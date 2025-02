Osallistumisen tulee olla ilmaista kaikille pelaajille kaikissa turnauksissa – poikkeuksia ei sallita! Tämä sääntö pätee myös esimerkiksi jäsenmaksuihin tai kausikortteihin. Jos järjestät live-tapahtuman, voit periä maksun ainoastaan itse tapahtuman katsojan sisäänpääsystä mutta et kilpailuun osallistumisesta. Jos keräät katsojilta sisäänpääsymaksuja, sinun on palautettava maksu kaikille, jotka päättävät osallistua kilpailuun.

Jos järjestät live-tapahtuman, tapahtuma on järjestettävä paikassa, jossa Supercellin peli on ladattavissa ja pelattavissa Supercellin virallisten kanavien kautta.

Supercell vastaa peleistään, mutta järjestäjät ovat vastuussa tapahtumistaan. Et voi siis mainita, että tapahtuma on ”virallinen” tai antaa ymmärtää, että Supercell on vastuussa, osallistuu tai tukee tapahtumaasi tai mitään palkinnoista.

Järjestäjänä sinun tulee varmistaa, että tapahtumasi on laillinen sovellettavien paikallisten lakien ja määräysten mukaisesti, mukaan lukien kaikki työlait, joita voidaan soveltaa tapahtumassa työskenteleviin. Sinun on kohdeltava kaikkia työntekijöitä, alihankkijoita ja vapaaehtoisia oikeudenmukaisesti ja tarjottava tarvittaessa kirjalliset sopimukset heidän palveluistaan.

Järjestääksesi tapahtuman tai osallistuaksesi tapahtumaan sinun on oltava paikallisten lakien ja vaatimusten mukaan tarpeeksi vanha järjestämään kilpailu tai kilpailemaan. Lisäksi osallistujien tulee olla vähintään 13-vuotiaita. Jos tapahtumassa on rahapalkintoja, alaikäisillä osallistujilla tulee olla vanhemman tai laillisen huoltajan kirjallinen tai henkilökohtainen suostumus. Lopuksi, jotta voit pelata tapahtumassa, sinun on asuttava paikassa, jossa Supercell-peli on ladattavissa ja pelattavissa Supercellin virallisten kanavien kautta.