更新日期：2018年11月22日
想要舉辦Supercell遊戲相關賽事？無論您是熱愛我們遊戲的粉絲，還是專業舉辦電競賽事的公司，我們都能為您提供幫助！我們的目標是讓所有人都能放心地參與公平公正且精彩有趣的賽事；所以我們特此制定了賽事籌備指南來指導玩家們如何輕鬆舉辦賽事！別擔心，舉辦賽事並不複雜。
所有賽事必須是能夠免費參加的——沒有例外！也不允許採用收取會員費用或季票等形式。如果舉辦線下賽事，您可以向觀眾收取費用，但不得向參賽選手收取費用。如果觀眾參加比賽賽事，您必須退還收取的觀賽費用。
您舉辦的賽事中，所有獎勵都由您負責提供。您不得向玩家募款來作為賽事獎勵的資金。賽事所提供的所有獎勵的價值總計不能超過50,000歐元。如果您想提供超過以上價值的獎勵，請與我們聯繫。
Supercell會對Supercell的遊戲負責，而賽事的主辦方則需對賽事負責。您不得表述賽事是「官方比賽」，不得暗示Supercell有涉及、負責或認可您舉辦的賽事或是賽事中的任何獎勵。
作為主辦方，您需要確保您舉辦的賽事符合當地相關的法律規範。
您舉辦的賽事不得涉及賭博、抽獎及運動博奕。
舉辦賽事或作為選手參加賽事，您需要依據當地相關的規定和要求，並達到對應的年齡——遵守法律規範！此外，對於以現金作為獎勵的賽事，參賽者必須年滿13歲，未達到法定年齡的參賽者需得到父母或法定監護人的書面或口頭同意。
賽事應該要精彩有趣且讓玩家有參與感，比賽勝負應該由玩家的遊戲技術水準來決定。嚴格禁止任何涉嫌操縱比賽以及類似有違公平競賽精神的不當行為！
您可以使用我們為賽事提供的素材，但是不得擅自修改這些素材。未經Supercell明確書面許可，不得使用其遊戲Logo。 不得使用Supercell的Logo。
您可以在任意線上平台上，對您舉辦的賽事進行直播和錄製。您以及您合作的線上平台，不得向觀看賽事直播的觀眾收取任何費用。
您可以為賽事或活動尋找第三方廠商贊助，但不得暗示Supercell涉及、負責或是認可：(1) 您的賽事；以及(2) 您尋找的贊助方、他們的產品及服務。您也不能使用與Supercell LOGO、商標或Supercell的產品及服務相似的素材來為您的賽事進行宣傳。
與賽事相關的任何內容均不得包含或推廣誤導、詐欺、迷惑、非法、猥褻、誹謗、威脅、騷擾或其他有悖或違反Supercell利益的內容。
您舉辦的賽事不得推廣其他遊戲公司、出版商或平台、酒精飲料、煙草、毒品、色情文化、武器、賭博或任何與上述內容相關的任何公司、產品或服務。
未經Supercell的單獨書面同意，您不得為自己舉辦的賽事註冊包含有Supercell商標/其他資產或者與之混淆近似的商標、網域名稱、版權、社交媒體帳號或相關地址，例如SUPERCELL、CLASH ROYALE（部落衝突:皇室戰爭）、CLASH ROYALE LEAGUE（皇室戰爭職業聯賽）、CLASH OF CLANS（部落衝突）、HAY DAY（卡通農場）、BOOM BEACH（海島奇兵）或BRAWL STARS（荒野亂鬥）。
Supercell有權推廣您舉辦的賽事或根據您舉辦的賽事結果來挑選優秀選手參加Supercell官方舉辦的賽事和市場推廣活動。
為了保證參賽選手及觀眾的遊戲體驗，禁止在賽事中使用任何模擬器或類似軟體程式。必須使用行動裝置。如需進行直播或錄製，我們推薦使用解析度更高的平板電腦。
所有賽事都必須遵循Supercell的《服務條款》、《隱私保護政策》和《玩家內容條款》。Supercell保留其採取適當措施的權利，包括在任何時候取消某個賽事的舉辦資格。
我們希望所有賽事都公平公正且精彩有趣。 如果情況需要，我們會採取適當措施，包括在必要時中止和取消賽事。
如果您舉辦的賽事符合上述籌辦規定，您不需要向Supercell申請許可證或其他許可。如果您舉辦的賽事不符合上述籌備規定，請透過
tournaments@supercell.com 信箱與我們聯繫，商討合作的可能性。
在遵守上述籌備規則的前提下，關於如何建立以及營運賽事，則完全由您決定。比賽的形式、規則以及獎項都由您決定，只要符合賽事籌備指南中的規則即可！
還有其他疑問？您可以透過tournaments@supercell.com與我們取得聯繫。
感謝閱讀，希望您能享受賽事帶來的快樂！
特別需要注意的是，我們會持續改善上述賽事籌備指南，更新後的賽事籌備指南將會不定期在網上公佈，所以請隨時查閱更新內容！