONO E SARANNO SEMPRE DI PROPRIETÀ E IN VIGORE A VANTAGGIO DI SUPERCELL.

2.3. Contenuti virtuali

Supercell è titolare, ha in licenza o ha comunque il diritto di utilizzare tutti i contenuti che compaiono nel Servizio o nei giochi Supercell. In deroga a qualsivoglia previsione contraria contenuta nelle presenti Condizioni d'Uso, l'utente conviene di non essere titolare di alcun diritto in relazione a qualsivoglia contenuto che appaia nel Servizio, inclusi a titolo meramente esemplificativo elementi, contenuti, funzionalità, beni, servizi o valute virtuali che appaiano in un gioco Supercell o derivino dallo stesso, ottenuti all'interno di un gioco o acquistati da Supercell, nonché qualsivoglia altro elemento associato a un Account o salvato sul Servizio.

3. Contenuto Utente

3.1. Invio di Contenuto Utente

Per "Contenuto Utente" si intende ogni comunicazione, immagine e suono nonché tutto il materiale, i dati e le informazioni caricati o trasmessi dall'utente attraverso un client di gioco Supercell o attraverso il Servizio, ovvero caricati o trasmessi da altri utenti, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i messaggi di chat. Trasmettendo o inviando qualsiasi Contenuto Utente mentre usa il Servizio, l'utente conferma, dichiara e garantisce che (a) tale trasmissione o invio è accurata e non riservata o fuorviante; (b) tale trasmissione o invio non viola alcuna legge, vincolo contrattuale o altro diritto di terzi, e che l'utente è stato autorizzato dalle terze parti le cui informazioni personali o proprietà intellettuali sono incluse nel Contenuto Utente; tale trasmissione o invio (c) è esente da virus, adware, spyware, worm o altri codici dannosi; e (d) riconosce e accetta che qualsiasi sua informazione personale all'interno di tale contenuto sarà sempre trattata da Supercell in conformità alla propria Normativa sulla privacy.

3.1.1. Controllo dei Contenuti

Supercell non si assume alcuna responsabilità per la condotta degli utenti che inviano Contenuti Utente, né si assume alcuna responsabilità per il monitoraggio del Servizio in riferimento a contenuti o condotte inappropriati. Non eseguiamo, né possiamo eseguire, attività di controllo preventivo o di monitoraggio su tutti i Contenuti Utente. L'utente utilizza il Servizio a proprio rischio. Usando il Servizio l'utente accetta l'eventualità di essere esposto a Contenuti Utente offensivi, indecenti o altrimenti non corrispondenti alle proprie aspettative. L'utente si assume ogni rischio associato all'uso di qualsiasi Contenuto Utente disponibile in connessione al Servizio. L'interazione dell'utente con il Servizio o le comunicazioni (inclusi, a titolo non esaustivo, i testi delle chat) dello stesso nel corso dell'utilizzo del Servizio potranno, a nostra discrezione, essere monitorate e/o registrate dai nostri incaricati o dalla nostra tecnologia.

Accettando le presenti Condizioni d'Uso, l'utente acconsente irrevocabilmente al monitoraggio e alla registrazione di cui sopra. L'utente riconosce e conviene di non avere aspettative di riservatezza relativamente alla trasmissione dei Contenuti Utente, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, i testi delle chat o le comunicazioni vocali.

Supercell si riserva il diritto di revisionare, monitorare, proibire, modificare, cancellare o disattivare l'accesso ovvero di rendere altrimenti non disponibile qualsiasi Contenuto Utente (incluso, a titolo meramente esemplificativo, quello dell'utente) a sua unica discrezione, in qualsiasi momento, senza preavviso e senza bisogno di motivazione. Nel caso in cui Supercell scegliesse, in qualsiasi momento e a sua esclusiva discrezione, di monitorare il Servizio, Supercell non si assumerà alcuna responsabilità per i Contenuti Utente né alcun obbligo di modificare o rimuovere eventuali Contenuti Utente inappropriati, salvo che ciò sia inderogabilmente previsto dalle leggi applicabili. Abbiamo il diritto, ma non l'obbligo, a nostra discrezione, di modificare, rifiutare di pubblicare o rimuovere qualsiasi Contenuto Utente.

3.2. Utilizzo delle Informazioni da parte degli altri utenti del Servizio

3.2.1. Dichiarazioni Pubbliche

Il Servizio potrà includere varie funzioni di forum, blog e chat dove l'utente potrà pubblicare Contenuti Utente, inclusi i propri commenti e le proprie osservazioni su determinati argomenti. Supercell non può garantire che altri utenti non utilizzeranno le idee e le informazioni condivise. Pertanto se l'utente ha idee o informazioni che vorrebbe mantenere riservate e/o che non vuole siano utilizzate da altri, non dovrà pubblicarle sul Servizio. Supercell non sarà responsabile della valutazione, dell'utilizzo o del pagamento di compensi all'utente per le idee o le informazioni che quest'ultimo potrà decidere di inviare.

3.2.2. Responsabilità dei propri Contenuti

L'utente è l'unico responsabile delle informazioni che il medesimo pubblica su, attraverso o con riferimento al Servizio e che fornisce ad altri. Supercell può respingere, rifiutare di pubblicare o cancellare qualsiasi Contenuto Utente per qualsiasi motivo ovvero senza ragione alcuna, inclusi, a titolo non esemplificativo e esaustivo, i Contenuti Utente che a insindacabile giudizio di Supercell violano le presenti Condizioni d'Uso.

3.2.3. La Licenza per Supercell dell'utente

L'utente concede a Supercell licenza irrevocabile, trasferibile, completamente gratuita, esente da royalty, mondiale (comprensiva di diritto di sub-licenza e di cessione a terzi) e diritto di copiare, riprodurre, sistemare, adattare, modificare, creare opere derivate, produrre, commercializzare, pubblicare, distribuire, vendere, concedere in licenza e in sub-licenza, trasferire, affittare, trasmettere, esporre al pubblico, eseguire in pubblico o fornire accesso elettronico, diramare, comunicare al pubblico utilizzando le telecomunicazioni, esibire, eseguire, memorizzare su computer, e utilizzare e mettere in pratica, in qualsiasi modo, il proprio Contenuto Utente nonché tutte le opere modificate e derivate da esso in relazione alla fornitura del nostro Servizio, inclusa la commercializzazione e la promozione del Servizio. L'utente concede altresì a Supercell il diritto di autorizzare altri a esercitare il diritto concesso a Supercell ai sensi delle presenti Condizioni d'Uso. L'utente concede inoltre a Supercell, che non avrà alcun obbligo nei confronti dell'utente, il diritto incondizionato e irrevocabile di utilizzare e sfruttare, in conformità anche alla Normativa sulla privacy, il suo nome, la sua immagine e qualsiasi altra informazione o materiale inclusi in qualsiasi modo nel Contenuto Utente e relativi a qualsiasi Contenuto Utente. Ad eccezione di quanto vietato per legge, l'utente rinuncia a ogni diritto di attribuzione e/o diritto morale che il medesimo potrebbe avere sul Contenuto Utente, a prescindere dal fatto che il Contenuto Utente sia stato alterato o modificato in qualsiasi modo. Supercell non rivendica la titolarità di diritti sul Contenuto Utente e nulla di quanto contenuto nelle presenti Condizioni d'Uso ha lo scopo di limitare eventuali diritti dell'utente di utilizzare o sfruttare il proprio Contenuto Utente. Supercell non ha l'obbligo di controllare o far valere i diritti di proprietà intellettuale dell'utente sul Contenuto Utente.

3.3. Interazioni degli utenti

L'utente è l'unico responsabile delle sue interazioni con gli altri utenti del Servizio e con qualsiasi altra parte con cui lo stesso interagisce per mezzo del Servizio e/o dei giochi Supercell. Supercell si riserva il diritto, ma non ha l'obbligo, di essere coinvolta in alcun modo in queste controversie. L'utente agirà in piena collaborazione con Supercell per indagare su sospette attività illegali, dolose o improprie anche, a titolo non esaustivo, concedendo a Supercell l'accesso a qualsiasi parte del suo Account protetta da password.

In caso di controversia con uno o più utenti, l'utente solleverà e terrà Supercell (nonché i funzionari, gli amministratori, gli agenti, le filiali, le joint venture e i dipendenti delle stesse) manlevata e indenne da qualsiasi rivendicazione, domanda e richiesta di risarcimento del danno (sia effettivo che emergente) di qualsiasi tipo e natura, noto o sconosciuto, derivante da o comunque connesso a tali controversie.

4. Onorari e condizioni di acquisto

4.1. Acquisti

Mediante l'utilizzo del Servizio è possibile acquistare con denaro "reale" il diritto limitato, personale, non trasferibile, revocabile e non cedibile in sub-licenza di utilizzare: (a) valute virtuali, inclusi a titolo meramente esemplificativo denaro e diamanti virtuali, da utilizzarsi nei giochi Supercell; (b) articoli, contenuti o funzionalità virtuali interni al gioco; e (c) altri beni o servizi (quelli ai punti a – c saranno di seguito congiuntamente indicati come "Articoli virtuali"). L'utente potrà acquistare Articoli virtuali solamente da Supercell o dai suoi partner autorizzati attraverso il Servizio, e in nessun altro modo.

L'utente concorda espressamente che Supercell avvierà l'esecuzione del contratto di acquisto degli Articoli virtuali o di altri contenuti digitali prima della scadenza di qualsivoglia periodo di recesso statutario stabilito dalle leggi applicabili. L'utente acconsente esplicitamente e in anticipo a ricevere il contenuto acquistato prima del termine del periodo di recesso e sa di perdere, pertanto, il diritto di recesso statutario.

Supercell avrà la facoltà di gestire, regolare, controllare, modificare o eliminare gli Articoli virtuali in qualsiasi momento e con o senza preavviso. Nei limiti massimi consentiti dalla legge applicabile, Supercell non avrà alcuna responsabilità nei confronti dell'utente o di terzi laddove Supercell eserciti uno qualsiasi di tali diritti in conformità alla presente disposizione.

È fatto divieto di trasferire gli Articoli virtuali salvo espressa autorizzazione nel Servizio. Salvo espressa autorizzazione nel Servizio, all'utente è fatto divieto di vendere, acquistare, riscattare o altrimenti trasferire gli Articoli virtuali a qualsivoglia persona o ente, inclusi a titolo meramente esemplificativo Supercell, altri utenti o terzi, ovvero anche solo di intraprendere una qualsiasi delle attività summenzionate.

TUTTI GLI ACQUISTI E I RISCATTI DI ARTICOLI VIRTUALI ESEGUITI TRAMITE IL SERVIZIO SONO DEFINITIVI E NON RIMBORSABILI, FATTO SALVO NEI CASI IMPOSTI DALLA LEGGE APPLICABILE. Per maggiori informazioni sugli acquisti effettuati da minori, si rimanda alla Guida per i genitori.

La fornitura di Articoli virtuali da utilizzare nei giochi Supercell è un servizio fornito da Supercell che inizia immediatamente dopo l'accettazione da parte di Supercell dell'acquisto effettuato dall'utente.

4.2. Spese

L'utente conviene di pagare tutti gli oneri e le tasse dovute dal medesimo o da terzi che utilizzano l'Account registrato dallo stesso. Supercell avrà la facoltà di rivisitare in qualsiasi momento il prezzo degli Articoli virtuali offerti tramite il Servizio. L'UTENTE ACCETTA CHE, NELLA MISURA MASSIMA CONSENTITA DALLA LEGGE APPLICABILE, SUPERCELL NON SARÀ TENUTA A CORRISPONDERE RISARCIMENTI PER NESSUN MOTIVO E CHE IL MEDESIMO NON RICEVERÀ DENARO O ALTRO RISARCIMENTO PER GLI ARTICOLI VIRTUALI RIMASTI INUTILIZZATI DOPO LA CHIUSURA, VOLONTARIA O INVOLONTARIA, DI UN ACCOUNT.

5. Aggiornamenti del Servizio

L'utente è consapevole che il Servizio è in evoluzione. Supercell potrà richiedere all'utente di accettare gli aggiornamenti del Servizio e dei giochi di Supercell installati sul suo dispositivo o computer. L'utente riconosce ed accetta che Supercell potrà aggiornare il Servizio e i giochi Supercell, con o senza notifica. Al fine di ricevere il Servizio e di giocare ai Giochi di Supercell potrà essere necessario che l'utente aggiorni di volta in volta il software di terzi.

6. Esonero da garanzie

SENZA LIMITAZIONI ALLA RESPONSABILITÀ DI SUPERCELL DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 7, IL SERVIZIO È FORNITO ALL'UTENTE PER L'UTILIZZO "NELLO STATO IN CUI SI TROVA" E "SECONDO DISPONIBILITÀ", SENZA ALCUN TIPO DI GARANZIA, ESPRESSA O IMPLICITA, INCLUSE A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ, DI IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE, PER EVIZIONE, DI NON VIOLAZIONE, E QUELLE INSORTE A SEGUITO DI TRATTATIVE O IN FORZA DEGLI USI COMMERCIALI. SUPERCELL NON GARANTISCE LA FACOLTÀ DI ACCEDERE O UTILIZZARE IL SERVIZIO NEI TEMPI O NEI LUOGHI SCELTI DALL'UTENTE, CHE IL SERVIZIO SARÀ PRIVO DI INTERRUZIONI O ERRORI, CHE EVENTUALI DIFETTI SARANNO CORRETTI, OVVERO CHE IL GIOCO O IL SERVIZIO NON CONTENGANO VIRUS O ALTRI COMPONENTI DANNOSI.

Alcuni ordinamenti non consentono l'esclusione di certe garanzie. Di conseguenza alcune delle dichiarazioni di cui sopra potrebbero non applicarsi all'utente.

7. Limitazioni di responsabilità, unico rimedio e indennizzo

SUPERCELL NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER EVENTUALI DANNI INDIRETTI, ACCIDENTALI, CONSEGUENTI, SPECIALI, PUNITIVI O PER ALTRI DANNI SIMILI, INCLUSI A TITOLO NON ESAUSTIVO lLA PERDITA DI ENTRATE, IL LUCRO CESSANTE, LA PERDITA DI DATI O L'INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ O ALTRE PERDITE INTANGIBILI (CHE PERALTRO SONO STATE QUALIFICATE), DERIVANTI DALLE O RELATIVE IN QUALSIASI MODO ALLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO O AL SERVIZIO STESSO, SU BASE CONTRATTUALE, EXTRACONTRATTUALE O DI QUALSIASI ALTRA DOTTRINA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SUPERCELL SIA STATA INFORMATA DELLA POSSIBILITÀ DI TALI DANNI. SUPERCELL NON SARÀ RESPONSABILE NEI CONFRONTI DELL'UTENTE PER UN IMPORTO SUPERIORE A QUELLO PAGATO DA QUEST'ULTIMO AI SENSI DELLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO NEI SEI (6) MESI IMMEDIATAMENTE PRECEDENTI ALLA DATA IN CUI L'UTENTE AVANZA PER LA PRIMA VOLTA LA PRETESA. L'UTENTE RICONOSCE E ACCETTA CHE, NEL CASO IN CUI NON ABBIA CORRISPOSTO NULLA A SUPERCELL DURANTE IL SUDDETTO PERIODO, L'UNICO RIMEDIO DI CUI DISPORRÀ (E L'INTERA E UNICA RESPONSABILITÀ DI SUPERCELL) IN CASO DI CONTROVERSIA CON SUPERCELL SARÀ L'INTERRUZIONE DELL'USO DEL SERVIZIO E LA CANCELLAZIONE DEL SUO ACCOUNT.

LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLE PRESENTI CONDIZIONI D'USO NON INCIDONO IN ALCUN MODO SUI DIRITTI ATTRIBUITI DALLA LEGGE AL CONSUMATORE, NÉ ESCLUDONO O LIMITANO LA RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA DOLO O COLPA GRAVE DI SUPERCELL OVVERO LA RESPONSABILITÀ PER MORTE O LESIONI PERSONALI DERIVANTI DA COLPA O CONDOTTA FRAUDOLENTA DI SUPERCELL.

L'utente si impegna a indennizzare, difendere e manlevare Supercell (nonché i relativi funzionari, amministratori, agenti, dipendenti, società controllate e joint venture) da ogni pretesa, richiesta, risarcimento del danno o altra spesa, compreso ragionevole onorario per il patrocinio legale, vantati da terze parti in conseguenza dell'uso del Servizio da parte dell'utente o derivanti dalla sua violazione delle presenti Condizioni d'Uso, salvo il caso in cui la violazione di diritti non sia attribuibile alla condotta dolosa o colposa dell'utente.

8. Risoluzione delle controversie

L'utente e Supercell convengono che tutte le procedure per la risoluzione delle controversie di cui al presente accordo si applicheranno a qualsivoglia controversia o pretesa concernente le presenti Condizioni d'Uso, la Normativa sulla privacy o il Servizio. Nelle controversie è incluso ogni genere di pretesa tutelabile in sede giudiziale. Le procedure per la risoluzione delle controversie si applicheranno anche in caso l'utente cessi di utilizzare il proprio Account, cancelli il proprio Account o cessi di utilizzare il Servizio. Tali procedure si applicheranno altresì alle controversie sorte in data antecedente alla stipula del presente.

I commi da 8.1 a 8.6 si applicheranno solo agli utenti che risiedono negli Stati Uniti o in Canada. Non si applicano agli utenti residenti in altri Stati.

8.1. Risoluzione informale delle controversie

L'utente si impegna a tentare di comporre informalmente la controversia direttamente con Supercell per almeno trenta (30) giorni prima di demandare la controversia ad arbitrato. La procedura di composizione informale della controversia si avvia con l'invio della relativa comunicazione scritta all'indirizzo legal-requests@supercell.com.

8.2. Convenzione di arbitrato

L'utente e Supercell convengono di risolvere eventuali controversie esclusivamente tramite arbitrato definitivo e vincolante secondo quanto illustrato di seguito.

Sia l'utente che Supercell hanno la facoltà di demandare le eventuali controversie esclusivamente ad arbitrato definitivo e vincolante, fatto salvo laddove la pretesa ricada fra le eccezioni contemplate nel prosieguo. Laddove l'utente o Supercell instaurino un procedimento giudiziale avente ad oggetto una questione risolvibile tramite arbitrato in conformità al presente articolo, ciascuna parte potrà chiedere al tribunale un provvedimento che imponga alle parti di risolvere tale questione in sede arbitrale. Sarà prerogativa esclusiva dell'arbitro decidere sulla validità e sulla opponibilità delle norme contenute all'articolo 8 ("Risoluzione delle controversie") ovvero sulla relativa applicabilità alla questione.

Il procedimento arbitrale si terrà innanzi un arbitro terzo neutrale. L'utente e Supercell convengono pertanto di rinunciare entrambi al diritto di dirimere la controversia in sede giudiziale. Il procedimento arbitrale si svolge in base a regole diverse e più informali rispetto ai procedimenti giudiziari. Per esempio, la facoltà di imporre coattivamente alla controparte la condivisione di informazioni potrebbe andare incontro a limitazioni maggiori rispetto a quelle proprie dell'attività di presentazione e scambio degli elementi di prova contemplata nei procedimenti giudiziari. Le decisioni dell'arbitro hanno natura definitiva. L'utente o Supercell possono chiedere all'arbitro di rendere la decisione o il lodo e le relative motivazioni per iscritto. Ambo le parti hanno la facoltà di adire il tribunale affinché provveda all'omologazione della decisione o del lodo definitivo dell'arbitro o vi partecipi, nel qual caso la decisione o il lodo avranno forza di sentenza. Fatta eccezione per circostanze molto particolari, in genere né l'utente né Supercell saranno in grado di modificare gli esiti dell'arbitrato attraverso impugnazione in tribunale.

8.3. Procedimento arbitrale

La procedura arbitrale si svolgerà innanzi l'American Arbitration Association ("AAA"). Le regole e le procedure utilizzate in sede di arbitrato saranno quelle della AAA, incluse le Consumer Arbitration Rules (regolamento di arbitrato per i consumatori). Laddove vi sia una discrepanza fra le presenti Condizioni d'Uso e le regole e le procedure della AAA, prevarranno le presenti Condizioni d'Uso. Per esaminare il Regolamento dell'AAA o per avviare il procedimento arbitrale, consultare il sito web dell'AAA. La parte che eventualmente intenda avviare il procedimento arbitrale si impegna a fornire all'altra parte l'Istanza di arbitrato di cui al Regolamento dell'AAA.

Le spese connesse alla procedura arbitrale saranno determinate in conformità alle Consumer Arbitration Rules (regolamento di arbitrato per i consumatori). Laddove l'arbitro ritenga eccessive tali spese, le stesse saranno a carico di Supercell. Ciascuna parte si farà carico della parcella e delle spese dei propri avvocati, salvo laddove la natura delle pretese consenta la rifusione delle stesse in favore della parte vittoriosa, nel qual caso l'arbitro avrà la facoltà di concederla ai sensi della legge applicabile. Laddove, all'indomani della decisione o del lodo arbitrale, una parte impugni lo stesso senza successo innanzi a un tribunale, la parcella e le spese degli avvocati della controparte derivanti da tale procedimento giudiziale saranno a carico della prima.

La sede dell'arbitrato sarà in San Francisco, California (Stati Uniti) ovvero nella contea o provincia di residenza dell'utente.

8.4 Deroghe alla convenzione di arbitrato

L'utente e Supercell convengono che le seguenti controversie non ricadono nell'ambito di applicazione della convenzione di arbitrato di cui al comma 8.2:

pretese concernenti la proprietà intellettuale di Supercell, fra cui quelle atte a far valere o a tutelare diritti d'autore, marchi, trade dress, nomi a dominio, brevetti, segreti industriali e ogni altro eventuale diritto di proprietà intellettuale di Supercell, ovvero quelle concernenti la validità degli stessi;

pretese concernenti pirateria ovvero ingerenza illecita;

pretese per legge non assoggettabili a convenzione arbitrale, fatta salva la presenza di leggi federali prevalenti che consentano tali convenzioni;

pretese di minor valore economico rientranti nella competenza dei relativi tribunali.

Qualsivoglia controversia non soggetta ad arbitrato in virtù di tali deroghe sarà da risolversi innanzi al tribunale competente indicato all'articolo 10 ("Foro per controversie non soggette ad arbitrato").

8.5 Divieto di azioni collettive

Sia l'utente che Supercell convengono di intraprendere nei confronti dell'altra parte esclusivamente procedimenti individuali.

In particolare:

all'utente è fatto divieto di instaurare un procedimento giudiziale nei confronti di Supercell in qualità di ricorrente o componente della classe in un procedimento collettivo;

all'arbitro non è concesso riunire le pretese di qualsivoglia ulteriore soggetto a quelle dell'utente in un unico procedimento o condurre procedimenti collettivi;

la decisione o il lodo dell'arbitro in merito al procedimento concernente l'utente non si applicheranno a nessun altro soggetto, né potranno essere utilizzati per dirimere controversie concernenti altri soggetti.

Laddove il presente comma (comma 8.5, "Divieto di azioni collettive") sia ritenuto inopponibile o privo di validità, allora l'articolo 8, inclusi i commi da 8.1 a 8.6, sarà da ritenersi integralmente nullo.

8.6 Rifiuto del consenso alle previsioni aventi ad oggetto la convenzione di arbitrato e il divieto di azioni collettive

L'utente può scegliere di non essere vincolato dalle previsioni aventi ad oggetto la convezione di arbitrato e il divieto di azioni collettive di cui in precedenza (commi da 8.1 a 8.5) inviando comunicazione scritta in tal senso all'indirizzo legal-requests@supercell.com, indicando in oggetto "ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT". L'utente è tenuto a inviare tale comunicazione entro trenta (30) giorni a decorrere dal primo utilizzo del Servizio o, laddove successiva, dalla data in cui è resa disponibile la presente opzione di rifiuto del consenso. Laddove l'utente non invii la comunicazione entro il termine prescritto, sarà vincolato a deferire le controversie ad arbitrato in conformità ai termini dei presenti commi. Laddove l'utente scelga di non essere vincolato dalle previsioni di arbitrato, non lo sarà nemmeno Supercell.

9. Diritto applicabile

Per gli utenti che risiedono negli Stati Uniti o in Canada (1) l'interpretazione e l'applicazione delle previsioni concernenti la convenzione di arbitrato e il divieto di azioni di collettive di cui all'articolo 8 sono disciplinate ai sensi dello United States Federal Arbitration Act (comprese le relative norme procedurali), e (2) qualsivoglia controversia derivante dalle presenti Condizioni d'Uso, dalla Normativa sulla privacy o dal Servizio, ovvero a essi connesse, saranno integralmente regolate dal diritto dello Stato statunitense della California, con l'esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

Gli utenti che non risiedono negli Stati Uniti o in Canada convengono che qualsivoglia pretesa o controversia derivante dalle presenti Condizioni d'Uso, dalla Normativa sulla privacy o dal Servizio, ovvero a essi connesse, saranno regolate ai sensi del diritto finlandese, con l'esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

10. Foro per controversie non soggette ad arbitrato

Gli utenti che risiedano negli Stati Uniti o in Canada convengono che qualsivoglia pretesa o controversia nei confronti di Supercell non soggetta ad arbitrato in base all'articolo 8 sarà risolta esclusivamente innanzi un tribunale federale o statale situato in San Francisco, California. L'utente e Supercell acconsentono a sottoporsi alla giurisdizione delle autorità giudiziarie di San Francisco, California per quanto concerne tali pretese o controversie.

Gli utenti che non risiedano negli Stati Uniti o in Canada convengono che qualsivoglia pretesa o controversia nei confronti di Supercell sarà risolta esclusivamente innanzi un tribunale situato in Helsinki, Finlandia.

11. Invalidità parziale

L'utente e Supercell convengono che qualora una sezione delle presenti Condizioni d'Uso o della Normativa sulla privacy di Supercell sia considerata illecita o inapplicabile, in tutto o in parte, da un tribunale competente, tale disposizione, nei limiti della giurisdizione dello stesso, sarà inefficace limitatamente alle parti di essa interessate da tale invalidità o inapplicabilità, senza alcun effetto sulla validità o sull'applicabilità della stessa in qualsiasi altra circostanza o diversa giurisdizione, e senza alcun effetto sulle rimanenti disposizioni delle presenti Condizioni d'Uso, le quali continueranno ad avere piena efficacia.

12. Disposizioni generali

12.1. Cessione

Supercell potrà in qualsiasi momento cedere o delegare le presenti Condizioni d'Uso e/o la Normativa sulla privacy di Supercell, in tutto o in parte, a qualsiasi persona fisica o giuridica con o senza il consenso dell'utente. L'utente non potrà cedere o delegare i propri diritti o obblighi ai sensi delle presenti Condizioni d'Uso o della Normativa sulla privacy di Supercell senza il preventivo consenso scritto di Supercell e qualsiasi cessione o delega effettuata dallo stesso senza autorizzazione sarà priva di effetti.

12.2. Normative supplementari

Supercell potrà pubblicare normative supplementari relative a servizi specifici quali forum, concorsi o programmi fedeltà. Il diritto dell'utente di utilizzare tali servizi sarà soggetto a dette normative e alle presenti Condizioni d'Uso.

12.3. Intero accordo

Le presenti Condizioni d'Uso, le Normative supplementari e qualsiasi altro documento ivi espressamente richiamato (inclusa la Normativa sulla privacy di Supercell), contiene l'intero accordo tra l'utente e Supercell e supera tutti i precedenti accordi delle parti relativi all'oggetto delle presenti Condizioni d'Uso, siano essi in forma elettronica, orale o scritta, ovvero stabiliti per abitudine, prassi, politica o consuetudine tra l'utente e Supercell con riferimento al Servizio.

12.4. Esclusione di rinuncia

Il mancato esercizio da parte di Supercell del proprio diritto di richiedere o di far rispettare la rigorosa esecuzione delle presenti Condizioni d'Uso o della Normativa sulla privacy di Supercell ovvero il mancato esercizio di qualsiasi diritto di cui alle stesse non dovrà essere interpretato come rinuncia o abbandono del diritto di Supercell di far valere o di fare affidamento su qualsiasi di tali disposizioni o diritti in quella o in qualsiasi altra occasione.

L'espressa rinuncia da parte di Supercell a qualsiasi disposizione, condizione o richiesta di cui alle presenti Condizioni d'Uso o alla Normativa sulla Privacy di Supercell non costituirà rinuncia ad alcun obbligo futuro di rispettare tale disposizione, condizione o richiesta.

Ad eccezione di quanto espressamente e specificamente indicato nelle presenti Condizioni d'Uso, non ci sono dichiarazioni, asserzioni, autorizzazioni, rinunce o altri atti o omissioni da parte di Supercell che potranno essere considerati come modifica delle presenti Condizioni d'Uso né legalmente vincolanti, se non documentati da atto scritto firmato dall'utente e da un rappresentante autorizzato di Supercell.

12.5. Comunicazioni

Supercell potrà inviare comunicazioni all'utente tramite pubblicazione nei propri giochi, su supercell.com, via e-mail ovvero con qualsiasi altro mezzo di comunicazione ai recapiti forniti dallo stesso. Ogni comunicazione proveniente dall'utente o che l'utente sia tenuto a dare in base alle presenti Condizioni d'Uso o alla Normativa sulla privacy di Supercell dovrà essere redatta in forma scritta e indirizzata a: Supercell Oy, all'attenzione di: Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finlandia, avendo cura di inviarne copia all'indirizzo di posta elettronica legal-requests@supercell.com.

12.6. Rimedi secondo equità

L'utente riconosce che i diritti garantiti e gli obblighi assunti ai sensi delle presenti Condizioni d'Uso nei confronti di Supercell sono di natura unica e insostituibile, che la loro perdita danneggerebbe Supercell irrimediabilmente e che gli stessi non possono essere sostituiti esclusivamente da risarcimenti monetari. Pertanto Supercell avrà diritto a rimedi ingiuntivi o ad altri rimedi secondo equità (senza obbligo di prestare alcuna garanzia, fideiussione o prova del danno) in caso di violazione o di violazione preventiva da parte dell'utente.

L'utente rinuncia irrevocabilmente a tutti i diritti di chiedere rimedi ingiuntivi o altri rimedi secondo equità, di intimare o fermare il funzionamento del Servizio o di qualsiasi gioco Supercell, di sfruttamento di qualsiasi pubblicità o altro materiale emesso in relazione ad essi, di sfruttamento del Servizio o di qualsiasi contenuto o altro materiale utilizzato o esposto attraverso il Servizio e conviene di limitare le proprie pretese a richieste di risarcimento danni pecuniarie, nei limiti di cui all'Articolo 7.

12.7. Forza Maggiore

Supercell non sarà responsabile per il ritardato o mancato adempimento risultante da cause fuori dal ragionevole controllo di Supercell, incluso a titolo non esaustivo qualsiasi mancato adempimento alle presenti Condizioni d'Uso dovuto a cause impreviste o fuori dal controllo di Supercell quali eventi naturali, guerra, terrorismo, sommosse, embargo, atti delle autorità civili o militari, incendi, inondazioni, incidenti, scioperi, penuria di mezzi di trasporto, carburante, energia, manodopera o materiali.