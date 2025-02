Datum för ikraftträdande: 24 februari 2023

Villkoren i detta avtal ("Allmänna villkor") reglerar förhållandet mellan dig och Supercell Oy, ett finskt företag (organisationsnummer 2336509-6) med säte på Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsingfors, Finland, (nedan kallat "Supercell" eller "Oss" eller "Vi") angående din användning av Supercells spel, butik, webbplatser och relaterade tjänster ("Tjänsten"). Användningen av Tjänsten regleras också av Supercells Integritetspolicy och andra relevanta policyer, som införlivas här genom hänvisning.

Innan du får tillgång till eller använder Tjänsten, inklusive att surfa på någon Supercell-webbplats eller komma åt ett spel, måste du godkänna dessa Allmänna villkor och Integritetspolicyn. Ett gästkonto kan skapas för dig för användning av Tjänsten, och du kan också behöva registrera ett konto på Tjänsten (kollektivt "Konto"). Dessa Konton inkluderar till exempel spelkonton och Supercell-ID. Genom att använda eller registrera ett Konto eller på annat sätt använda Tjänsten bekräftar du att du är myndig i ditt hemland. Om du inte är det måste din vårdnadshavare granska och godkänna dessa Allmänna villkor.

GENOM ATT INSTALLERA, ANVÄNDA ELLER PÅ ANNAT SÄTT FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN GODKÄNNER DU DESSA ALLMÄNNA VILLKOR. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN, VAR VÄNLIG OCH INSTALLERA INTE, ANVÄND INTE ELLER FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN PÅ ANNAT SÄTT. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN ÄR OGILTIGT DÄR DET ÄR FÖRBJUDET.

VIKTIGT MEDDELANDE: För invånare i USA och Kanada godkänner du också att tvister med Supercell måste lösas på individuell basis genom slutgiltig och bindande skiljedom enligt beskrivningen i avsnitt 8 ("Tvistlösning"). Supercell förbehåller sig rätten att när som helst, ensidigt, ändra, modifiera, lägga till eller ta bort delar av dessa Allmänna villkor, dess Integritetspolicy och andra relevanta Supercell-policyer genom att publicera de ändrade villkoren på Tjänsten. Du anses ha accepterat sådana ändringar genom att fortsätta använda Tjänsten. Om du vid något tillfälle inte godkänner någon del av den då gällande versionen av våra Allmänna villkor, Supercells Integritetspolicy eller någon annan Supercell-policy, regler eller uppförandekoder som rör din användning av Tjänsten, ska din rätt att använda Tjänsten omedelbart upphöra, och du måste omedelbart sluta använda Tjänsten.

1. Användning av Tjänsten

1.1. Din rätt att använda Tjänsten

Under förutsättning att du godkänner och fortsätter att följa dessa Allmänna villkor och andra relevanta Supercell-policyer har du en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, utan underlicensiering, återkallelig och begränsad rätt att få tillgång till och använda Tjänsten för ditt eget icke-kommersiella underhållningssyfte. Du samtycker till att inte använda Tjänsten för något annat ändamål. Följande begränsningar gäller för användningen av Tjänsten:

Du accepterar fullständigt ansvar för all otillåten användning av Tjänsten som görs av minderåriga. Du är ansvarig för all användning av ditt kreditkort eller andra betalningsinstrument (t.ex. PayPal) av minderåriga.

Du får inte (eller försöka) köpa, sälja, hyra ut eller ge bort ditt Konto, skapa ett Konto med hjälp av en falsk identitet eller information, eller för någon annan än dig själv; Du får inte använda Tjänsten om du tidigare har blivit borttagen av Supercell, eller om du tidigare har förbjudits att spela något Supercell-spel.

Du får inte använda Tjänsten för att göra reklam eller för att be om eller överföra kommersiella annonser, inklusive kedjebrev, skräppost eller spam, eller upprepade eller vilseledande meddelanden till någon.

Inloggningsuppgifter och ditt Konto

Du kan behöva välja ett lösenord för ditt Konto, eller så kan du använda andra uppgifter för att få tillgång till Kontot ("Inloggningsuppgifter"). Du får inte dela med dig av Kontot eller Inloggningsuppgifterna och inte heller låta någon annan få tillgång till ditt Konto eller göra något annat som kan äventyra säkerheten för ditt Konto. Om du får kännedom om eller rimligen misstänker att säkerheten har brutits, inklusive men inte begränsat till förlust, stöld eller obehörigt avslöjande av Inloggningsuppgifterna, måste du omedelbart meddela Supercell och ändra dina Inloggningsuppgifter. Du är ensam ansvarig för att upprätthålla sekretessen för Inloggningsuppgifterna, och du är ansvarig för all användning av Inloggningsuppgifterna, inklusive köp, oavsett om du har godkänt den eller inte. Du är ansvarig för allt som sker via ditt Konto. Supercell förbehåller sig rätten att ta bort eller återkräva användarnamn när som helst och av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat till påståenden från en tredje part om att ett användarnamn bryter mot tredje partens rättigheter.

Förutom om du använder Supercell-ID stöder Tjänsten endast ett Konto per spel på en enhet som stöds.

Supercell ID

Supercell ID är en tjänst som gör att du kan skydda ditt Supercell-spelkonto och enkelt spela dina Supercell-spel på alla dina mobiler och surfplattor. Av säkerhets- och sekretesskäl kan du inte ta bort Supercell ID från ditt spelkonto efter att du har registrerat dig för tjänsten. Om du har några frågor om Supercell ID får du gärna kontakta oss via supportfunktionen i respektive Supercell-spel.

Användningsbegränsningar

All användning av Tjänsten som strider mot dessa Användningsbegränsningar är strängt förbjuden, kan leda till omedelbar återkallelse av din begränsade rättighet och kan leda till att du blir ansvarig för lagöverträdelser.

Du samtycker till att du under inga omständigheter kommer att: Delta i någon handling som Supercell anser vara i konflikt med Tjänstens anda eller syfte eller använda Supercells supporttjänster på ett otillbörligt sätt.

Använda eller delta (direkt eller indirekt) i användningen av fusk, exploateringar, automatiseringsmjukvara, emulatorer, botar, hacks, mods eller annan otillåten programvara från tredje part som är utformad för att ändra eller störa Tjänsten, något Supercell-spel eller någon Supercell-spelupplevelse.

Modifiera eller låta modifiera filer som är en del av tjänsten eller något Supercell-spel utan Supercells uttryckliga skriftliga medgivande.

Störa, inkräkta på eller på annat sätt negativt påverka det normala flödet i Tjänsten eller på annat sätt agera på ett sätt som kan ha en negativ inverkan på andra användares upplevelse när de använder Tjänsten eller spelar Supercells spel. Detta inkluderar vinst handel och alla andra typer av manipulation av rankningar, att dra nytta av fel i Tjänsten för att få ett orättvist övertag över andra spelare och alla andra handlingar som avsiktligt missbrukar eller går emot Tjänstens utformning.

Störa, överbelasta eller hjälpa eller bistå med att störa eller överbelasta någon dator eller server som används för att erbjuda eller stödja tjänsten eller någon spelmiljö i Supercell.

Inleda, bistå eller bli involverad i någon typ av attack, inklusive men inte begränsat till distribution av virus, överbelastningsattacker mot Tjänsten eller andra försök att störa Tjänsten eller någon annan persons användning eller nyttjande av Tjänsten.

Försöka få obehörig tillgång till Tjänsten, konton som registrerats eller används av andra eller till datorer, servrar eller nätverk som är anslutna till Tjänsten på något annat sätt än genom det användargränssnitt som tillhandahålls av Supercell, inklusive men inte begränsat till att kringgå eller ändra, försöka kringgå eller ändra, eller uppmuntra eller hjälpa någon annan person att kringgå eller ändra, någon säkerhet, teknik, anordning eller programvara som är en del av Tjänsten.

Publicera information som är kränkande, hotfull, obscen, ärekränkande, förtalande, förolämpande eller rasistisk, sexuell, religiös eller på annat sätt stötande eller kränkande, eller delta i ett pågående skadligt beteende, t.ex. genom att upprepade gånger publicera information på en oönskad basis.

Publicera information som innehåller nakenhet, överdrivet våld eller stötande ämnen eller som innehåller en länk till sådant innehåll.

Försöka eller de facto trakassera, missbruka eller skada, eller förespråka eller uppmana till trakasserier, missbruk eller skada av en annan person, grupp, inklusive Supercells anställda, inklusive Supercells kundtjänstrepresentanter.

Via Tjänsten tillgängliggöra material eller information som bryter mot någon upphovsrätt, varumärke, patent, affärshemlighet, rätt till privatliv, rätt till publicitet eller annan rättighet som tillhör någon person eller enhet, eller som utger sig för att vara någon annan person, inklusive men inte begränsat till en anställd hos Supercell.

Omvänd ingenjörskonst, dekompilering, demontera, dechiffrera eller på annat sätt försöka ta fram källkoden till någon underliggande programvara eller annan immateriell egendom som används för att tillhandahålla Tjänsten eller något av Supercells spel, eller för att erhålla information från Tjänsten eller något av Supercells spel med hjälp av någon metod som inte uttryckligen är tillåten av Supercell.

Begära, eller försöka begära, inloggningsuppgifter eller andra identifieringsuppgifter eller personlig information från andra användare av Tjänsten eller något Supercell-spel.

Samla in eller publicera någons privata information, inklusive personligt identifierbar information (i text-, bild- eller videoform), identifikationshandlingar eller finansiell information via Tjänsten.

Använda något Supercell-spel för spel, vadslagning eller någon liknande aktivitet där priser eller belöningar kan vinnas (direkt eller indirekt), inklusive vadslagning på resultatet av matcher där du deltar som spelare, oavsett om det finns en avgift eller insats inblandad eller inte.

Använda Tjänsten på något sätt som skulle bryta mot exportkontroller, regler mot penningtvätt, ekonomiska sanktioner eller liknande lagar eller förordningar, inklusive men inte begränsat till dem som införts av Förenta staterna och/eller Europeiska unionen. Supercell förbehåller sig rätten att avgöra vilket beteende som anses strida mot användningsreglerna eller på annat sätt vara utanför avsikten eller andan i dessa Allmänna villkor eller själva Tjänsten. Supercell förbehåller sig rätten att vidta åtgärder till följd av detta, vilket kan inkludera att ditt Konto avslutas och att du förbjuds att använda Tjänsten helt eller delvis.

1.2. Avstängning och Avslutande av Konto och Tjänst

UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGRA ANDRA ÅTGÄRDER KAN SUPERCELL BEGRÄNSA, UPPHÄVA, ÄNDRA ELLER RADERA KONTON ELLER ÅTKOMST TILL TJÄNSTEN ELLER DELAR AV DEN, MED ELLER UTAN MEDDELANDE TILL DIG (i) OM DU INTE UPPFYLLER DESSA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN, ELLER OM SUPERCELL MISSTÄNKER ATT DU INTE UPPFYLLER DESSA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN; ELLER (ii) FÖR ALLT OLAGLIGT ELLER OTILLBÖRLIGT ANVÄNDANDE AV TJÄNSTEN ELLER MISSTANKE DÄROM. DU KAN FÖRLORA DITT ANVÄNDARNAMN OCH DIN PERSONA I TJÄNSTEN SOM ETT RESULTAT AV ATT KONTOT AVSLUTAS ELLER BEGRÄNSAS, LIKSOM ALLA FÖRDELAR, PRIVILEGIER, INTJÄNADE VIRTUELLA FÖREMÅL OCH KÖPTA VIRTUELLA FÖREMÅL SOM ÄR KOPPLADE TILL DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN, OCH SUPERCELL HAR INGEN SKYLDIGHET ATT KOMPENSERA DIG FÖR SÅDANA FÖRLUSTER ELLER RESULTAT.UTAN ATT BEGRÄNSA VÅRA ANDRA RÄTTSMEDEL KAN VI BEGRÄNSA, AVBRYTA ELLER AVSLUTA TJÄNSTEN OCH KONTON ELLER DELAR AV DEM, FÖRBJUDA ÅTKOMST TILL VÅRA SPEL OCH WEBBPLATSER OCH DERAS INNEHÅLL, TJÄNSTER OCH VERKTYG, FÖRDRÖJA ELLER TA BORT INNEHÅLL OCH VIDTA TEKNISKA OCH RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER FÖR ATT HINDRA ANVÄNDARE FRÅN ATT FÅ TILLGÅNG TILL TJÄNSTEN OM VI ANSER ATT DE SKAPAR RISKER ELLER MÖJLIGA RÄTTSLIGA ÅTAGANDEN, GÖR INTRÅNG I TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER ELLER AGERAR I STRID MED ORDALYDELSEN ELLER ANDAN I VÅRA VILLKOR ELLER POLICYER. DESSUTOM KAN VI, UNDER LÄMPLIGA OMSTÄNDIGHETER OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, STÄNGA AV ELLER AVSLUTA KONTON TILLHÖRANDE ANVÄNDARE SOM KAN VARA UPPREPADE INTRÅNG AV TREDJE PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

SUPERCELL FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT AVSLUTA KONTON SOM VARIT INAKTIVA I 180 DAGAR.

Supercell förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med att erbjuda och/eller stödja Tjänsten eller ett visst spel eller en del av Tjänsten, varvid din rätt att använda Tjänsten eller en del av den automatiskt avslutas. I sådana fall är Supercell inte skyldig att ge återbetalningar, förmåner eller annan kompensation till användare i samband med en sådan avslutad Tjänst. Avstängning av ditt Konto kan innebära att du inaktiverar din tillgång till Tjänsten eller någon del av den, inklusive innehåll som du har skickat in eller som andra har skickat in.

Du kan avsluta ditt Konto när som helst och av vilken anledning som helst genom att följa den process som beskrivs på vår supportsida på https://support.supercell.com/ och informera Supercell om att du vill avsluta ditt Konto.

2. Äganderätt

2.1. Spel och Tjänst

Alla rättigheter, titlar och intressen i och till Tjänsten (inklusive men inte begränsat till spel, titlar, datorkod, teman, objekt, karaktärer, karaktärsnamn, berättelser, dialog, slagord, koncept, konstverk, animationer, ljud, musikaliska kompositioner, audiovisuella effekter, driftsmetoder, moraliska rättigheter, dokumentation, utskrifter av chatt i spel, information om karaktärsprofiler, inspelningar av spel som spelas med en Supercell-spelklient, och Supercells spelklienter och serverprogramvara) ägs av Supercell. Supercell förbehåller sig alla rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, alla immateriella rättigheter eller andra äganderätter i samband med sina spel och Tjänsten.

2.2. Konton

UTAN HINDER AV ATT DET MOTSATTA ANGES I DESSA VILLKOR, DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT DU INTE SKA HA NÅGON ÄGANDERÄTT ELLER NÅGOT ANNAT EGENDOMSINTRESSE I KONTOT, OCH DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER VIDARE ATT ALLA RÄTTIGHETER I OCH TILL KONTOT FÖR ALLTID ÄGS OCH SKA ÄGAS AV SUPERCELL OCH TILLFALLA SUPERCELL.

2.3. Virtuellt innehåll

Supercell äger, har licensierat eller har på annat sätt rätt att använda allt innehåll som visas i Tjänsten eller i Supercell-spel. Utan hinder av någon bestämmelse om motsatsen i dessa villkor samtycker du till att du inte har någon rätt eller äganderätt till något innehåll som visas i Tjänsten, inklusive men inte begränsat till virtuella föremål, innehåll, funktioner, varor, tjänster eller valuta som visas eller har sitt ursprung i något Supercell-spel, oavsett om det är intjänat i ett spel eller köpt från Supercell, eller andra attribut som är kopplade till ett Konto eller lagrade i Tjänsten.

3. Användarinnehåll

3.1. Inlämnande av Användarinnehåll

"Användarinnehåll" innebär all kommunikation, bilder, ljud och allt material, all data och all information som du laddar upp eller överför via en Supercell-spelklient eller Tjänsten, eller som andra användare laddar upp eller överför, inklusive, men inte begränsat till, all text i chatt. Genom att överföra eller skicka in Användarinnehåll när du använder Tjänsten bekräftar, försäkrar och garanterar du att överföringen eller inlämnandet är (a) korrekt och inte konfidentiellt eller vilseledande, (b) inte bryter mot några lagar, avtalsbegränsningar eller andra rättigheter för tredje part, och att du har tillstånd från tredje part vars personuppgifter eller immateriella rättigheter ingår i Användarinnehållet; (c) fri från virus, adware, spionprogram, maskar eller annan skadlig kod; och (d) du bekräftar och godkänner att all din personliga information i sådant innehåll alltid kommer att behandlas av Supercell i enlighet med dess Integritetspolicy.

3.1.1. Granskning av innehåll

Supercell tar inget ansvar för uppförandet hos användare som skickar in Användarinnehåll och tar inget ansvar för att övervaka Tjänsten för olämpligt innehåll eller uppförande. Vi gör inte, och kan inte, förhandsgranska eller övervaka allt Användarinnehåll. Din användning av Tjänsten sker på egen risk. Genom att använda Tjänsten kan du komma att utsättas för Användarinnehåll som är stötande, oanständigt eller på annat sätt inte motsvarar dina förväntningar. Du bär alla risker som är förknippade med användningen av Användarinnehåll som är tillgängligt i samband med Tjänsten. Våra representanter eller tekniker kan efter eget gottfinnande övervaka och/eller spela in din interaktion med Tjänsten eller din kommunikation (inklusive, men inte begränsat till, text i chatt) när du använder Tjänsten.

Genom att ingå i dessa Allmänna villkor ger du härmed ditt oåterkalleliga samtycke till sådan övervakning och inspelning. Du bekräftar och samtycker till att du inte har några förväntningar på sekretess när det gäller överföringen av Användarinnehåll, inklusive, men inte begränsat till, text i chatt eller röstkommunikation.

Supercell förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande granska, övervaka, förbjuda, redigera, radera, inaktivera tillgången till eller på annat sätt göra Användarinnehåll (inklusive utan begränsning ditt Användarinnehåll) otillgängligt utan förvarning av någon anledning eller utan anledning när som helst. Om Supercell vid någon tidpunkt väljer att, efter eget gottfinnande, övervaka Tjänsten, tar Supercell ändå inget ansvar för Användarinnehållet och åtar sig ingen skyldighet att ändra eller ta bort olämpligt Användarinnehåll. Vi har rätt, men inte skyldighet, att efter eget gottfinnande redigera, vägra att publicera eller ta bort Användarinnehåll.

3.2. Information som används av andra medlemmar av Tjänsten

3.2.1. Offentlig diskussion

Tjänsten kan innehålla olika forum, bloggar och chattfunktioner där du kan publicera Användarinnehåll, inklusive dina observationer och kommentarer om angivna ämnen. Supercell kan inte garantera att andra medlemmar inte kommer att använda de idéer och den information som du delar med dig av. Om du har en idé eller information som du vill hålla konfidentiell och/eller inte vill att andra ska använda, lägg inte upp den på Tjänsten. Supercell har inget ansvar för att utvärdera, använda eller kompensera dig för idéer eller information som du väljer att skicka in.

3.2.2. Ansvar för eget innehåll

Du är ensam ansvarig för den information som du lägger upp på, genom eller i samband med Tjänsten och som du överlämnar till andra. Supercell kan avvisa, vägra att publicera eller radera Användarinnehåll av någon anledning eller utan anledning, inklusive, men inte begränsat till, Användarinnehåll som enligt Supercells egen bedömning bryter mot dessa Allmänna villkor.

3.2.3. Din licens till Supercell

Du beviljar härmed Supercell en oåterkallelig, evig, överförbar, fullt betald, vederlagsfri, världsomspännande licens (inklusive rätten att underlicensiera och överlåta till tredje part) och rätt att kopiera, reproducera, fixa, anpassa, modifiera, skapa derivat från, tillverka, kommersialisera, publicera, distribuera, sälja, licensiera, underlicensiera, överföra, hyra ut, överföra, sända och visa offentligt, offentligt framföra, eller ge tillgång till elektroniskt, sända, kommunicera till allmänheten genom telekommunikation, visa, utföra, lägga in i dataminne och använda och praktisera, på något sätt, ditt Användarinnehåll samt alla modifierade och avledda verk av detta i samband med vårt tillhandahållande av Tjänsten, inklusive marknadsföring och kampanjer för Tjänsten. Du ger också Supercell rätten att ge andra tillstånd att utöva någon av de rättigheter som Supercell har beviljats enligt dessa Allmänna villkor. Du beviljar dessutom Supercell den ovillkorliga, oåterkalleliga rätten att använda och utnyttja ditt namn, din bild och all annan information eller material som ingår i Användarinnehållet och i samband med Användarinnehållet, utan någon skyldighet gentemot dig. Med undantag för vad som är förbjudet enligt lag avstår du från alla rättigheter till tillskrivning och/eller alla moraliska rättigheter som du kan ha i ditt Användarinnehåll, oavsett om ditt Användarinnehåll ändras eller förändras på något sätt. Supercell gör inte anspråk på några äganderätter till ditt Användarinnehåll och inget i dessa Allmänna villkor är avsett att begränsa de rättigheter som du kan ha att använda och utnyttja ditt Användarinnehåll. Supercell har ingen skyldighet att övervaka eller upprätthålla dina immateriella rättigheter i eller till ditt Användarinnehåll.

3.3. Användarinteraktioner

Du är ensam ansvarig för ditt samspel med andra användare av Tjänsten och alla andra parter som du interagerar med via Tjänsten och/eller Supercell-spel. Supercell förbehåller sig rätten, men har ingen skyldighet, att på något sätt engagera sig i dessa tvister. Du kommer att samarbeta fullt ut med Supercell för att utreda alla misstänkta olagliga, bedrägliga eller otillbörliga aktiviteter, inklusive, utan begränsning, att ge Supercell tillgång till alla lösenordskyddade delar av ditt konto.

Om du har en tvist med en eller flera användare befriar du oss (och våra tjänstemän, direktörer, agenter, dotterbolag, samriskföretag och anställda) från anspråk, krav och skador (faktiska och följdskador) av alla slag och natur, kända och okända, som uppstår till följd av eller på något sätt är kopplade till sådana tvister.

4. Avgifter och Köpevillkor

4.1.Köp

I Tjänsten kan du för pengar från den "verkliga världen" köpa en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar och återkallelig rätt att använda (a) virtuell valuta, inklusive men inte begränsat till virtuella pengar eller diamanter, allt för användning i Supercell-spel, (b) virtuella föremål, innehåll eller funktioner i spelet, och (c) andra varor eller tjänster (punkterna a-c kallas gemensamt för " Virtuella föremål"). Du får endast köpa Virtuella föremål från oss eller våra auktoriserade partners via Tjänsten, och inte på något annat sätt.

Du samtycker uttryckligen till att vi påbörjar fullgörandet av köpeavtalet om Virtuella objekt eller annat digitalt innehåll före utgången av en lagstadgad ångerfrist som definieras i tillämpliga lagar. Du ger uttryckligt förhandsgodkännande till att det innehåll du har köpt levereras till dig innan ångerfristen löper ut och du därmed förlorar den lagstadgade ångerrätten.

Supercell kan när som helst, med eller utan förvarning, hantera, reglera, kontrollera, ändra eller avskaffa Virtuella föremål. I största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag ska Supercell inte ha något ansvar gentemot dig eller någon tredje part i händelse av att Supercell utövar sådana rättigheter.

Överföring av Virtuella föremål är förbjuden, utom i de fall då detta uttryckligen är tillåtet i Tjänsten. Med undantag för vad som uttryckligen godkänts i Tjänsten får du inte sälja, köpa, lösa in eller på annat sätt överföra Virtuella föremål till någon person eller enhet eller försöka göra något av ovanstående, inklusive men inte begränsat till Supercell, en annan användare eller en tredje part.

ALLA KÖP OCH INLÖSNINGAR AV VIRTUELLA FÖREMÅL SOM GÖRS VIA TJÄNSTEN ÄR SLUTGILTIGA OCH INTE ÅTERBETALNINGSBARA, UTOM NÄR DET KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Se vår Föräldraguide för mer information om köp som görs av minderåriga.

Tillhandahållandet av Virtuella föremål för användning i Supercell-spel är en tjänst som tillhandahålls av Supercell och som börjar omedelbart när Supercell godkänner ditt köp.

4.2. Betalning av avgifter

Du samtycker till att betala alla avgifter och tillämpliga skatter som du eller någon annan som använder ett Konto som är registrerat på dig har ådragit sig. Supercell kan när som helst revidera prissättningen för de Virtuella föremål som erbjuds via Tjänsten. DU BEKRÄFTAR ATT SUPERCELL INTE ÄR SKYLDIGT ATT GE ÅTERBETALNING AV NÅGON ANLEDNING OCH ATT DU INTE KOMMER ATT FÅ PENGAR ELLER ANNAN KOMPENSATION FÖR OANVÄNDA VIRTUELLA FÖREMÅL NÄR ETT KONTO STÄNGS, OAVSETT OM STÄNGNINGEN VAR FRIVILLIG ELLER OFRIVILLIG.

Du förstår att Tjänsten är under utveckling. Supercell kan kräva att du accepterar uppdateringar av Tjänsten och Supercells spel som du har installerat på din enhet eller dator. Du bekräftar och godkänner att Supercell kan uppdatera Tjänsten och Supercells spel, med eller utan att meddela dig. Du kan behöva uppdatera programvara från tredje part från tid till annan för att kunna ta emot Tjänsten och spela Supercells spel.

6. Friskrivning från garantier

UTAN ATT BEGRÄNSA SUPERCELLS ANSVAR ENLIGT AVSNITT 7 NEDAN, TILLHANDAHÅLLS TJÄNSTEN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH "I TILLGÄNGLIG FORM" FÖR DIN ANVÄNDNING, UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDERÄTT, ICKE-INTRÅNG, OCH DE SOM FÖLJER AV HANDELSBRUK ELLER BRUK AV HANDEL. SUPERCELL GARANTERAR INTE ATT DU KOMMER ATT KUNNA FÅ TILLGÅNG TILL ELLER ANVÄNDA TJÄNSTEN VID DE TIDPUNKTER ELLER PLATSER SOM DU VÄLJER, ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN ELLER FELFRI, ATT DEFEKTER KOMMER ATT RÄTTAS TILL ELLER ATT SPELET ELLER TJÄNSTEN ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER.

Vissa jurisdiktioner tillåter inte att vissa garantier utesluts. Följaktligen kan det hända att vissa av ovanstående ansvarsfriskrivningar inte gäller för dig.

7. Ansvarsbegränsning, enda och exklusiva åtgärder, skadeståndsskyldighet

I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER SKA SUPERCELL INTE VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, STRAFFSKADOR ELLER ANDRA LIKNANDE SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL INKOMSTBORTFALL, FÖRLORAD VINST, FÖRLORAD DATA, AVBROTT I VERKSAMHETEN ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (OAVSETT HUR SÅDANA FÖRLUSTER KVALIFICERAS), SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR RELATERADE TILL DESSA ALLMÄNNA VILLKOR ELLER TJÄNSTEN I SIG, OAVSETT OM DE BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅND ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI, OCH OAVSETT OM SUPERCELL HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN OM SÅDANA SKADOR ELLER INTE. I DEN MÅN DET INTE ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG SKA SUPERCELL INTE VARA ANSVARIG GENTEMOT DIG FÖR MER ÄN DET BELOPP SOM DU HAR BETALAT TILL SUPERCELL I ENLIGHET MED DESSA ALLMÄNNA VILLKOR UNDER DE SEX (6) MÅNADER SOM OMEDELBART FÖREGÅR DET DATUM DÅ DU FÖRST GÖR ANSPRÅK PÅ ETT KRAV. DU BEKRÄFTAR OCH GODKÄNNER ATT OM DU INTE HAR BETALAT NÅGOT TILL SUPERCELL UNDER DENNA TIDSPERIOD ÄR DIN ENDA ÅTGÄRD (OCH SUPERCELLS EXKLUSIVA ANSVAR) FÖR ALLA TVISTER MED SUPERCELL ATT SLUTA ANVÄNDA TJÄNSTEN OCH SÄGA UPP DITT KONTO.INGENTING I DESSA ALLMÄNNA VILLKOR SKA PÅVERKA KONSUMENTERS LAGSTADGADE RÄTTIGHETER ELLER UTESLUTA ELLER BEGRÄNSA ANSVAR SOM BEROR PÅ GROV VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅTLIGT FEL FRÅN SUPERCELLS SIDA ELLER FÖR DÖDSFALL ELLER PERSONSKADA SOM BEROR PÅ SUPERCELLS VÅRDSLÖSHET ELLER BEDRÄGERI.

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Supercell (och våra tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, dotterbolag, samriskföretag och anställda) skadeslösa från alla krav, fordringar, skador eller andra förluster, inklusive rimliga advokatarvoden, som görs gällande av tredje part till följd av eller som uppstår i samband med din användning av Tjänsten eller ditt brott mot dessa Allmänna villkor, men det föregående gäller dock inte om intrånget i rättigheterna inte kan tillskrivas ditt avsiktliga eller vårdslösa beteende.

8. Tvistlösning

Du och Supercell är överens om att de processer för tvistlösning som beskrivs i detta avtal ska tillämpas på alla tvister eller krav som rör dessa Allmänna villkor, Integritetspolicyn eller Tjänsten. Tvister innefattar alla slags anspråk, inklusive men inte begränsat till rättsliga, skäliga eller lagstadgade anspråk. Processerna för tvistlösning kommer att gälla även om du slutar använda ditt Konto, raderar ditt Konto eller slutar använda Tjänsten. De kommer också att gälla för tvister som uppstod innan vi ingick detta avtal.

Avsnitten 8.1 till 8.6 gäller dig om du är bosatt i USA eller Kanada. De gäller inte dig om du är bosatt i något annat land.

8.1. Informell tvistlösning

Du måste försöka lösa tvister informellt direkt med Supercell i minst trettio (30) dagar innan du inleder ett skiljedomsförfarande. Det informella tvistlösningsförfarandet inleds när du skriftligen meddelar Supercell om tvisten via legal-requests@supercell.com.

8.2. Skiljedomsförfarande

Avtal Du och Supercell är överens om att lösa eventuella tvister uteslutande genom slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande enligt följande:

Du eller Supercell kan välja att låta alla tvister avgöras uteslutande genom slutgiltigt och bindande skiljedomsförfarande, såvida inte kravet omfattas av de undantag som beskrivs nedan. Om du eller Supercell väcker talan i domstol som kan lösas genom skiljedom enligt detta avsnitt, kan endera parten begära att domstolen beordrar parterna att lösa tvisten genom skiljedom. Skiljemannen kommer att ha ensamrätt att avgöra om någon del av avsnitt 8 ("Tvistlösning") är giltig eller verkställbar, eller om den är tillämplig på ett anspråk.

Ett skiljedomsförfarande kommer att hållas inför en neutral skiljedomare. Detta innebär att du och Supercell samtycker till att avstå från rätten att lösa tvisten i en rättegång inför en domare eller jury. Skiljedomsförfarandet har andra regler än mer formella rättsprocesser. Till exempel kan möjligheten att tvinga den andra sidan att dela med sig av information vara mer begränsad än den process som kallas upptäckt (discovery) i formella rättegångar. När skiljemannen har beslutat om resultatet är det beslutet slutgiltigt. Du eller Supercell kan be skiljemannen att skriva ner ett beslut eller en skiljedom och skälen för det. Endera av oss kan be en domstol att bekräfta eller skriva in skiljedomarens slutliga beslut eller skiljedom, vilket gör det till samma sak som en domstolsdom. Du och Supercell kommer i allmänhet inte att kunna ändra resultatet av skiljedomsförfarandet genom domstolar, förutom under mycket begränsade omständigheter.

8.3. Skiljedomsförfarandet

Skiljedomsförfarandet kommer att skötas av American Arbitration Association ("AAA"). AAA:s regler och förfaranden kommer att användas för skiljedomsförfarandet, inklusive konsumenternas skiljedomsregler. Men om det finns en konflikt mellan dessa Allmänna villkor och AAA:s regler och förfaranden kommer vi att följa dessa Allmänna villkor. Om du vill läsa AAA:s regler eller inleda ett skiljeförfarande kan du gå till AAA’s webbplats. Om någon av oss bestämmer sig för att inleda ett skiljeförfarande, samtycker vi till att förse den andra parten med en skriftlig begäran om skiljeförfarande i enlighet med AAA:s regler.

Avgifterna för skiljedomsförfarandet kommer att fastställas enligt AAA:s regler för konsumentskiljedomar. Om skiljemannen beslutar att dessa avgifter är för höga, kommer Supercell att betala avgifterna. Vardera parten ska betala sina egna advokatarvoden och kostnader, såvida inte kraven gör det möjligt för den vinnande parten att få ersättning för advokatarvoden och kostnader, i vilket fall skiljemannen kan tilldela dem enligt tillämplig lag. Om någon av parterna utan framgång ifrågasätter giltigheten av skiljedomarens beslut eller skiljedom genom ett efterföljande domstolsförfarande, ska den förlorande parten betala motpartens kostnader och advokatkostnader i samband med ifrågasättandet.

Skiljedomsförfarandet kommer att äga rum antingen i San Francisco, Kalifornien, USA eller i det län eller den provins där du är bosatt.

8.4 Undantag från avtalet om skiljedom

Du och Supercell är överens om att skiljedomsavtalet i avsnitt 8.2 inte gäller följande tvister:

Krav på Supercells immateriella rättigheter, t.ex. krav på att upprätthålla, skydda eller gälla Supercells upphovsrätt, varumärken, trade dress, domännamn, patent, företagshemligheter eller andra immateriella rättigheter.

Krav som rör piratkopiering eller skadegörelse.

Krav som inte omfattas av ett skiljedomsavtal enligt lag och som inte är åsidosatta av federal lag som skulle tillåta ett skiljedomsavtal.

Krav i en domstol för förenklat tvistemål.

Alla tvister som inte är föremål för skiljedom enligt dessa undantag ska lösas av en domstol med behörig jurisdiktion enligt beskrivningen i avsnitt 10 ("Plats för tvister som inte är föremål för skiljedom").

8.5 Förbud mot grupptalan

Du och Supercell är överens om att vi endast kan göra anspråk mot varandra på individuell basis. Det innebär:

Du kan inte göra anspråk på Supercell som kärande eller gruppmedlem i en grupp-, kollektiv-, konsoliderad eller representativ talan.

Skiljemannen kan inte kombinera någon annan persons krav med ditt krav i ett enda fall eller leda ett grupp-, kollektivt, konsoliderat eller representativt skiljedomsförfarande.

Skiljedomarens beslut eller skiljedom i ditt fall gäller inte för någon annan och kan inte användas för att avgöra andra personers tvister.

Om detta avsnitt (avsnitt 8.5 "Förbud mot grupptalan") befinns vara ogenomförbart eller ogiltigt ska hela avsnitt 8, inklusive avsnitt 8.1–8.6, vara ogiltigt.

8.6 Bestämmelser om att inte godkänna skiljedomsavtal och om förbud mot grupptalan

Du kan välja att avstå från och inte vara bunden av skiljedomsavtalet och bestämmelserna om grupptalan ovan (avsnitt 8.1 till 8.5) genom att skicka ett skriftligt meddelande om ditt beslut att avstå till legal-requests@supercell.com med ämnesraden "ARBITRATION AND CLASS ACTION WAIVER OPT-OUT". Du måste skicka detta meddelande till oss inom trettio (30) dagar från din första användning av Tjänsten eller från det att du har tillgång till detta undantag, beroende på vilket som inträffar senast. Om du inte skickar ett meddelande till oss inom den tiden är du bunden till att lösa tvister i enlighet med villkoren i dessa paragrafer. Om du väljer bort dessa skiljedomsbestämmelser kommer Supercell inte heller att vara bunden av dem.

8.7 Alternativ tvistlösning och tvistlösning online

Om du är en konsument i EU eller EES kan du använda den plattform för tvistlösning online som erbjuds av Europeiska kommissionen som ett alternativ till tvistlösning utanför domstol. Du kan också tillgripa alternativ tvistlösning och hänskjuta en tvist till konsumenttvistenämnden eller annan motsvarande utomrättslig institution i din hemvist.

9 Tillämplig lag

Om du är bosatt i USA eller Kanada: (1) reglerar USA:s Federal Arbitration Act (inklusive dess procedurbestämmelser) tolkningen och verkställandet av avtalet om skiljedom och bestämmelserna om förbud mot grupptalan i avsnitt 8, och (2) alla tvister som uppstår till följd av eller är relaterade till dessa Allmänna villkor, Integritetspolicyn eller Tjänsten ska i alla avseenden regleras av lagarna i delstaten Kalifornien, USA, utan hänsyn till bestämmelser om lagkonflikter.

Om du är bosatt utanför USA och Kanada godkänner du att alla anspråk eller tvister som uppstår till följd av eller i samband med dessa Allmänna villkor, Integritetspolicyn eller Tjänsten ska regleras av Finlands lagar, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser.

10 Plats för tvister som inte är föremål för skiljedom

Om du är bosatt i USA eller Kanada samtycker du till att alla anspråk eller tvister som du kan ha mot Supercell och som inte är föremål för skiljedom enligt avsnitt 8 måste lösas uteslutande av en federal eller statlig domstol i San Francisco, Kalifornien. Du och Supercell samtycker till att alla sådana anspråk eller tvister ska behandlas i San Francisco, Kalifornien.

Om du är bosatt utanför USA och Kanada samtycker du till att alla anspråk eller tvister som du kan ha mot Supercell uteslutande måste lösas av en domstol i Helsingfors, Finland.

11. Bestämmelses ogiltighet

Du och Supercell är överens om att om någon del av dessa Allmänna villkor eller Supercells Integritetspolicy anses vara olaglig eller ogenomförbar, helt eller delvis, av en behörig domstol, ska en sådan bestämmelse, vad gäller den jurisdiktionen, vara ogiltig endast i den utsträckning som fastställs i beslutet om ogiltighet eller ogenomförbarhet, utan att det påverkar dess giltighet eller genomförbarhet på något annat sätt eller i någon annan jurisdiktion och utan att det påverkar de återstående bestämmelserna i villkoren, som ska fortsätta att vara fullt giltiga och i kraft.

12. Allmänna bestämmelser

12.1. Uppdrag

Supercell kan överlåta eller delegera dessa Allmänna villkor och/eller Supercells Integritetspolicy, helt eller delvis, till någon person eller enhet när som helst, med eller utan ditt samtycke. Du får inte överlåta eller delegera några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna villkor eller Integritetspolicyn utan Supercells föregående skriftliga samtycke, och varje otillåten överlåtelse och delegering från din sida är ogiltig.

12.2. Kompletterande riktlinjer

Supercell kan publicera ytterligare policyer för specifika tjänster som forum, tävlingar eller lojalitetsprogram. Din rätt att använda sådana tjänster omfattas av dessa särskilda policyer och dessa Allmänna villkor.

12.3. Hela avtalet

Dessa Allmänna villkor, alla kompletterande policyer och alla dokument som uttryckligen införlivas genom hänvisning här (inklusive Supercells Integritetspolicy), utgör hela överenskommelsen mellan dig och Supercell och ersätter alla tidigare överenskommelser mellan parterna om ämnet häri, oavsett om de är elektroniska, muntliga eller skriftliga, eller om de är etablerade genom sedvänja, praxis, policy eller prejudikat, mellan dig och oss med avseende på Tjänsten.

12.4. Bestämmelse om icke-avstående

Supercells underlåtenhet att kräva eller genomdriva strikt uppfyllande av någon bestämmelse i dessa Allmänna villkor eller Supercells Integritetspolicy eller underlåtenhet att utöva någon rättighet enligt dem ska inte tolkas som ett avstående eller ett uppgivande av Supercells rätt att hävda eller förlita sig på någon sådan bestämmelse eller rättighet i det eller något annat fall.

Supercells uttryckliga avstående från en bestämmelse, ett krav eller ett villkor i dessa användarvillkor eller Supercells Integritetspolicy ska inte innebära att Supercell avstår från framtida skyldigheter att följa en sådan bestämmelse, ett sådant villkor eller ett sådant krav.

Med undantag för vad som uttryckligen och specifikt anges i dessa Allmänna villkor ska inga representationer, uttalanden, samtycken, avståenden eller andra handlingar eller försummelser från Supercell anses utgöra en ändring av dessa Allmänna villkor och inte heller vara juridiskt bindande, om de inte dokumenteras i fysisk skrift och undertecknas av dig och en vederbörligen utsedd tjänsteman från Supercell.

12.5. Meddelanden

Vi kan komma att meddela dig via inlägg i våra spel, på supercell.com, via e-post eller andra kommunikationsmedel till den kontaktinformation som du lämnar till oss. Alla meddelanden som ges av dig eller som krävs av dig enligt dessa Allmänna villkor eller Supercells Integritetspolicy ska vara skriftliga och adresserade till: Supercell Oy. Attn: Legal, Jätkäsaarenlaituri 1, FI- 00180 Helsinki, Finland, med kopia till legal-requests@supercell.com.

12.6 Skäliga åtgärder

Du bekräftar att de rättigheter och skyldigheter som Supercell beviljas enligt dessa Allmänna villkor är av unik och oersättlig karaktär, vars förlust skulle skada Supercell på ett irreparabelt sätt och som inte kan ersättas med enbart monetär ersättning, så att Supercell har rätt till förbudsföreläggande eller annan skälig åtgärd (utan att behöva ställa någon säkerhet eller styrka sin skada) i händelse av att du bryter eller förutser ett brott från din sida.

Du avstår oåterkalleligen från alla rättigheter att söka föreläggande eller annan rättvis hjälp, eller att förbjuda eller hindra driften av Tjänsten eller något Supercell-spel, utnyttjandet av reklam eller annat material som utfärdats i samband med detta, eller utnyttjandet av Tjänsten eller innehåll eller annat material som används eller visas via Tjänsten, och du samtycker till att begränsa dina anspråk till anspråk på ekonomisk ersättning, begränsat av avsnitt 7 (om sådan finns).

12.7. Force Majeure

Supercell ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller brister i utförandet som beror på orsaker utanför Supercells rimliga kontroll, inklusive, men inte begränsat till, brister i utförandet av detta avtal på grund av oförutsedda omständigheter eller orsaker som ligger utanför Supercells kontroll, t.ex. naturkatastrofer, krig, terrorism, upplopp, embargon, civila eller militära myndigheters handlingar, brand, översvämningar, olyckor, strejker eller brist på transportmedel, bränsle, energi, arbetskraft eller material.